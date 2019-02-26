Понять философию дуба

Каждый из нас не раз испытывал сомнения, а то и мучения по поводу подарка близкому человеку. Что придумать? Как удивить? Как не разочаровать? Можно, конечно, поинтересоваться, чего желает виновник торжества. Но сюрприза не будет. А хотите быть оригинальным и поразить близкого человека? Если да, то вам в ландшафтную мастерскую «Пан Тюльпан», директор которой Мирослава Курцева понимает философию растений.

О том, что цветы дарить нужно, знают все. Тем, что можно дарить не срезные цветы, а в горшочках, тоже никого не удивишь. Мужчины-романтики предлагают дамам своего сердца в подарок Луну или звезду… А почему не преподнести дуб или елку? Елка будет жить как минимум 180 лет. Она может быть именной, посаженная в правильном месте, останется на память для внуков и правнуков.

Мирослава Курцева рассказала о традиции, которую основала для себя и своих друзей и родственников несколько лет назад. Когда в семье рождается ребенок, родители получают в подарок деревце. Если девочка – елочку, если мальчик – кленок или дубок. Дерево сажают во дворе или на даче, ухаживают за ним, наблюдают, как подрастает вместе со своим сверстником. Некоторым детям и их побратимам-деревцам уже по шестнадцать лет.

Дерево, преподнесенное в дар и посаженное, принесет не только экологическую пользу, что бесспорно, но и эмоциональную. «Человек должен питаться положительными эмоциями, – уверена Мирослава. – Дети очень хорошо, живо и эмоционально реагируют на свое дерево. Можно, конечно, подарить щенка, воспитывая в ребенке сострадание, чувство ответственности. Но ведь и за деревом нужно ухаживать. И оно тоже может быть “воспитателем”».

К любому растению нельзя относиться, как к предмету. Оно было выращено и предлагается человеку не для того, чтобы закрыть угол во дворе или скрыть покосившийся забор. У него своя философия. Вот почему-то считается, что во дворе нельзя сажать елку. Мирослава утверждает, что это чушь. Хвойные выделяют фитонциды (биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий) даже зимой. Дуб считается символом жизненной силы, и не напрасно. Это дерево оказывает положительное влияние на функции мозга, улучшает память. А энергетика рябины снимает напряжение, помогает успокоиться. «Нет случайного, ничего не делающего дерева, – убеждена директор ландшафтной мастерской “Пан Тюльпан”. – Это человек может ничего не делать, быть бесполезным, но не дерево».

Чтобы понять философию дуба, клена или осины, не обязательно наличие специального образования. Мирослава Курцева, которая не любит слово «озеленение», говорит, что к процессу построения зеленого пространства в целом нужно подходить философски:

– Когда к нам приходит заказчик и мы видим, что человек нуждается не просто в засаженной растениями площади на определенную сумму, а собирается жить там, обустроить место обитания для своей семьи, мы подстраиваемся под его философию. Мы сами ничего не придумываем – просто внимательно слушаем. Он говорит, что не знает, чего хочет, но проговаривает свои пожелания, может, даже мечты, что-то вспоминает, делится впечатлениями. В итоге оказывается, что он знает и прекрасно понимает философию растений, просто сам этого еще не понял.

От деревьев перейдем к цветам. Без них, красивых, не обходится ни один праздник. В Европе трендом являются не просто цветы в горшках, а композиции. Горшочек помещается в кашпо из коры или обматывается мешковиной. Рядом с цветком – бантик, цветная проволочка, открыточка, маленькая фигурка. Это уже не цветок, а целый сюжет. Если в горшке рядом со стеблем цветка расположить, например, фигурку клоуна, получается не просто цветок, а место, где он живет. И вариантов композиций может быть невероятное количество.

Но то в Европе. У нас этого, к сожалению, пока не понимают. В «Пан Тюльпане» говорят, что наши покупатели, если горшок обмотан тканью, начинают подозревать, что он поврежден или внутри что-то сгнило. Бантики, открытки, фигурки считают лишними. Когда все аксессуары убираются, человек удовлетворяется просто цветком в горшке. А возможно, тот, кому этот подарок предназначался, понял бы идею композиции, сделанной мастерски и, опять же, с определенной философией.

В преддверии женского праздника на ум приходят строки «Дарите женщинам цветы». Не будем рассуждать о том, что цветы дарить можно и без повода. Лучше прислушаемся к советам Мирославы Курцевой. Можно купить орхидею, а можно магнолию, камелию и сакуру, диффенбахию и бирючину. А если уж совсем поразить, то бересклет! Растение ведь можно ценить не только за цвет, но и за форму, окрас побегов, за сезонную изменчивость, когда летом куст зеленый, а осенью – багровый, способный оживить самое унылое место.

При хорошей фантазии можно подарить корзинку семян. Весна на дворе, у многих уже чешутся руки в ожидании приятных хлопот на дачных участках или в частных дворах. Подарите такому человеку сертификат магазина «Пан Тюльпан» на любую сумму, и пусть счастливчик приходит и выбирает, что хочет.

В процессе нашего общения с Мирославой возникла еще одна свежая и очень креативная идея. Можно создать букет из пакетиков с семенами. Наверняка в окружении каждого найдется тот, кто по достоинству оценит подарок и будет безмерно благодарен за внимание и оригинальный подход. Не ленитесь быть неповторимыми!