Сесія як сесія

Друге засідання 15 сесії Міськради Кропивницького стало першим, яке пройшло після виборів президента України, але особливих змін в поведінці депутатів помічено не було. Як завжди, йшла майже нормальна робота…

На початку засідання присутні вшанували пам’ять нещодавно померлого від важкої хвороби воїна Віталія Дарагана. Сумно, але чомусь не згадали й колишнього депутата міської ради багатьох скликань Миколу Ткача…

А планова робота сесії почалася позаплановими виступами активістів, і знову доводиться запитувати, чому таке важливе питання, як фінансування ремонтів дахів чи питання зміни умов договорів з надавачами послуг не розглядається в порядку денному, щоб депутати мали змогу не лише слухати, але й приймати конкретні рішення? Інакше – говорильня, вона й є говорильня. У розділі «депутатські запити» аж чотирма запитами відзначився депутат Демченко, проте жоден так і не був підтриманим, можливо, тому, що кожне засідання депутат повторює те, що було раніше озвучено. Між іншим, депутати підтримали запит Михайла Бєжана про заборону виступів на території міста пересувних цирків, де виступають дресировані тварини. З політичних новин можна відзначити, що головою депутатської фракції БПП став Юрій Деркаченко, а депутатські ряди порідшали в результаті того, що Геннадій Маламен добровільно відмовився від депутатських повноважень.

На порядку денному засідання стояло багато серйозних питань, проте ще більше було внесено в результаті роботи погоджувальної ради. Вони здебільшого мали земельний характер, тобто це ті питання, які не розглядалися під час планового засідання, що було зірване через відсутність кворуму. Депутати практично без обговорення затвердили проекти більшості рішень, зокрема, погодилися внести зміни до бюджету в результаті надходження субвенцій. Таким чином, 12 мільйонів гривень буде спрямовано на капітальний ремонт доріг, 2,8 мільйона – на ремонт доріжок і тротуарів і майже 5 мільйонів – на ремонт внутрішньо-дворових доріг.

Злагоджена робота депутатів була порушена при спробі відмінити рішення цієї ж міської ради щодо нормативно-грошової оцінки земель. Ініціатори скасування рішення наполягали, що воно було прийнято з порушенням процедури та в кілька разів збільшило навантаження не лише на малий, середній і великий бізнес, але й на населення, яке скоро відчує це на собі у вигляді зростання плати за користування присадибними ділянками. Однак апокаліптичні передбачення не вплинули на більшість, і проект рішення не знайшов підтримки в депутатському середовищі.