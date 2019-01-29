Сергей Бабкин: «Мой зритель может быть сильным и очень нужным»

Всеукраинский тур Сергея Бабкина с презентацией альбома «Музасфера» стартовал еще в ноябре прошлого года. Неделю назад популярный певец выступал в областной филармонии нашего города. Аншлаг, поющий зал, качественный звук, босой исполнитель, выкладывающийся на все сто, почти двухчасовая программа, песни на «бис». А предваряла все это пресс-конференция.

Это было неожиданно, так как в последнее время в Кропивницком редкая звезда дает эксклюзивное интервью, не говоря уже о пресс-конференциях. А тут – приходите, спрашивайте, слушайте, да еще и диски с новым альбомом в подарок получите. Приятно.

Сергей абсолютно не звездный, без короны, открытый. На вопросы отвечал оригинально: сначала односложно, категорично, возражая или соглашаясь, а потом постепенно, слово за слово, ответ получался пространным и интересным.

Например, отвечая на вопрос, отличаются ли слушатели группы «5nizza» и Сергея Бабкина, певец сказал:

– Отличаются. Но я не могу описать. Не фоторобот же делать. Они абсолютно разные. Культура разная. Не знаю. Я никогда не задавался этим вопросом. Я не люблю сравнивать, особенно людей… Если вы хотите, чтобы я сказал, я поднатужусь и придумаю. «Пятничный» зритель более раскомплексован, более открыт, он «отрывной». Мой зритель более застенчивый, скромный, сдержанный. Он не будет наружу выплескивать эмоции, у него они больше внутри. Он глубокий и, если надо, может быть сильным и очень нужным.

Сравнивая участие в проектах «Голос країни» и «Танці з зірками», где певец был тренером и участником, Бабкин сказал, что ему все равно, в какой роли выступать. А затем пояснил:

– Если тебе интересно, ты видишь в этом смысл, хочешь попробовать – идешь и пробуешь. Я еще и в отборе на «Евровидение» участвовал. Мне не важно, сижу я в кресле тренера и кого-то выбираю или участвую в конкурсе. Сразу становится понятно, какой я, считал ли я себя учителем, сидя в кресле на «Голосе». Я такой же ученик. Мы все ученики, нет учителей. Я рад был выбирать людей, близких мне по духу. Шестнадцать ребят, с которыми мы обменивались энергетикой. Мы тратили время на то, чтобы быть полезными друг другу, обменяться.

А потом я пошел танцевать. Судили? Да, судили. Не в этом дело. Кайф в том, сможешь или не сможешь. Способен ли ты на что-то, чего от тебя не ждут, чего ты сам от себя не ждешь.

Хотелось узнать, какую музыку Сергей слушает дома, в машине. Сказал, что в машине звучит «какое-то радио», а дома он музыку не слушает. Затем добавил:

– Хочу приобрести виниловый проигрыватель. У меня есть штук семь пластинок любимых групп – Radiohead, Nirvana. Но пока не купил. Восьмилетняя дочка смотрит клипы из YouTube, поэтому я знаю, что сейчас слушают…

В основном я сам что-то делаю, прописываю. Как, знаете, чукча не читатель, чукча писатель. И я не чувствую ущемленности, что не слушаю музыку, которой столько вокруг.

Тем не менее, Сергей Бабкин нашел время сходить на концерт Стинга – жена подарила билет на день рождения.

– Это было что-то. Мне как человеку, работающему на сцене, было интересно наблюдать, как они работают, в чем одеты, какой свет, звук. Так все просто, ничего особенного, ничто не взрывается, не летает, футболочки, джинсики… Но как звучат!

Изумило то, что мало зрителей. Во Дворце спорта было очень много свободных мест. И это Стинг приехал! А Олег Винник два Дворца спорта подряд собрал… О чем говорить?

Оказалось, что Сергей Бабкин, будучи студентом-третьекурсником (театральное отделение Харьковского государственного университета искусств, факультет «актер театра драмы и кино») был в нашем городе – участвовал с театральной группой в «Вересневих самоцвітах». С «музыкальной историей» он был у нас впервые. «Музасфера» в Кропивницком состоялась. Ждем новых хитов, альбомов, проектов, программ, которые Сергей пообещал.