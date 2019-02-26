Что там с набережной?

14:30
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После победы проекта Муниципального бюро Стрижакова на конкурсе общественных проектов у Кропивницкого появился шанс преобразить лицо нашего города – набережную. Как известно, в прошлом году архитекторы начали разработку технико-экономического обоснования проекта. Городская власть же, в свою очередь, должна была позаботиться о полноценном финансировании реконструкции рекреационного объекта. Журналисты решили выяснить, на каком сейчас этапе находится процесс, кто его двигает, а кто – тормозит. К сожалению, обнаружились весьма неприглядные вещи.

Где деньги

В частности, много вопросов по поводу финансирования проекта. Как оказалось, из выделенных почти 4 миллионов гривен в минувшем году смогли освоить только 560 тыс. грн. Средства были направлены на разработку технического задания и проектно-сметной документации. Где делись неосвоенные деньги и почему их не перенаправили на продолжение процесса реконструкции набережной в этом году – чиновники ответа дать не могут. В 2019 году из городского бюджета выделили всего 1 млн грн, опять-таки, на продолжение разработки технического задания, в частности, разработку первой очереди проектирования. Другого выделения денег из горбюджета не запланировано.

Относительно государственной казны. Обещанных народными депутатами денег как не было в 2018 году, так нет и в этом. В Министерстве финансов Украины и в Министерстве регионального развития утверждают, что «субвенция из госбюджета в 2019 году на реконструкцию центральной набережной в городе Кропивницком не предусмотрена».

По словам одного из бывших высокопоставленных чиновников горсовета, подобное отношение управленцев власти к проекту – «это типичный процесс имитации работы, когда власть не хочет ничего делать, но опасается реакции людей».

Как дела в «мастерской»

Тем временем градостроители продолжают трудиться над технической документацией. Как известно, проектантом является фирма «АБРИС “Либидея”», директор которой – известный в городе архитектор Владимир Рак. Всего над проектом работают около 20 специалистов, среди них пятеро архитекторов и трое инженеров.

«Сейчас продолжается разработка технико-экономического обоснования. Мы обрабатываем данные, отдаем их на экспертизы. Сейчас отдали на экспертизу данные по инженерным сетям. На данный момент для нас важно прежде всего завершить технико-экономическое обоснование, защитить, а потом приступать к первой очереди реконструкции на отрезке от улицы Михайловской до улицы Островской», – говорит Владимир Рак.

Мы застали у архитектора общественного деятеля Артема Стрижакова, который приехал проинспектировать ход работ. По его мнению, команде проектантов было бы куда проще работать, а процесс реконструкции набережной двигался бы совсем иными темпами, будь в этом реальное содействие городской власти.

Невыгодная прозрачность

«Сегодняшний подход городской власти растянет реконструкцию на десятилетия. Конкретно со стороны управленцев ничего не делается, набережная нужна им только на словах, говорит Артем Стрижаков. – Рабочую группу, созданную по нашей инициативе и призванную контролировать процесс реконструкции,– распустили. Власть считает ее нецелесообразной. Очевидно, что управленцам города невыгодна прозрачность процесса. К примеру, в Тернополе молодежь презентовала свой проект общественности, прогрессивный мэр сразу поддержал инициативу, и за год сделали городскую набережную. А у нас уже третий год не знают, что с этим Стрижаковым и его набережной делать».

По мнению общественного лидера, нужно возобновить рабочую группу, и, пока архитекторы занимаются технической документацией, мэрия должна переходить к конкретным шагам. К примеру, уже сегодня можно начинать решать вопрос по коммуникациям возле спортшколы. Сейчас там километровая труба теплосети огромного диаметра, которая тянется аж до Школьного микрорайона и греет там всего несколько квартир. Эту абсурдную ситуацию можно решить просто: перевести квартиры на индивидуальное отопление и готовить территорию к первому этапу реконструкции набережной. Работу над проектом, который на конкурсе по общественному бюджету поддержали тысячи кировоградцев, без отлагательств нужно начать уже в этом году, говорит Артем Стрижаков.

Очевидно, что без контроля общественности возрождение рекреационной зоны рискует растянуться не на один год. Потому наша общая задача – жестко контролировать ход дел. Доверять обещаниям и словам управленцев города, увы, не приходится.

Елена Руденко.