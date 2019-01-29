«Киев» растет в цене

Одно из самых больших помещений коммунальной собственности, находящееся в центре Кропивницкого, приносило в бюджет всего 10 тысяч гривен в месяц. Это арендная плата, которая была утверждена договором еще в прошлом веке – в 1994 году. О несправедливости таких условий аренды на пресс-конференции рассказал начальник городского управления коммунальной собственности Олег Колюка.

Первый срок аренды истек в 2009 году и был продлен на тех же условиях до 2024 года. В стране в общем и в городе в частности многое менялось, неизменной оставалась только сумма арендной платы, которую выплачивало КП «Центр-Отель». «Это было несправедливо, не отвечало рыночным условиям», - заметил Олег Колюка и сообщил, что городской голова Андрей Райкович инициировал пересмотр условий договора. Поскольку добровольно арендатор не хотел отказываться от утвержденных размеров арендной платы, город обратился в суд.

Иск был подан еще в октябре 2017 года. Дело непростое, но разрешимое. Хозяйственный суд Кировоградской области 11 января своим решением удовлетворил иск управления коммунальной собственности и внес изменения в договор аренды в части размера платы. Согласно вердикту суда, арендатор должен перечислять в бюджет города чуть больше 1 миллиона гривен без НДС.

Решение хозяйственного суда пока не вступило в силу и может быть оспорено. Сколько «Центр-Отель» ежемесячно получал денег от субаренды, известно только его руководству. Но то, что гораздо больше миллиона, – факт, учитывая площадь гостиничного комплекса «Киев», которая составляет 7 тысяч 711 квадратных метров.

Окончательно разорвать договор аренды, чтобы иначе решить судьбу «Киева», оснований нет – арендатор регулярно платил полагающиеся 10 тысяч в месяц. Как будет с миллионом, время покажет.