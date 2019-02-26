Пора проснуться!

Еженедельное аппаратное совещание специалистов и руководителей направлений исполкома Кропивницкого горсовета мэр провел на высоком эмоциональном уровне, причиной чему стало весеннее обострение болезни коммунальщиков – бесхозяйственности и равнодушия.

Как всегда, больше всего проблем весной обнажилось на транспортных коммуникациях. Андрей Райкович уже дал поручение руководству КП «Универсал 2005» начать восстановление дорожного покрытия улиц города, и хотя за последнюю неделю был произведен ямочный ремонт на нескольких магистралях, мэр раскритиковал качество ремонта: «Ми виділили кошти на придбання спеціальних холодних сумішей, але потрібно освоїти й технологію їх використання, мати совість, принциповість і порядність при виконанні робіт. Це – гроші, і до кожного відра асфальту потрібно ставитися, як до певної суми коштів». Мэр посоветовал даже проводить мастер-классы для повышения качества ямочных ремонтов и наконец-то решить проблему приобретения коммунального асфальтного завода, потому что городу нужны качественные дороги для расширения транспортной сети. На днях планируется тестирование нового маршрута, который будет обслуживаться так называемыми гибридными троллейбусами, способными использовать как электроэнергию, так и жидкое топливо.

Мэр настоятельно советовал обратить внимание руководителей профильных служб на безусловное выполнение режима ограничения движения крупногабаритного транспорта по центру города и немедленно навести порядок в районе недавно отремонтированного путепровода на Объездном переулке. Необходимо начать системную организацию уборки от мусора и остатков снега как придомовых территорий, так и улиц города, используя возможности специнспекции штрафами влиять на нерадивых арендаторов коммунальной собственности.

Андрей Райкович несколько раз призвал чиновников очнуться от зимней спячки и даже посоветовал прекратить играть в политику и заниматься предвыборным саботажем. Политическая тема имела и продолжение, поскольку перед городской властью стоит задача обеспечить полноценное функционирование всех 122-х избирательных участков с окружной избирательной комиссией включительно: «Виборчий процес і агітація нас не стосуються, але організація виборів – це наша зона відповідальності».

Городу предстоит сделать и важный шаг по созданию Объединенной территориальной громады. Недавно именно областной центр предложил Новенскому поселковому совету создать ОТГ, аргументируя, что это будет совершенно новый уровень взаимоотношений, который принесет обоюдную пользу.

Наверное, в этом новом качестве город будет гораздо эффективнее влиять на системы жизнеобеспечения поселка. Хотя бы таких, как транспортное сообщение или водоснабжение поселка, которое было серьезно нарушено в течение нескольких дней, начиная с 20 февраля.