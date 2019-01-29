Все, что нажито непосильным Гострудом

На прошлой неделе сотрудники СБУ задержали при получении взятки одного из главных государственных инспекторов Управления Гоструда в Кировоградской области (таких инспекторов несколько). 6 тысяч гривен были всего лишь частью регулярной дани, которую госслужащий получал от предприятий торговли, – по 500 гривен с каждой торговой точки.

Не все, особенно далекие от предпринимательства, люди знают, что Гоструд – это организация с большими и суровыми полномочиями, даже у полиции, кажется, их меньше. Перечень всех прав этой организации занял бы газетную полосу. Навскидку – инспектор Гоструда может оштрафовать предприятие по сотне причин: нет спецодежды на рабочем, рабочий проработал в какой-то день 10 часов вместо положенных 8 или работал в выходной без соответствующего оформления. Гоструд также контролирует работу всех горных объектов – то есть урановую шахту один инспектор может прикрыть на время. Ни один аттракцион в парке, ни одно новое серьезное оборудование на завод, шахту, фабрику, ТЭС и т. д. не может быть установлено и запущено без разрешения всемогущей организации. Ни один большой грузовик без индульгенции от Гоструда не может легально работать в карьере. Если вы как работодатель не взяли на работу больного СПИДом, то это будет дискриминацией, и вы можете быть наказаны. И т. д., и т. п. вплоть до штрафов за не вовремя выданную зарплату и недостаточное количество инвалидов среди персонала.

Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, за каждого работника, не устроенного официально, предприятие обязано выплатить 111 тысяч 690 гривен, если инспектор обнаружит такое дело. Неоплаченная работа во внеурочное время – 37 тысяч 230 гривен. А оформление работника на неполный рабочий день в случае, когда он трудится полный рабочий, обойдется работодателю в фантастические 372 тысячи 300 гривен! Вы понимаете, почему многие работодатели предпочитают отделываться взятками, сумма которых намного меньше штрафов?

Некоторыми подробностями уголовного дела с «УЦ» поделился руководитель одного из секторов Управления СБУ в Кировоградской области (в условиях военного конфликта из соображений безопасности имя не разглашаем):

«Управление Гоструда как орган создано для надзора за исполнением законодательства в сфере охраны труда. Цель этой организации – создание нормальных условий для работы как предприятий, так и работников. Суть ее работы – содействие.

Но в работе Гоструда существуют высокие коррупционные риски, в первую очередь связанные с высокими размерами штрафов за нарушения. Статистика по всей Украине показывает, что довольно часто инспектора Гоструда используют служебное положение в корыстных целях. Они сами нередко создают такие условия, что предприниматели просто вынуждены предоставлять им неправомерную выгоду с целью избежать санкций. Иногда бывает, что в ходе проверки находится незначительное нарушение, но инспектор может выкрутить ситуацию так, что нарушение выглядит как значительное, будут очень высокие штрафы и другая ответственность, предприятие вовсе может закрыться. И предприниматели попадают в такое положение, что сами предлагают решить вопрос по-другому. А бывает, что инспектора напрямую озвучивают цифру – хочешь избежать последствий, плати, разово или ежемесячно – в зависимости от фантазии самого служащего.

– Простой обыватель еще может понять, какие нарушения возможны, скажем, в горячем цеху завода, других опасных производствах, на нелегальных объектах производства и торговли. Но ведь в данном случае речь идет о мелкой дани с простых ларьков. Ну какие такие страшные нарушения там могут быть?

– Дело даже не в суммах взяток. Дело в том, что этот орган власти изначально призван проводить политику Президента и правительства по поддержке и содействию работе предприятий, тех, которые платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают благосостояние общества. И когда должностные лица такого органа вместо поддержки, наоборот, мешают работать, то это можно квалифицировать как подрывную деятельность по отношению к стране и людям. Повторюсь, проблема не в суммах взяток, в абсолютных цифрах она может быть не такой и высокой. Это уже вопрос социальный. Из-за таких «инспекторов» могут закрываться предприятия, люди лишаются работы, бизнес уходит в полную тень, люди уезжают за границу на заработки. Это просто вредительство.

P. S. Только в прошлом году задержаны инспектора Гоструда во Львове, Полтаве, Ивано-Франковске, Черновцах, Умани Черкасской области, Хусте на Закарпатье, Киеве… Тяжелый у них труд…