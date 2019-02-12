218 – в восемнадцать!

Прыгун в высоту из Кропивницкого Олег Дорощук продолжает удивлять спортивный мир. Бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2018 года в аргентинском Буэнос-Айресе отлично начал новый сезон.

Совсем недавно воспитанник кропивницкой СДЮСШОР-2 перешел из юношеской категории в юниоры. И уже на юниорском чемпионате Украины, который недавно проходил в Сумах, ученик Геннадия Здитовецкого завоевал золотую медаль. При этом Олег Дорощук установил личный рекорд в закрытых помещениях, преодолев планку на высоте 213 см. И это притом, что сейчас из-за реконструкции родной школы большую часть времени тренироваться приходится в маленьком зале для «сухого» плавания СДЮСШОР «Надія». Здесь условия для подготовки прыгунов на деревянном полу, прямо скажем, спартанские. Но, по словам наставника, Олег обладает потрясающей психологической устойчивостью именно в соревновательных условиях. Так было в Аргентине, когда приходилось приспосабливаться к непривычной форме проведения соревнований без квалификации с двумя раундами, так происходит и сейчас, когда, перейдя в старшую возрастную категорию, наш спортсмен взлетает все выше.

Успех на юниорском чемпионате Украины позволил Олегу Дорощуку получить право стартовать на юниорском первенстве Балканских стран в Стамбуле. И здесь, чувствуя поддержку своего тренера, которого очень не хватало на юношеской Олимпиаде, наш 18-летний парень завоевал золотую награду! При этом Олег сразу на пять сантиметров улучшил личный зимний рекорд, взлетев на 2 метра 18 сантиметров. Это новый юниорский рекорд Кировоградщины.

Наш земляк был готов продолжать соревнования, однако Геннадий Здитовецкий остановил порыв своего ученика, сказав, что не нужно форсировать события и всему свое время. Геннадий Борисович говорит, что такого спортсмена, который бы за полтора года так стремительно прогрессировал, у него еще не было. При этом опытый наставник считает, что его талантливый подопечный только начинает свой спортивный путь и вполне способен замахнуться на олимпийскую путевку Токио-2020. Сам же спортсмен мечтает прыгнуть выше 240 см и выиграть взрослую Олимпиаду.