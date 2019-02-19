СБУ предостерегает

То, что мы живем в центре Украины, не значит, что война от нас далеко. Враг, как говорится, не дремлет и пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране любыми способами, в том числе вербовкой граждан. О некоторых конкретных фактах «УЦ» рассказал начальник отдела контр­разведки управления СБУ в Кировоградской области.

По словам начальника отдела, подрывная деятельность ведется одновременно в социальной, экономической и политической сферах. Методы и способы различные. Вовлекаются люди разных профессий, возраста, социального статуса. Вербовке подвергаются граждане Украины, выезжающие на территорию России, в Крым, в ОРДЛО. Пограничники «той» стороны проводят первичный опрос наших граждан, обращают внимание на тех, кто представляет для них интерес, фиксируют цель визита, адрес. Таким образом заинтересовавшие их лица попадают в поле зрения и в базу данных.

Начальник отдела контрразведки привел пример годичной давности. Жительница Кировоградской области выехала в Донецк к родственникам. На блокпосту ее опросили, узнали, что работает в госструктуре, и «положили глаз». Через пару дней в дом, где она гостила, пришли люди, представившиеся сотрудниками спецслужбы, увезли в учреждение и в течение целого дня, мягко говоря, уговаривали согласиться сотрудничать. Не выдержав давления, женщина согласилась.

Просто согласия недостаточно. Были оформлены соответствующие документы. Завербованная украинка получила задачи, были установлены каналы связи, передачи информации. Когда женщина вернулась в Кропивницкий, обратилась в СБУ. Здесь ей помогли юридически правильно выйти из ситуации, чтобы к ней больше не было вопросов. А именно: состоялся суд, решением которого гражданка была освобождена от ответственности, поскольку ничего противоправного не совершила. Это метод – своеобразная защита, страховка. Если вдруг всплывет информация о ее якобы сотрудничестве с «той» стороной, благодаря решению суда она избежит преследования и обвинений в свой адрес.

А вот свежий пример. Заключенные, отбывающие сроки на территориях Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных Украине, изъявляют желание перевестись в другие регионы, чтобы, освободившись, остаться дома. В прошлом году в Петровскую колонию было этапировано пять человек. Установлено, что перед отправкой четверых заключенных спецслужбы РФ приобщили к сотрудничеству. У них было задание после освобождения подыскивать людей, поддерживающих идеи «русского мира», «Л/ДНР», аккумулировать группы, приобрести оружие и по команде проводить акции по дестабилизации ситуации на территории определенного региона. Была задача также вовлекать в противоправную деятельность военнослужащих.

«Мы работаем на упреждение, – заметил начальник отдела контрразведки управления СБУ в Кировоградской области. – Заключенные сознались, тем самым в очередной раз не нарушив закон и не усугубив своего положения. По некоторым уже есть решения судов. Им было предъявлено подозрение в совершении правонарушения. Однако сроки заключения им не добавили, и они были освобождены от уголовной ответственности за государственную измену».

Служба безопасности Украины предупреждает: если кто-то из граждан страны был подвергнут вербовке и не знает, как себя вести, к кому обратиться, обращайтесь сразу в СБУ. Не бойтесь шантажа, давления со стороны вербовщиков. Преследований не будет. Но будет возможность избежать наказания и не наделать глупостей. Призыв быть бдительными и сегодня актуален.