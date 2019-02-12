Как пройти в библиотеку? Которой 120 лет…

Областная универсальная научная библиотека имени Чижевского, главная библиотека области, празднует свой юбилей. Созданная в начале 1899 года группой неравнодушных горожан Елисаветграда во главе с известным землемером, этнографом и краеведом Павлом Рябковым, библиотека более сотни лет является центром культурной, научной, общественной жизни города и области. Ровно десять лет назад мы писали о предыдущей круглой дате – 110-летнем юбилее. Сейчас, спустя время, интересно сравнить: что изменилось в библиотеке и в какую сторону?

Перемен мы увидели немало. Появились новые отделы, такие, как отдел документов по вопросам медицины и охраны здоровья, – накопилось так много специализированной литературы, что было решено выделить все это в отдельное подразделение. В библиотеку теперь могут ходить и незрячие люди – для них уже есть свой фонд книг, напечатанных шрифтом Брайля. Кроме книг, теперь в библиотеке можно взять домой даже компьютерные игры! И еще многое изменилось в нашем храме знаний. Но обо всем по порядку.

Автор этих строк чаще всего ходил сюда, когда библиотека еще носила имя Крупской (кстати, так называлась половина всех библиотек в СССР). И в нынешнее время частенько бывать приходится. Казалось бы – все видел. Ан нет. Любезные сотрудники показали такое, что мало кто видит, и рассказали много интересного о своем любимом месте работы. Например, Наталья Билаш, заведующая отделом абонемента:

– Какие книги нынче самые популярные?

– В первую очередь это книги Сергея Жадана, например, роман «Интернат», не затихает к нему интерес. Мне тоже он очень нравится. На втором месте – Светлана Талан с ее незаурядными романами. Дальше идет вечно живая классика: Квитка-Основьяненко, Старицкий, Леся Украинка, Марко Вовчок. И не только студенты и школьники берут эти книги, много людей в возрасте тоже.

10 лет назад пани Наталья так ответила на подобный вопрос: «В последние годы просто всплеск – все берут Владимира Лиса, Марию Матиос, Андрея Кокотюху, Василия Шкляра, конечно же, Ирен Роздобудько». Как видим, вкусы меняются.

– Есть очередь за какими-то книгами?

– Если книга в единственном экземпляре, например, свежий перевод какого-то иностранного автора, то может быть очередь. Но такого, как было когда-то, нет, это скорее исключение. Можно вспомнить очередь за книгой Сони Кошкиной «Майдан. Нерассказанная история» несколько лет назад.

На абонемент мы уже стали выдавать не только книги, аудиокниги, но и компьютерные игры. Это новшество, с этого года начали. Также с этого года стали выдавать на абонемент периодические издания – газеты, есть спрос на издания из других регионов, из Киева в основном.

Наша гордость – специализированная площадка для слабовидящих и незрячих. У нас на компьютере установлена обучающая программа для таких людей – можно учиться читать шрифт Брайля. В 2011-м году, когда мы писали проект, то у нас не было ничего подобного. А сейчас у нас уже около пятидесяти книг со шрифтом Брайля. Мы на протяжении двух лет проводили курсы по обучению чтению шрифта Брайля. 25 человек за два года научились читать пальцами.

Есть специальный тренажер для улучшения зрения, зрительные увеличительные тренажеры. Можно увеличивать буквы в обычных книгах до почти любого размера. И, вы видите, текст тут в двух цветах – синем и желтом. Известно, что при остаточном зрении человек различает лишь три цвета – синий, желтый и зеленый, даже белый выпадает. Поэтому так все продумано, хотя на втором приборе можно читать увеличенный текст и черным по белому или белым по черному.

Работает уже больше десяти лет отдел семейного чтения, когда родитель читает, маленький ребенок играет игрушками на площадке, а потом подрастает и сам начинает читать.

Наталья Зеленская, заведующая отделом редких и ценных изданий:

– У нас сейчас работает постоянно действующая небольшая выставка. В ней несколько стендов.

Самая популярная в мире книга? Больше всего в мире издано Библий. У нас есть большая подборка Библий ХІІ-ХІХ веков, все из известной коллекции Александра Ильина. Видите, одна из них с цепью, – это Евангелие 1793 года, книги в средние века были такими дорогими, что их приковывали, дабы не украл никто.

Есть стенд с некоторыми пожертвованными книгами. Вот есть с надписью «Проиграно Соне в пари». Один студент проиграл какой-то Соне пари, мы не знаем, о чем, но, согласно условиям, подарил свои книги библиотеке.

Есть подборка книг, написанных авторами, когда те сидели в тюрьме. Это «Дон Кихот» Сервантеса, «Что делать?» Чернышевского, «Тюремные записки» Оскара Уайльда. Старинные, конечно.

Вот стенд с запрещенными книгами – Бебель, Грушевский, Винниченко. Несмотря на запреты и опасность, Ильин их сберегал.

Личность, о которой написано больше всего книг, – это Наполеон Бонапарт. Более десяти тысяч книг на всех языках мира было напечатано о нем. У нас есть несколько редких.

К сожалению, у нас есть немало книг, которые мы не выставляем и никому не даем. Они требуют серьезной реставрации, а у нас в области нет ни одного квалифицированного специалиста в этом вопросе, реставратора высшей категории.

Также мы не можем оцифровать ряд книг из наших запасов. Страницы настолько хрупкие и светочувствительные, что обычным сканером нельзя ничего делать, не нанеся вред. Нужен специальный бесконтактный сканер. Он стоит 25 тысяч долларов. К сожалению, у нас пока нет возможности его купить или получить грант на приобретение. Были одно время близки к тому, что нам выделят, но…

Оксана Сергеева, отдел книг на иностранных языках:

– У нас представлены книги на сорока языках мира. Есть уникальные, в одном экземпляре книги, например, на эфиопском языке, есть словарь санскрита, кстати, пользуются им. Конечно, самые востребованные книги – на английском, немецком, французском, польском, чешском. Большинство наших изданий именно на этих языках.

Многие ли знают, что книгохранилище библиотеки занимает три этажа? И что большинству работников библиотеки вход туда воспрещен?

Лариса Коваленко, заведующая книгохранилищем:

– Если в библиотеке имеется всего один экземпляр книги, то он идет или на абонемент, или в читальный зал. Книгу должны читать. К нам приходит то, что в читальном зале было несколько лет, спросом не пользовались эти книги, и их передают, «спускают» нам. Конечно, есть новая литература. По программе, которая финансируется государством, «Новая украинская книга», мы получаем экземпляры каждой книги.

Главный принцип библиотеки – все для читателя. То, что им востребовано, находится в залах. А у нас больше старая литература.

– Есть полное собрание сочинений Ленина, полное собрание сочинений Сталина?

– Есть. Это же часть истории, мы областная библиотека, мы должны это иметь. Знаете, у нас около месяца назад был запрос на книги Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» и «Возрождение». Молодой парень, 20 лет. Услышал об этих книгах, захотел прочесть.

Есть запросы на книги Карла Маркса, некоторые работы Ленина. В прошлом году был запрос на материалы всех съездов КПСС, читатель готовил какую-то научную работу.

Мы следим за температурой и влажностью, конечно. У нас много лет температура и влажность стабильны – зимой 20 градусов, летом – до 23.

Почему такой особый режим допуска? Стоимость наших фондов составляет колоссальную цифру. Плюс пожарная и другая безопасность.

Елена Гаращенко, директор библиотеки (на фото):

– Что изменилось в библиотеке за прошедшие 10 лет?

– Прошедшее десятилетие было очень сложным, кардинально отличающимся от предыдущего. Случилась война, а это повлияло на жизнь всего общества в целом, и на библиотеки тоже.

Если говорить о специфических внутренних библиотечных вещах, которые снаружи многим не видны – таких, как комплектование фондов, оцифровка документов, создание электронных каталогов, работа над сайтом, – все это значительно интенсифицировалось. Все 800 тысяч документов, которые у нас есть, уже сведены в единый электронный каталог. Это огромная работа, очень современная, другими библиотеками, аналогичными нашей, в других областях и близко не сделана, но она не видна невооруженным глазом. Пользователь видит только результат на экране монитора.

Изменилось качество фондов, которые мы храним. Если десять лет назад около 70 процентов фондов было на украинском языке, то сейчас этот процент значительно вырос. Можно говорить, что библиотека в основном украинская.

Меняется страна, меняется и фонд, меняется то, что мы предлагаем читателям.

– А количество читателей не уменьшилось за эти годы?

– Могу даже цифры некоторые предоставить. В сфере культуры самая развитая статистика – в библиотечном деле. В год к нам приходят 187 тысяч читателей. Плюс 226 тысяч посетителей сайта. Очень приличный показатель. Если говорить о книговыдаче, то за год было 737 тысяч книговыдач. Зарегистрированных пользователей – 38 тысяч.

– По сравнению с доинтернетовской эпохой, меньше людей ходит?

– Я бы сказала, не людей ходит меньше, а меньше тех, кто приходит в библиотеку работать с книгой. Это в советское время библиотека с громадными читальными залами, где просиживали дни напролет, была чуть не единственным источником информации, но сегодня все кардинально изменилось. Все чаще люди приходят взять книгу, поработать на компьютере, в Интернете, с диском, на непродолжительное время. Приходят скопировать и работать уже дома. Если раньше студент сидел часами и переписывал, то сегодня он фотографирует интересующее его на свой смартфон и идет. У нас это разрешено.

Даже ксерокопирование – уже уходящая технология. Еще не так давно у нас сотни людей в день делали ксерокопии, а сейчас десятки, остальные фотографируют или сканируют.

Если же говорить о чтении, я не скажу какую-то новую мысль, но – без чтения нет развития человека. Это тот вид деятельности, который делает нас лучше. Количество тех людей, которые просиживают за столами в читальных залах, резко уменьшилось. Но если говорить о количестве приходящих к нам, то особого уменьшения нет.

Мы работаем в концепции «третьего места». Это то, куда, кроме работы и дома, может пойти человек. К нам одни приходят представить свою выставку, а другие – чтобы ее посмотреть. Презентовать свою книгу. Обсудить на круглом столе какую-то проблему. Посмотреть фильм в рамках проектов Docudays UA и Arthouse traffic, а также современное зарубежное интеллектуальное кино.

У нас собираются писатели из литературных студий «Степ» и «Парус». Мы для них – тоже дом. Проводит свои заседания Общественный совет при облгосадминистрации. У нас проходят различные обучающие курсы. И еще много-много чего. Это сообщество, находящееся в постоянном общении, читатель – библиотекарь, писатель – читатель, художник – зритель, и оно постоянно разрастается. В этом плане библиотека меняется сильно.

Очень много молодежи по-прежнему ходит к нам. У нас очень много современной техники. Когда мы несколько лет назад по проекту приобрели первый 3D-принтер, это была новость. А сегодня они во многих вузах и школах уже есть. Но у нас сейчас самые современные принтеры.

– На сколько книг в год пополняются ваши фонды?

– Примерно на десять тысяч наименований в год. Это не только книги, а еще и периодические издания. Книг – 5–7 тысяч. Все это мы приобретаем благодаря средствам, выделяемым из областного бюджета. Спасибо облсовету, грех жаловаться.

Плюс по государственным программам мы на год получили 81 тысячу книг на область, сейчас будем распределять по всем библиотекам.

– Ага, так вы, значит, «сидите на потоках»?

– Да (улыбается. – Авт.), после того, как не стало бибколлектора, эта функция лежит на нас. Это огромная ответственная работа, но именно через нас новые современные книги распределяются по всей области. Также наш методический отдел мониторит работу всех библиотек, мы периодически выезжаем в районы, это тоже очень большая работа. За все библиотеки области именно мы отчитываемся перед Министерством культуры, об этом мало кто знает, но это тоже наша работа. Кстати, это очень интересная работа – потому что видим, как и чем живут и городские библиотеки, и библиотеки в маленьких селах.

Мы активно ведем проектную работу, начиная с первого проекта, который мы реализовали еще в 1995-м году совместно с фондом «Відродження». За эти годы таких проектов было около восьмидесяти – как непосредственно через библиотеку, так и через общественные организации. Крупнейшим проектом, вероятно, был «Библиомост», он длился пять лет, через фонд Билла и Мелинды Гейтс финансировался. В основном он был направлен на техническое вооружение библиотек, и у нас вся техника, купленная в рамках «Библиомоста», работает. А также повышение уровня знаний и умений, от правового образования до адвокационной деятельности библиотек.

Но самым главным для библиотеки все равно остается чтение.

– С юбилеем вас!

Фото Павла Волошина, «УЦ».