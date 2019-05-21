Термін повноважень Кузьменка як голови Кіровоградської облдержадміністрації завершився

Петро Порошенко призначив Сергія Кузьменка головою облдержадміністрації 16 вересня 2014 року

Очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко заявив, що термін повноважень голови облдержадміністрації у нього завершився учора.

Про це він сказав у коментарі CBN під час робочої поїздки в Олександрію сьогодні, 21 травня.

«Мій трудовий контракт учора закінчився. Головою облдержадміністрації мене призначив Президент України Петро Порошенко на термін виконання його повноважень», – зазначив Сергій Кузьменко.

Зараз він чекає на призначення свого наступника.

«Як законослухняний громадянин, як законослухняний голова обласної державної адміністрації, очікую від Президента Зеленського, що найближчим часом він визначиться зі своїм представником на Кіровоградщині і відповідно підпише Указ про призначення нового голови облдержадміністрації на свій термін повноважень», – прокоментував Сергій Кузьменко.

Він додав, що потисне наступникові руку і введе в курс справ.

«Людині, яка прийде працювати, своєму наступникові, як це має відбуватися в європейській демократичній цивілізованій країні, обов’язково потисну руку. Побажаю йому успіху, розкажу, як працює адміністрація», – сказав Сергій Кузьменко і підсумував, що з нетерпінням чекає на рішення глави держави.

Про свою подальшу участь у політиці Сергій Кузьменко заявив, що радитиметься з родиною та громадою території, на якій живе.

Нагадаємо, Петро Порошенко призначив Сергія Кузьменка головою облдержадміністрації 16 вересня 2014 року.

21 квітня 2019 року в Україні відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого новим главою держави став Володимир Зеленський.

Джерело: CBN news