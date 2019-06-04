Строим пока немного, но быстро

Если кто из инвесторов не знает, в Кропивницком с 2006 года существует постоянно действующий муниципальный инвестиционный форум Time to invest. Периодически проводятся разные отраслевые сессии в рамках форума, уже были, к примеру, посвященные ресторанному бизнесу, экспортным возможностям и т.д. И вот дошли руки до основы основ всего – строительства. Мероприятие было посвящено, что и было вынесено в его название, строительству, энергосбережению и архитектуре.

Наша область явно не среди лидеров по капитальному строительству в стране, что объясняется и ее размерами, и небольшим населением, отсутствием моря или гор (это важный фактор). По итогам прошлого года Кировоградщина занимает шестое место снизу по объемам строительства, выраженном в инвестициях в него. Но мы все равно умудряемся обгонять более крупные приграничные Черниговскую и Сумскую области, к примеру.

Как рассказал первый заместитель главы ОГА Сергей Коваленко, Кировоградская область пятая в Украине по темпам введения жилья в строй. То есть пусть у нас в строительство вкладывают не так много, как в Киеве или Одессе, но зато у нас строят гораздо быстрее. Для понимающих людей это много говорит о коррупционно-бюрократической составляющей в этой сфере – у нас все не так плохо. В прошлом году в области реализован 321 строительный инвестиционный проект (как вы понимаете, постройка сарая или гаража не считается, речь идет о крупных объектах). 727 объектов получили декларации о готовности к эксплуатации, то есть всё, они завершены до точки, до последнего гвоздя.

Интересные строителям и не только вещи рассказывали гости в основном из Киева. Их пригласили Конфедерация строителей Украины и наш местный Центральноукраинский союз строителей. Самым колоритным гостем был, вероятно, Иван Салий, первый руководитель Киева после обретения Украиной независимости, тогда он был представителем президента в столице.

Иван Николаевич в пух и прах разнес государственную политику страны в области строительства в последние четверть века и в последнее время особенно. Хотя начал с добрых слов о городе. «Я много раз бывал в вашем городе, на таком отличном предприятии, как “Интерресурсы”, в военных частях и т.д. Прогулялся по городу и вижу, и хочу похвалить – у вас сохранен исторический облик. У вас нет этих разваленных домов в самом центре, как в Киеве или Харькове. Фасады, облицованные гранитом, в общем – хорошо».

Но якобы строительные успехи как Кировоградщины, так и всей Украины вызывают у него большие сомнения. «Какие успехи?! Доля строительной отрасли в ВВП страны – 2,3 процента. В соседней Польше – 7,9%! В прошлом году у нас в строительство было вложено 136 миллиардов гривен, а в соседней Турции – 130 миллиардов долларов! То есть в 27 раз больше!

Я, как глава Всеукраинского союза производителей стройматериалов, обратился к президенту Зеленскому с этими и многими другими показателями. (Сколько производится цемента, кирпича, сколько сдается квадратных метров жилья и т.д. – Авт.) Призываю его осознать масштабы кризиса в строительной отрасли!»

Исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Виталий Грусевич рассказал о новейших технологиях проектирования, так называемой БИМ-технологии (от английского Building Information Modeling) – так сейчас проектирует весь мир. Украина тоже подтягивается. Со своим колоритом. Как поведал Грусевич, дорогое программное обеспечение для такой работы купило уже 4 тысячи фирм, а пиратских копий в стране 5 тысяч!

Много вопросов у участников конференции было к представителям главного регулятора строительства в Украине – к Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ. За всех отдувалась директор Директората технического регулирования в строительстве Минрегиона Анна Бондарь. Представитель светловодского завода «Днепроэнергострой» справедливо интересовалась – почему не проводили тендер на проекты строительства сотен амбулаторий по всей стране? У предприятия есть свой проект из сборных железобетонных конструкций, дешевле того, который был реализован в том числе и в нашей области. Как минимум дешевле для Кировоградщины и соседних областей с учетом доставки. Сотрудница министерства обещала учесть это при будущих подобных масштабных проектах.

Представитель фирмы по 3D-печати из Кропивницкого интересовался, когда же наконец композитные материалы и изделия из них, отпечатанные на 3D-принтерах, будут разрешены к применению документами министерства? Ответ был таков: прямо сейчас дорабатывается новый документ по этому поводу, все эти современные вещи в него внесены, скоро все будет официально разрешено. (Сейчас для своего дома вы можете печатать хоть кирпичи по технологии 3D, но при ремонте школы такие материалы использовать нельзя. – Авт.)

Об энергосбережении, еще одной из тем форума, лучше всего рассказал Евгений Бахмач, председатель наблюдательного совета ПАО «НПП “Радий”». «Мы закончили проект по освещению всего города Житомира нашими светодиодными лампами. Хотелось бы и в родном городе…»

Заместитель городского головы Кропивницкого Александр Мосин поведал хорошие новости: «Сейчас уже очень много инвесторов обращается с предложениями по строительству жилья. Например, городской совет за средства городского бюджета практически закончил строительство 54-квартирного дома. Уже есть инвесторы, которые обращаются за тем, чтобы им показали земельные участки, на которых можно построить жилые дома различной этажности». А главное, Мосин презентовал многострадальный генеральный план города, которого не было десятилетия. Это настоящая веха для строительной отрасли, строить станет проще.

Еще в городе появится строительный кластер. Об этом сказал глава Центральноукраинского союза строителей Михаил Батрак. Что это такое, понятно специалистам, скажем по-простому – если все будет сделано, это поможет участникам сбывать продукцию далеко за пределы области, а также привлекать инвестиции. Идея объединила немало специалистов с хорошо известными в регионе фамилиями. Дай Бог, чтобы все получилось.

Фото Павла Волошина, «УЦ» .