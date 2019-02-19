Земельная лихорадка

Недавно состоялось второе заседание 14-й сессии депутатов Городского совета города Кропивницкий, повестка дня которого в большинстве состояла из так называемых земельных вопросов. Перед тем как поступить на рассмотрение, эти вопросы проходят через профильные депутатские комиссии и чиновничьи кабинеты.

На сессиях все происходит достаточно открыто и демократично, но мы должны слегка поколебать уверенность тех, кто думает, что в земельных вопросах у нас напрочь изжиты подковерные договоренности и закулисные переговоры. Похоже, что на самом деле земельные вопросы, то есть о выделении участков, решаются задолго до того, как они попадают в повестку дня сессии.

Одним из приемов борьбы с теневым рынком земли стало проведение земельных аукционов или торгов, во время которых выставленный участок может приобрести любой желающий, предложивший самую выгодную для города цену. Но оказывается, что и здесь мы проигрываем борьбу за чистоту депутатских помыслов и намерений. На одном из этих аукционов нам и удалось побывать, причем совершенно случайно. Фамилии участников действа были сильно изменены и стали похожи на актерские…

Все началось с того, что внимание журналиста привлек шум, доносящийся из одного из кабинетов на третьем этаже горсовета. Подойдя туда, журналист увидел, что слесари ремонтировали выбитый дверной замок, а в кабинете чего-то добивался человек со странной фамилией Дикий. Там же находился и человек, очевидно, собирающийся проводить торги, о чем свидетельствовал портфель с табличками «Лот № 1» и даже выключенная видеокамера для фиксации происходящего. Гражданин Дикий требовал показать ему документы, которые якобы были составлены еще до начала официальных торгов. Из его реплик стало понятно, что торги планировалось провести закрытыми, без уведомления всех желающих. Аукционист демонстрировал свой разбитый телефон, а о поврежденной двери мы уже упомянули.

Скандал получился громким, причем сотрудница, вызвавшая полицию, очень просила прессу удалиться. Позже появилось еще одно заинтересованное лицо, назовем его Крутой, в сопровождении похожего на телохранителя человека. Затем последовал диалог на высоких тонах, понять смысл которого сложно, но догадаться кое о чем можно.

Крутой никак не хотел понимать, какое отношение к аукциону имеет Дикий, который на весь коридор парировал: «А у нас что, только депутаты Гришковец и Джигарханян могут участвовать? Решили весь город порвать? Мы же разговаривали об этом, но тебя в моей машине не было». Крутой ответил, что во время разговора он был неподалеку, но в другой машине, а лично не разговариал потому, что «общий друг» сказал, что все уже «решили» и что в этот участок уже вложены большие личные деньги.

Гражданин Дикий заявил, что на этих торгах назначили смешную стартовую цену и что за ситуацию надо благодарить депутата горсовета: «Скажите Жолдаку спасибо, если бы все решили, этого бы не было». Крутой сопротивлялся, мол, Гришковец и Жолдак не при делах, они тебя вообще не знают, а новые участники торгов хотят «получить кусок моего пирога».

Не особенно стесняясь ни полиции, ни присутствующих, рассерженный Крутой пообещал в матерных выражениях одному из возможных участников торгов «получить», как бы это помягче сказать, физическое воздействие и даже сделал неожиданный комплимент: «У тебя невеста красивая», что было расценено, как угроза расправы. Крутой назвал это выдумками и посоветовал отложить аукцион.

А потом как-то вдруг эмоции улеглись, и претенденты на участок достаточно мирно беседовали о том, что ничего бы не было, если бы Джигарханян вовремя перезвонил, а депутат Жолдак был человеком слова и не отрекался от своего же «предложения участка». Страсти улеглись. Охранники позже рассказали, что «это еще тихо, что здесь почти всегда так». Кстати, по словам тех же охранников, участники этого скандала позже таки договорились…