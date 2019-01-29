Позитив от Глеба Цуканова

Он уже не маленький, а юный мастер фотообъектива. Ему двенадцать, а персональных фотовыставок уже тринадцать. Очередная открылась в областной библиотеке имени Чижевского, и она называется «Позитивное настроение».

Все фотоработы Глеба (а их почти 40) вызывают улыбку, а значит, позитивное настроение. Снимки сделаны в разных городах и странах, где побывала семья Цукановых. Юный фотохудожник, кажется, не выпускает из рук камеру, где бы он ни был, и умеет увидеть, заметить и запечатлеть то главное, что через мгновение может измениться и исказиться. У него здорово получается «остановить мгновение», кто бы ни был его главным героем: человек, животное, природа.

На очередную выставку пришло много гостей. Глеба поздравляли, благодарили, оценивали его работы. Заметно повзрослевший фотохудожник (первая выставка была, когда фотограф был семилетним) рассказывал истории сделанных снимков, вспоминая ситуативные подробности.

Выставка продлится в течение месяца. Зайдите в отдел документов экономических, технических и естественных наук (2-й этаж), посмотрите на фотографии и зарядитесь позитивом от Глеба Цуканова.

В день открытия выставки юный фотомастер ответил на вопросы «УЦ».

– Глеб, ты помнишь первую выставку?

– Да, конечно. Она тоже была в библиотеке Чижевского. Называлась «Открывая Украину. Вилково». И я волновался так же, как сегодня.

– Расскажи о представленных на этой выставке работах.

– Это результаты моих недавних путешествий. Это самые, на мой взгляд, яркие и эмоциональные фотографии. Мне они больше всего понравились из множества сделанных снимков. И именно они несут позитивное настроение.

– Всякому делу нужно учиться. Кто тебя учит фотомастерству?

– Могу сказать, что я самоучка. Конечно, читаю много литературы на тему фотографии. Пробую, стараюсь совершенствоваться, чтобы достичь идеала. Прислушиваюсь к критике, замечаниям, советам.

– Люди недоверчивые считают, что тебе помогает папа…

– Я так отвечу: когда папа обращает мое внимание на что-то и говорит, что может получиться хороший кадр, я принципиально не буду это фотографировать.

– Это увлечение на всю жизнь?

– Сложно сказать. Мне очень нравится фотографировать. Это мое хобби. Еще хочется заняться видеомонтажом. Думаю, что и этим я могу серьезно увлечься.

– Что сложнее снимать – природу, животных, людей?

– Природу. Хочешь снять закат – выжидаешь нужный момент. Отвлечешься – пропустишь красивый кадр. Или, например, отражение в воде: если на поверхности водоема рябь, отражение не будет четким, и надо успеть снять, когда вода идеально гладкая.

– Ты уже можешь научить кого-то фотографировать?

– Не задумывался. Сначала нужно научиться снимать на авторежиме. Потом перейти к работе с диафрагмой, редакторами. Но это все механические действия. Самое важное – уметь видеть без камеры. Просто видеть мир вокруг.