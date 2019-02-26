Елена Пидгрушная: «Мне постоянно снятся тренировки и соревнования»

Честно признаюсь, это интервью с олимпийской чемпионкой Еленой Пидгрушной появилось немного спонтанно. Вначале встревожила информация о проблемах со здоровьем легендарной спортсменки, раньше времени завершившей неудачный для себя и всей нашей команды сезон. Затем все вдруг вспомнили, что 21 февраля исполнилось пять лет исторической и потрясающей победе нашего эстафетного квартета в составе сестер Вали и Виты Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной на зимней Олимпиаде в Сочи. Вот тогда и возникло желание лично поздравить капитана золотой сборной Украины с памятным олимпийским триумфом, пожелать многолетнему лидеру нашей команды скорейшего выздоровления и поговорить о нынешних проблемах украинского биатлона. И благодаря содействию руководителя пресс-службы НОК Украины Ивана Бондарчука появилась возможность побеседовать с Еленой Пидгрушной, которая любезно согласилась ответить на все наши вопросы.

– Последняя информация о вашем состоянии здоровья заставила сильно поволноваться всех украинских поклонников спорта. Как вы сейчас себя чувствуете?

– Скажу честно, на обычном самочувствии это никак не сказывается. Я веду спокойный образ жизни, как и раньше, без малейшего дискомфорта. Единственное – мне противопоказана сейчас любая физическая нагрузка. Конечно, спорта мне очень не хватает. Просыпаясь уже девятую ночь после тщательного медицинского обследования, говорю, что мне постоянно снятся тренировки и соревнования. В этом плане мне, конечно, тяжеловато.

– Насколько серьезными были проблемы?

– У меня диагностировали воспаление сердечной мышцы. Если это воспаление вовремя не выявить и не вылечить, то атрофируется сама мышца. Это может повлечь за собой инфаркт и привести к неизлечимой сердечной болезни. Как мне говорили врачи, еще чуть-чуть – и могла остаться инвалидом или все могло закончиться вообще трагически. Так что, если бы продолжала выступать, то вы сами понимаете, к чему это могло бы привести.

– Кто помог вам в сложившейся непростой ситуации?

– Помог президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка. Вечером перед отлетом из Канады с этапа Кубка мира я отправила смс Сергею Назаровичу с просьбой помочь найти квалифицированного кардиолога. Буквально через несколько секунд пришел ответ: «Лена, не волнуйся, возвращайся, мы тебе поможем». Этой же ночью договорились об обследовании в кардио­центре Ильи Емца. Я синхронно принимала участие в этом общении. В результате мы решили, что перед тем как провести обширное обследование, организм должен стабилизироваться после длительного перелета. И 14 февраля мое сердце проверили – готово ли оно к любви? При этом первая фраза врача после кардиограммы в состоянии спокойствия гласила: «Девушка, а почему вы с такой идеальной кардиограммой к нам обратились?» Я посмеялась, зная о том, что кардиограмма у меня в порядке, поскольку мы постоянно проходили осмотр в сборной Украины, и никаких проблем не было. И только углубленное исследование при помощи специальной аппаратуры выявило миокардит, который сейчас стараемся вылечить.

– А когда вы почувствовали, что не все в порядке?

– В последнее время особенно было сложно во время гонок, когда выходила на максимальный режим пульса. И частота пульса была значительно выше обычной для такой нагрузки. При этом он не опускался так, как положено во время восстановления на спусках и при стрельбе. И я понимала, что что-то не так. Как ни крути, а у меня 20-летний опыт занятий спортом на высоком профессиональном уровне. Единственное, что я не понимала причину такой негативной реакции организма и не могла сложить все в единый пазл. Но я осознавала, что это связано с сердечными перебоями. И когда сказала тренерам сборной и руководству Федерации биатлона Украины, что мне необходимо обратиться к кардиологу, то получила полное понимание. Ну а помощь Сергея Назаровича Бубки окончательно помогла выйти на решение этой, как оказалось, очень и очень серьезной проблемы.

– Насколько длительным будет лечение?

– После прохождения необходимого курса лечения нет никаких возражений против того, чтобы я продолжила спортивную карьеру. Положительным аспектом является то, что у меня спортивная закалка, хорошие вены и в целом здоровое сердце. Врачи дают оптимистичные прогнозы и говорят о положительной динамике. Но о конкретных сроках лечения говорить сложно. После каждой новой процедуры мы будем делать обследования и определять степень выздоровления. Нужно три-четыре процедуры. Учитывая, что сейчас острая стадия миокардита, бороться с ней легче. Пару месяцев буду под контролем врачей, не форсируя события. А дальше – посмотрим.

– Давайте поговорим о более приятных событиях и вернемся на пять лет назад, когда ваш финиш в Сочи принес нашей команде олимпийское золото в эстафете. Какие чувства и эмоции вызывают те воспоминания?

– Да у меня и сейчас мурашки бегут по коже, когда вспоминаю невероятную радость, охватившую нас. Все-таки, как ни крути, а золотая олимпийская медаль – это высшее достижение в спорте. Хотя, наверное, когда мы с девчонками получали эти медали, то полностью этого не осознавали. Эмоции у нас тогда были смешанными. Ведь мы уже знали о расстрелах на Майдане и не могли радоваться этим наградам в тот момент, когда в нашей стране происходили такие трагические события. А вот через год, когда впервые посмотрела в повторе ту олимпийскую эстафету, поняла, насколько это было сложно. Да, медаль была в определенной степени ожидаемой, учитывая наши результаты до Олимпиады. Но явными лидерами мы никак не были. Ведь на любом этапе, на любой стрельбе все могло поменяться вплоть до последнего финишного круга и последнего огневого рубежа. И только еще раз пережив все те мгновения, когда смотрела нашу гонку спустя год, осознала, насколько же важной даже не для нас, а для Украины была та победа. А сразу после Олимпийских игр в Сочи я завершила сезон из-за болезни и возвращалась домой. Тогда посчастливилось пообщаться со множеством людей. И у меня сложилось впечатление, что вся Украина смотрела эту олимпийскую эстафетную гонку. И тот глоток свежего воздуха, тот лучик надежды, тот кусочек радости был жизненно необходим на фоне расстрелов на Майдане. Многие люди говорили, что, увидев наш успех, они словно из-под воды вынырнули, вдохнули свежего воздуха и снова готовы были бороться за свою свободу: «Если вы там смогли доказать, что украинкам нет равных на планете, то мы здесь тоже сможем постоять за свои права». И вот после этого я стала осознавать, что та золотая медаль была необходима не столько нам как биатлонисткам и спортсменкам, сколько обычным украинцам во время того, что происходило в столице нашей Родины. И я действительно благодарила Бога за то, что именно золото, а не серебро или бронзу удалось выиграть нам – представительницам Украины.

Скажу еще, что после финиша той гонки к нам подходили соперницы из всех стран и говорили, что мы – молодцы и эта золотая награда именно в такой момент была необходима украинской команде больше других. Это не значит, что они не стремились выиграть. Просто наше желание победить оказалось намного сильнее.

– Сейчас украинский биатлон переживает неудачный период. В чем, по вашему мнению, причины такого спада и когда можно надеяться на новые серьезные успехи?

– Действительно, есть сейчас проблемы, и мы показываем очень низкие результаты. Могу сказать, что не можем в это поверить, поскольку все самоотверженно работали – кто в команде, кто самостоятельно, – а положительного результата нет в целом у сборной. Локальные успехи у ребят и девушек есть, но в общем мы видим серьезнейший спад. Я понимаю, что весной тренерам со спортсменами и президенту Федерации биатлона Украины Владимиру Брынзаку придется собраться вместе и отыскать причины проблем. Ведь мы что-то упустили в глобальном аспекте. То, что мы в начале сезона чуть больше провели на высоте, не должно было так существенно повлиять на результаты. И тут специалистам есть над чем поразмыслить.

Но нужно понимать, что биатлон – такой вид спорта, в котором все может поменяться уже на следующий год. И это можно увидеть на примерах спортсменов из других стран. Вот та же чешка Вероника Виткова, которая несколько лет подряд была среди лидеров своей сборной, сейчас показывает неважные результаты. Есть еще несколько спортсменов топового уровня, которых накрыл спад. Что, французы должны «казнить» Мартена Фуркада, который проводит неудачный для себя сезон? Просто нужно разобраться в причинах неудач, сделать верные выводы и исправить ошибки. И мы вместе постараемся это сделать.

– Что вы в завершение хотели бы сказать нашим болельщикам?

– Вы знаете, болельщики бывают разные. Есть такие, которые буквально ошеломили меня добрыми словами и пожеланиями, когда со мной случилась вот такая неприятность. Они понимают, что в спорте бывают взлеты и неудачи, и с большим пониманием к этому относятся. И, к счастью, именно таких поклонников биатлона большинство. Есть, конечно, и другие, которые стараются больно «ужалить» и даже оскорбить. Но их действительно меньше. Вот им, которые пишут, что зря на нас тратят свое болельщицкое время, хочу сказать, что не стоит так переживать. Лучше займитесь воспитанием детей или помощью своей жене, а не выплескивайте негатив на нас. Поверьте, мы больше вас переживаем, когда плохо стреляем и не очень быстро бежим. Неужели вы думаете, что мы не хотим выступить лучше? Мы критикуем себя больше, чем это делает кто-то со стороны. Я уже 20 лет гоняюсь на высочайшем уровне, и меня точно не может удовлетворить 97-е место в спринте и 36-е в индивидуальной гонке. Я знаю свой уровень и свои истинные возможности и вернусь на него, если, даст Бог, продолжу карьеру. Но в последние несколько лет, видимо, это заболевание, которое сейчас обнаружилось, уже давало о себе знать, и, соответственно, результаты ухудшались. Сейчас благодаря Сергею Назаровичу Бубке, моим друзьям из НОК Украины, профессионализму врачей кардиоцентра профессора Ильи Николаевича Емца проблему, которая мешала мне выступать на привычно высоком уровне, мы стараемся решить. После окончания лечения соберемся с тренерами, руководителями национальной федерации и определим, стоит мне продолжать выступления или перейти на тренерскую работу. Это не будет решение сгоряча на эмоциях, оно будет взвешенным и полностью осмысленным. И спасибо огромное всем, кто помогал, кто переживал и кто поддерживал меня в этот непростой момент. Я верю, что все будет хорошо.