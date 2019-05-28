С «Искусством рядом» не состаришься

Более 700 кировоградских пенсионеров бесплатно посетили специальный показ спектакля в театре им.Кропивницкого. Его заказал Фонд культуры и искусств «Перспектива» Артема Стрижакова исключительно для участников социального проекта «Искусство рядом».

Этот проект, о котором неоднократно писала «УЦ», существует уже более 3 лет. Каждый месяц люди уважаемого возраста бесплатно берут в фонде билеты на концерты и спектакли, а в конце театрального и концертного сезонов традиционно проходят особенные мероприятия, такие, как в минувшую пятницу.

Пенсионерам показали прекрасный мюзикл в 2-х действиях по Старицкому «Цыганка Аза». Народное шоу со страстными романсами, зажигательными танцами и оригинальной музыкой, написанной специально для этого спектакля, приятно впечатлило, делятся зрители.

«Для нас, пенсионеров, очень важно, что о нас заботятся и дают возможность отдыхать культурно. Никакой телевизор не заменит того, чтобы пойти на концерт в филармонию или на спектакль в театр. Понимаете, это как маленький праздник. И настроение улучшается после этого, и на душе как-то радостнее становится», – говорит Любовь Яковлевна Власова.

«С 2016 года в нашем социальном проекте “Искусство рядом” приняли участие более 3000 пенсионеров, которые посетили десятки концертов в областной филармонии и спектаклей в театре им. Кропивницкого. Перед закрытием театрального сезона мы организовываем вот такие большие особые действа. В следующем месяце мероприятие подобного формата состоится уже в областной филармонии. А летом мы будем приглашать пенсионеров бесплатно посетить различные музеи», – прокомментировал общественный лидер, основатель Фонда культуры и искусств «Перспектива» Артем Стрижаков.

Как сообщают в фонде, желающие бесплатно принять участие в следующих культурных мероприятиях города могут обращаться в Фонд «Перспектива» по адресу: ул.Дворцовая, 27/25 и по телефону: (099) 77–360–77.