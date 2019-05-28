Возможна ли честная торговля в нашей стране?

В эти дни все волнующиеся за судьбу Украины люди задают себе вопрос по поводу сделанного народом выбора – почему так, почему большинство посчитало необходимым кардинально перезагружать власть, в чем она не оправдала надежд населения? Эти вопросы требуют глубокого анализа, но, скорее всего, ответ будет из множества пазлов, составляющих композицию. Впрочем, иногда ответ можно найти совсем не там, где его ищут. Он может обнаружиться и в беседе на, казалось бы, далекую от выборов тематику.

В автобусе мы разговорились с соседкой, назовем ее Валентиной, которая ехала по делам в областной центр. Оказалось, она бывшая бизнес-вумен, решившая закрыть свое дело из-за сложностей, что как бы идет вразрез с задекларированными раньше намерениями новой или уже старой власти всецело помогать развитию малого и среднего бизнеса. На вопрос, почему так, последовал длинный и горестный рассказ, немного раскрывающий механизм «сприяння» созданию в стране самодостаточного среднего класса. Оказывается, что со времен Революции Достоинства базовые принципы паразитирования бюрократического аппарата почти не изменились.

Валентина решила податься в бизнес после того, как ее семья потеряла право на субсидию и вроде бы вполне успешные труженики, зарабатывающие на жизнь ремонтом техники, оказались не в состоянии оплатить коммуналку, и это еще один пазл к картине художника-передвижника на тему смены власти в Украине. Поскольку семья давно работала с промышленными товарами на различных рынках города, решили открыть торговлю овощами на одном из них, где неожиданно предоставилась возможность платить за аренду помещения без посредников, то есть только рынку, хотя большинство точек на рынках принадлежат субарендаторам и плата за двойную аренду напрямую влияет на формирование цены реализуемого товара.

В общем, семья решила, что на таких условиях можно работать, и Валентина пошла оформлять документы для получения права заниматься предпринимательской деятельностью как «Фізична особа-підприємець» (ФОП). В городском совете проблем не возникло, хватило одного заявления, после чего началось хождение по кабинетам налоговой инспекции, где дебюрократизацией и не пахло. Тоже вопрос: почему мы занимались декоммунизацией вместо борьбы с самым страшным злом – бюрократией? В налоговой новоиспеченного ФОПа «пустили по кругу», то есть вместо права заниматься торговлей по факту заявления надо было оформить, как она сказала, «пять или шесть бумажек», причем после обнаружения неточностей предпринимателю приходилось приходить снова и снова. Бдительные налоговики зачем-то даже проверили наличие долгов и таки обнаружили вроде бы неуплаченный налог за проданную несколько лет назад недвижимость. В результате оказалось, что за тот дом пришлось платить дважды, но это не все.

Поскольку Валентина планировала начать работу с первого числа следующего месяца, она пошла оформлять разрешение в конце предыдущего, но позже выяснилось, что это было ошибкой. Налог ей пришлось полностью платить за тот месяц, в конце которого она получала разрешение, причем о таком милом «подарке» от налоговиков ее никто не предупредил, а ведь она могла спокойно оформиться уже после начала работы. Но и это еще не все сюрпризы! Теперь уже непонятно как, но в налоговой ФОП Валентину поставили на другую группу налогообложения, где была сложнее отчетность, а чтобы перейти на нужную группу, надо было снова писать заявление, закрывать один вид ФОПа и открывать другой. Но и закрыть даже фиктивное «дело» оказалось не менее сложно, чем открыть, из-за чего Валентина два месяца платила налог, хотя, пока шло переоформление, вообще не имела права заниматься предпринимательской деятельностью. На вопрос, зачем платить дважды, ответ простой – а штрафы, а суды? Бороться с государством – себе дороже.

В общем, с горем пополам она начала торговлю в арендованном на рынке магазине, и оказалось, что ФОП и здесь не имеет никаких прав, а только обязанности, и чем выше уровень предлагаемого покупателям сервиса, тем хуже для самого предпринимателя. Скажем, большинство реализаторов на рынке платят только рыночный сбор, хотя иногда торговля идет довольно крупная, все зависит от расположения торгового места. Казалось бы, рынку выгодно оказывать всяческое содействие магазину, оборудованному холодильниками, кондиционерами, но нет: лучшие места – это места на входе в рынок, принадлежат они как раз реализаторам, не имеющим ни холодильников, ни освещения, ни крыши, впрочем, насчет отсутствия «крыши» я, наверное, поторопился.

Валентина говорит, что на ее работу огромное негативное влияние оказывает торговля, которую называют несанкционированной. Мы ее можем видеть возле всех крупных и не очень рынков, когда прямо на тротуары выставляются с утра целые магазины колбас, рыбы, овощей и фруктов – и все под прикрытием «бабушкисосвоегоогорода».

Отдельная тема – поведение контролирующих органов. Валентина рассказывала, как в ее магазине проверяющие не раз устраивали едва ли не репетицию съемки программы «Ревизор», допытываясь, почему в холодильнике мороженая рыба лежит не голова к голове или что-то еще, зато к «придорожной торговле» – полное безразличие и налоговиков, и санстанции. Кстати, о санитарии. Валентина говорит, что все эти грозные распоряжения насчет работы без санитарных книжек – не более чем сказки, потому что санитарные книжки просто покупаются, чем и пользуются многие работники торговли, пищевой промышленности и все, кому такие книжки иметь положено. Даже с рыночной лабораторией, которая дает разрешение на реализацию товаров, не все однозначно, потому что и здесь главное – печать, и все знают, что даже при отсутствии разрешения товар с реализации не снимают. Его так и продают, потому что никто и никогда не сможет доказать, что отравление произошло по вине именно этого товара.

Самой вести дело оказалось чрезвычайно трудно. Если для реализаторов товар привозят поставщики, имеющие при этом связи с оптовиками, то ФОПу приходится работать едва ли не круглосуточно. Скажем, заканчивая торговлю в 19.30, необходимо около часа потратить, чтобы все сложить, помыть и привести в порядок. А уже в три часа ночи надо быть на оптовом рынке, чтобы выбрать и закупить хороший товар. Ну как – выбрать? Оптовики устанавливают свои правила и свою цену по принципу «не хочешь – не бери», найдутся другие, менее принципиальные. Валентина говорит, что в таких условиях честно торговать просто невозможно, потому что приобретенный с браком овощ надо кому-то «впарить» или обвесить на 150-200 граммов, но и для этого тоже надо иметь своеобразный талант. Это можно сделать на большом рынке, где меньше постоянных клиентов, где среди потока покупателей всегда найдется такой, который в погоне за ценой не обращает внимания на качество или количество. Но мало того, что оптовики обманывают предпринимателей, они обманывают и государство, потому что платят такой же налог, как и простой реализатор, хотя оперируют десятками или сотнями тонн, что тоже является страшной тайной для наших контролирующих органов. Да и для контролеров за качеством продукции, которые тоже не обращают на оптовиков и их склады внимания, хотя логичнее было бы отпускать реализаторам и ФОПам уже проверенный и сертифицированный товар.

Магазины на рынке – настоящая находка для администрации, потому что именно с них рынок получает основной доход за аренду, а она немаленькая, около 130 гривен за квадратный метр площади в месяц. При этом рынок практически ничего не делает для магазина, скорее – наоборот. Поэтому покупатели до магазина просто не доходят, предпочитая покупать овощи в антисанитарных условиях вне рынка. Магазин несет дополнительную нагрузку в виде платы за электричество для тех же холодильников и кондиционеров, и это тоже влияет на ценовую политику, как и налог на работника, даже если это сам арендатор. Таким образом в месяц платежи за аренду и организацию торговли составляют несколько тысяч гривен, и хорошо, если «фирма» сработает хотя бы без убытков. Правда, Валентина и ставила минимальные накрутки, иначе люди вообще обходят стороной, тем более что на таких предпринимателей оказывают давление и супермаркеты, которых наоткрывали по нескольку на микрорайон. И это тоже штрих к вопросу о внимании властей к проблемам малого и среднего предпринимательства.

Опять же, на торговлю негативное влияние оказывает и общая ситуация в стране, то есть падение покупательной способности населения. Валентина говорит, что до 2014 года покупатель на рынке был гораздо активнее, и это никак не учитывается теми же фискальными органами. Сейчас люди не столько покупают, сколько прицениваются, и если товар чуть дороже, его уже не купят – торговля стоит. Поэтому она решила закрываться и искать другое применение своим силам, потому что честно работать в таких условиях, с выгодой для себя и государства, невозможно! Свое решение Валентина комментирует просто: «Торговля – занятие специ­фическое, поэтому не каждый может стать за прилавок. Надо иметь и наглость, и хитрость, и силы. А на вопрос, возможна ли честная торговля, скажу так: наверное, не сейчас и не в нашей стране».