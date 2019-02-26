Вышитые серьги, кольца и браслеты

Это прекрасно, что вышивка снова в моде. Картины, иконы, скатерти, салфетки, одежда… А как вам вышитые серьги и кольца, браслеты и кулоны? Выглядит это потрясающе. Техника называется микровышивка, или petit point (маленькая точка, что-то крошечное). С самой миниатюрной техникой вышивки нас познакомила мастерица Валентина Дробышевская.

Эта вышивка настолько миниатюрная, что с первого взгляда не поймешь, что это на самом деле. Издалека кажется, что это эмаль – цветная на белом или черном фоне. Но, когда берешь изделие в руки, присматриваешься, перестаешь верить своим глазам: как это может быть вышито крестиком?

Валентина Ивановна – потомственная вышивальщица. Вышивали ее бабушка, мама. Бабушка к тому же еще и ткала: в маленькой комнатушке домика в Беларуси самое центральное место занимал ткацкий станок. Она сама красила полотно, вплетала в него старинные узоры, шила, вязала. То, что сейчас называется красивым словом «пэчворк», раньше было почти в каждой хате: члены семьи укрывались лоскутными одеялами.

Бабушка научила рукоделию свою внучку, и она умела практически все. Когда дети были маленькими, мастерица вязала различные изделия и для них, и на заказ – надо было подрабатывать. Основная профессия у Валентины Ивановны – редчайшая для женщины. После школы по комсомольской путевке пошла работать на радиозавод – собирала динамики. А когда на предприятии появилась вакансия литейщика, взяла справку о том, что у нее нет противопоказаний, и почти десять лет проработала в «литейке» с алюминием, цинком, медью. Дробышевская была единственной женщиной-литейщицей в Украине.

Когда серьезно занялась вышивкой, хотела создавать что-то необычное. И спрос был тоже на нетривиальные изделия, особенные, не похожие на то, что у других. Сначала вышивала картины бисером и крестиком, а потом обратила внимание на специальные ткани для вышивки крупным и мелким крестиком. Валентина Ивановна сначала вышивала на канве 18-го каунта (размер крестика. Чем выше номер, тем мельче крестик). Коллеги говорили ей, что это очень мелко. А она уже заказывала себе 25-й каунт, 30-й. Так дошла до 56-го. Это очень мелко, и мало кому удается такую миниатюру не только аккуратно вышить, но и довести до окончания – сделать перстень или серьги. Есть, правда, в просторах Интернета супружеская пара, которая вышивает на 78-м каунте миниатюрные картины. Вполне возможно, что у мастерицы Дробышевской этот вид рукоделия впереди.

– Мне нравится вышивать или очень большие изделия, или крохотные, – говорит Валентина Ивановна. – Из больших – дома висит вышитая картина «12 красавиц» из серии «Гейши и самураи». Ее размер 2,5 метра на 70 сантиметров. По горизонтали 1498 крестиков, по вертикали – 69. И нитки 98-ми тонов.

Вышивальщица говорит, что, несмотря на то, что все расходные материалы заказываются через Интернет, практически невозможно достать тонкие шелковые нитки. Знаете, что она делает? Покупает нитки не для вышивки, а для отделочной строчки, катушечные, и раздваивает их. Они распушиваются, что недопустимо в микровышивке, и мастерица обрабатывает их воском, тогда они ровно ложатся.

Есть еще вариант – вообще из области невероятного. Покупаются тонкие шелковые ленты и распускаются до нитей. Получается только одна, основная, нить, и она очень подходит. Кроме того, что она шелковая, имеет контрастный цвет, что очень важно в микровышивке, чтобы был хорошо заметен цветовой переход.

Понятно, что в микровышивке используются специальные иголки – очень тонкие и с длинным ушком. У Валентины Ивановны есть специальные очки. Есть увеличительное стекло. И есть лупа из разряда тех, которые используют часовщики. А еще придумала «станок»: под ткань, на которой надо вышить узор, подкладывает включенный планшет. Получается подсветка.

Ткани для вышитых украшений используются двенадцати оттенков. Кулоны, серьги, кольца, браслеты, броши разошлись по разным странам. Немало украинских женщин носят изделия Валентины Дробышевской. Ее творения также радуют глаз и душу ценительниц красоты и ручного труда из Германии, Польши, Бразилии, Италии, США, Турции.

Что Валентина Ивановна вышивает? Это могут быть узоры, схемы которых находятся в Интернете, у коллег-вышивальщиц. Есть у нее изделия с закодированными в украинской вышивке именами. Есть буквы. Есть закодированные годы рождения. Кстати, мастерица вышивает не просто первую букву имени. Если вы захотите сделать подарок близкому человеку, Валентина Ивановна учтет имя и год рождения, которым будет соответствовать определенный цвет вышивки. Есть вышитые символы счастья, удачи, здоровья.

Для украшений покупается специальная фурнитура из металла под серебро или бронзу. Металл гипоаллергенный. Рождение изделия происходит поэтапно: подбирается схема, вышивается на ткани, вырезается нужный размер, крепится на картон, подставляется спонж, зашивается, заклеивается, крепится на фурнитуре. Все делается мегааккуратно и надежно.

– Чем сложнее узор, тем мне интереснее, – говорит мастерица. – Только начинаю что-то делать, уже придумываю следующее. Хочется то чего-то затейливого, то попроще. А еще очень важно общение, особенно когда ты на пенсии. Мы с коллегами ходим на все выставки, куда зовут. Куда не зовут – тоже идем. Мне вышивка очень помогла справиться с депрессией после смерти мужа. Не знаю, что бы со мной было. Рукоделие меня просто спасло.

Валентина Дробышевская – безусловно талантливая, обладающая эстетическим вкусом, терпением, чувством меры, позитивной энергетикой, которую она вкладывает в изделия. Ее украшения способны подчеркнуть индивидуальность обладательницы и улучшить настроение, а то и самочувствие. Не верите? Попробуйте.