Долгая разминка

Вернувшись к традиции давать слово представителям общественности перед началом сессионного заседания, депутаты Горсовета Кропивницкого только к перерыву утвердили повестку дня.

Площадь перед зданием горсовета заполонили экоактивисты. Они требовали мораторий на обрезку деревьев в областном центре. «Предводитель» защитников зеленых насаждений Надежда Паливода держала в руках плакат очень неоднозначного содержания. Вряд ли он повлиял на решение городского головы Андрея Райковича подготовить распоряжение, запрещающее формировать кроны и делать прочие манипуляции с деревьями, кроме аварийной обрезки, до конца 2019 года.

Довольно долго и пространно перед депутатским корпусом отчитывался о проделанной работе Роман Козьяков, начальник областной полиции. Выслушав его отчет, депутаты озвучили несколько идей по усовершенствованию работы полицейских.

Неожиданно жительница улицы Василия Никитина (бывшая Краснозвездовская) от имени якобы всех, там живущих, высказалась против того, чтобы по названной улице пустили транспорт. Она переживала по поводу того, что дома без фундамента могут быть разрушены из-за тяжеловесного транспорта.

Городской голова ответил вразумительно и обоснованно. Как известно, после завершения работ на второй арке планируется сделать одностороннее движение по Никитина и реверсное по Левитского (бывшая Колхозная). Поскольку Никитина и сейчас открыта для движения, переживания жителей беспочвенные. Более того, проезжую часть отремонтируют. А автопоезда будут пущены по объездным дорогам – над этим сейчас работают специалисты по логистике. И правда странно: мы же все хотим, чтобы в городе стало лучше и удобнее. И очень похожие недовольства и возмущения уже звучали в связи с ремонтом улицы Тютюшкина. До боли знакомая риторика.

Произошли изменения в составе фракций. Как уже сообщалось, из фракции БПП «Солидарность» вышла Валентина Яремчук, примк­нувшая к новоиспеченной партии «Голос». А вместо свободовца Геннадия Маламена, поменявшего депутатство на воинскую службу, во фракцию вошла следующая по списку Елена Капитонова. Теперь во фракции двое Капитоновых: один – председатель, он же муж, вторая – секретарь, она же жена. Но во фракции «Самопоміч» еще «веселее» – там всего один депутат.