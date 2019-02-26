Что там с набережной?

После победы проекта Муниципального бюро Стрижакова на конкурсе общественных проектов у Кропивницкого появился шанс преобразить лицо нашего города – набережную. Как известно, в прошлом году архитекторы начали разработку технико-экономического обоснования проекта. Городская власть же, в свою очередь, должна была позаботиться о полноценном финансировании реконструкции рекреационного объекта. Журналисты решили выяснить, на каком сейчас этапе находится процесс, кто его двигает, а кто – тормозит. К сожалению, обнаружились весьма неприглядные вещи.

Где деньги

В частности, много вопросов по поводу финансирования проекта. Как оказалось, из выделенных почти 4 миллионов гривен в минувшем году смогли освоить только 560 тыс. грн. Средства были направлены на разработку технического задания и проектно-сметной документации. Где делись неосвоенные деньги и почему их не перенаправили на продолжение процесса реконструкции набережной в этом году – чиновники ответа дать не могут. В 2019 году из городского бюджета выделили всего 1 млн грн, опять-таки, на продолжение разработки технического задания, в частности, разработку первой очереди проектирования. Другого выделения денег из горбюджета не запланировано.

Относительно государственной казны. Обещанных народными депутатами денег как не было в 2018 году, так нет и в этом. В Министерстве финансов Украины и в Министерстве регионального развития утверждают, что «субвенция из госбюджета в 2019 году на реконструкцию центральной набережной в городе Кропивницком не предусмотрена».

По словам одного из бывших высокопоставленных чиновников горсовета, подобное отношение управленцев власти к проекту – «это типичный процесс имитации работы, когда власть не хочет ничего делать, но опасается реакции людей».

Как дела в «мастерской»

Тем временем градостроители продолжают трудиться над технической документацией. Как известно, проектантом является фирма «АБРИС “Либидея”», директор которой – известный в городе архитектор Владимир Рак. Всего над проектом работают около 20 специалистов, среди них пятеро архитекторов и трое инженеров.

«Сейчас продолжается разработка технико-экономического обоснования. Мы обрабатываем данные, отдаем их на экспертизы. Сейчас отдали на экспертизу данные по инженерным сетям. На данный момент для нас важно прежде всего завершить технико-экономическое обоснование, защитить, а потом приступать к первой очереди реконструкции на отрезке от улицы Михайловской до улицы Островской», – говорит Владимир Рак.

Мы застали у архитектора общественного деятеля Артема Стрижакова, который приехал проинспектировать ход работ. По его мнению, команде проектантов было бы куда проще работать, а процесс реконструкции набережной двигался бы совсем иными темпами, будь в этом реальное содействие городской власти.

Невыгодная прозрачность

«Сегодняшний подход городской власти растянет реконструкцию на десятилетия. Конкретно со стороны управленцев ничего не делается, набережная нужна им только на словах, – говорит Артем Стрижаков. – Рабочую группу, созданную по нашей инициативе и призванную контролировать процесс реконструкции, – распустили. Власть считает ее нецелесообразной. Очевидно, что управленцам города невыгодна прозрачность процесса. К примеру, в Тернополе молодежь презентовала свой проект общественности, прогрессивный мэр сразу поддержал инициативу, и за год сделали городскую набережную. А у нас уже третий год не знают, что с этим Стрижаковым и его набережной делать».

По мнению общественного лидера, нужно возобновить рабочую группу, и, пока архитекторы занимаются технической документацией, мэрия должна переходить к конкретным шагам. К примеру, уже сегодня можно начинать решать вопрос по коммуникациям возле спортшколы. Сейчас там километровая труба теплосети огромного диаметра, которая тянется аж до Школьного микрорайона и греет там всего несколько квартир. Эту абсурдную ситуацию можно решить просто: перевести квартиры на индивидуальное отопление и готовить территорию к первому этапу реконструкции набережной. Работу над проектом, который на конкурсе по общественному бюджету поддержали тысячи кировоградцев, без отлагательств нужно начать уже в этом году, говорит Артем Стрижаков.

Очевидно, что без контроля общественности возрождение рекреационной зоны рискует растянуться не на один год. Потому наша общая задача – жестко контролировать ход дел. Доверять обещаниям и словам управленцев города, увы, не приходится.

Елена Руденко.