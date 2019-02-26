Летка, 55 миллионов и админресурс

Начальник летной академии Национального авиационного университета с 2011 года Сергей Неделько больше не руководит вузом – во всяком случае, пока. По его собственным словам, это может быть связано с выборами в стране.

Срок контракта с начальником истек около двух недель назад, исполняющим обязанности назначен заведующий кафедрой военной подготовки, полковник запаса Артур Дрезналь.

В прошлый вторник в пресс-службе вуза сообщили, что конкурс на ставшую вакантной должность может объявить Национальный университет, когда это может случиться – пока неизвестно. На момент сдачи номера в печать соответствующего объявления на сайте академии или университета не появилось.

– Это необычная практика, обычно договор просто продлевали, – подчеркивает сам Неделько. О реальных причинах того, почему так не сделали в этот раз, можно только догадываться, но повод, согласно пояснениям, полученным со ссылкой на Министерство образования, – политический.

– Мы входим в состав университета, там сказали, что в министерстве считают, что нужен кто-то другой на время выборов, – говорит экс-начальник.

По его словам, речь якобы шла о его возможности «давить на студентов» в ходе избирательной кампании. При этом в прошлом дважды депутат Кировоградского городского совета, представлявший в свое время «Народную партию», утверждает, что на сегодняшний день не ведет никакой политической деятельности. Он также заявил о намерении снова принять участие в конкурсе на должность начальника, когда тот будет назначен.

– Я всю жизнь посвятил академии, у меня есть конкретные планы по ее развитию. Только время наступает, мы выиграли три гранта на 55 миллионов в этом году, таких денег у нас раньше не было, – констатирует Неделько.

Деньги, как для государственного вуза, действительно немалые, и в том, что желающих ими «порулить» немало найдется в любой из структур, влияющих на назначение руководителя, сомневаться не приходится.

К тому же уже осенью – выборы парламентские, в которых партия главы Мин­образования Лилии Гриневич «Народный фронт» собирается принять участие и даже заявляет через своих топ-спикеров об амбициозных планах. А летная академия с ее немалым штатом и студентами – привлекательная площадка для применения пресловутого админресурса.

С другой стороны, стоит отметить: как стало известно в прошлую пятницу, пост одного из заместителей начальника подразделения НАУ в Кропивницком занял Виктор Кухаренко – бывший однопартиец и коллега Неделько по горсовету, недавно по собственному желанию покинувший пост начальника управления жилищно-коммунального хозяйства в мэрии областного центра…