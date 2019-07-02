До свидания, Минск, до свидания…

Сегодня мы возвращаемся к событиям в Минске, где в минувшее воскресенье яркой медальной украинской феерией финишировали «Другія Еўрапейскія гульні» и талисман состязаний «Лёсік вярнуўся ў свой казачны лес».

Поскольку за последними днями состязаний я, как и вы, наблюдал со стороны, то в этом материале больше поговорим об околоспортивных впечатлениях и наблюдениях.

Радостные итоги

Но начнем все же со спортивной составляющей этих соревнований. Тем более что в концовке украинцы несколько испортили праздник одному политическому деятелю, именуемому у нас неприличным словом. Как сообщили мне из Минска коллеги, тот приехал по приглашению президента Беларуси на закрытие. Ну заодно решил пару состязаний посетить. И занесло же его на спортивную гимнастику на «Минск Арену», где в последний день все входы и выходы были перекрыты. Вот скажу, что когда Лукашенко на гребле за своих болел, то мы это даже как-то и не заметили. А этот, наверное, что-то знает и сильно боится. Но ведь зря приехал, поскольку вынужден был быстренько ретироваться. Наблюдать за тем, как украинцы завоевывают одну за другой целых семь медалей, две из которых – золотые, у него не было сил и мочи. Да, это был наш украинский гимнастический день: золото Олега Верняева (брусья) и его же серебро (конь-махи), золото Анастасии Бачинской (бревно) и четыре бронзы Игоря Радивилова (кольца, опорный прыжок), Петра Пахнюка (вольные) и Дианы Варинской (бревно) – впечатлили всех. Ну, кроме одного. А еще в этот невероятный вечер у нас были золотые награды боксера Александра Хижняка, борца греко-римского стиля Жана Беленюка, каратистов Станислава Горуны и Аниты Серегиной, серебро боксера Николая Буценко (у него, по мнению коллег-очевидцев, победу просто отобрали), Елены Стариковой на велотреке и каратистки Анжелики Терлюги. Ничего так заключительная точка получилась. В общем, завоевав 51 медаль (16-17-18) украинцы выступили значительно лучше, чем в Баку, где и спортсменов наших было больше, и видов спорта.

И как тут еще раз не вспомнить, что свой двойной золотой вклад в этот успех внесли и воспитанницы Александровской и Гайворонской ДЮСШ Татьяна Мельник и Яна Качур! Наши землячки, представляющие сейчас Киев, к золоту в эстафетах прибавили еще награды высшей пробы за общую командную победу в экспериментальном варианте легкой атлетики.

А впереди нас в медальном зачете оказались только белорусы (24-16-29) да россияне (44-23-42). Ну «рождение спортивных мега-держав», которые проводят такие Игры, мы уже лицезрели в Баку, где азербайджанцы просто феерили. Россиянам же надо где-то оторваться, если на Олимпиады под своим флагом справедливо не пускают. Кстати, истинную цену этим успехам мы узнаем через год в Токио. Это также касается и украинцев, которым нужно радоваться сдержанно и продолжать напряженную и целенаправленную подготовку именно к Олимпиаде. Если в Токио нас постигнет неудача, то кто вспомнит, как украинцы блистали в Минске?

По уровню конкуренции и другим аспектам Европейские игры на галактическом расстоянии от Олимпийских игр. Не случайно же глава европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич, презентуя Краков в качестве столицы будущих Игр, подчеркнул, что для укрепления авторитета состязаний и их дальнейшего становления просто необходимо вернуться к олимпийской программе (без смешных самбо и аэробик в угоду хозяевам, да больше развлекательного пляжного футбола. – Авт.) и привлекать как можно больше реальных звезд. Пока же это все эксперименты с довольно туманными перспективами. Что-то я не заметил огромного количества зарубежных спонсоров, кроме государственных белорусских предприятий, желающих реально поддержать такие старты.

Выскажу свое мнение, что ЕОК необходимо договариваться с международными федерациями и получать согласие, чтобы все, а не единичные старты, носили статус олимпийского отбора или европейского чемпионата. Вот тогда на Европейские игры поедут настоящие лидеры, как в настольном теннисе (здесь выиграл Тимо Болл) или дзюдо. Ну а пока давайте поблагодарим наших спортсменов и тренеров за прекрасные эмоции, которые они нам доставили.

Агитация и пропаганда

В том, что спорт по-прежнему является одним из важнейших элементов воздействия на умы в условиях относительной несвободы, как нигде, можно было убедиться именно в Беларуси. Ну чувствовалось, что здесь был задействован весь идеологический маховик. Нам даже экскурсию в художественном музее провели на тему искусства в советском спорте. Ох, а еще надо было послушать инструктаж сотрудников «бяспеки» и стюардов, работавших на аренах. Я, каюсь, подслушал и словно лет на 30 назад вернулся. Давненько никто не рассказывал о значении работы для авторитета страны и правильном представлении Родины в глазах зарубежных гостей. И серьезно всем, в том числе и нам, помогали.

Игры же подавались так, словно это действительно настоящая полноценная Европейская Олимпиада. Агитационного печатного материала, причем не только для журналистов, но и для обычных болельщиков, было изготовлено немерено. На каждой арене раздавались небольшие буклеты, посвященные этому конкретному спортивному сооружению, анонсы событий, карта города, схема транспорта и т.д.

Реклама крутилась по всем телеканалам, звучала в автобусах и троллейбусах и была, как я уже отмечал, практически везде. При тотальном доминировании в белорусском телеящике российских телеканалов это было очевидно. Среди 140 каналов, которые были в нашем пакете в обычной квартире в центре Минска, две трети было другого союзного с Беларусью государства. Ну ночью, когда мы телевизор успевали мельком посмотреть, даже эротическая демократия на двух каналах отыскалась. На белорусском же языке вещали единицы, но информация о ходе соревнований и приеме «Бацькой» почетных гостей, приехавших на Игры, крутилась постоянно. Завершалось же большинство эфиров в полночь гимном Беларуси. Ну а с арен в прямом эфире вещал специализированный государственный спортивный 5-й канал. И в этом плане, как и наличию развитой современной спортивной инфраструктуры в Минске, я по-хорошему позавидовал.

Спортивных объектов, специализированных центров подготовки, залов, полей, велодорожек и других сооружений, служащих спорту, в Минске действительно много. И состояние их вполне приличное. Может, потому, что они закреплены за конкретными ведомствами, которые следят за порядком. Ну такая нормальная командно-административная система с уже подзабытыми нами лозунгами на фасадах зданий типа «Выше знамя армейского спорта». Большинство сооружений недавно построены или капитально реконструированы, такие, как впечатляющая «Минск Арена», где соревновались гимнасты и акробаты, или стадион «Динамо», где проходили церемонии открытия и закрытия, а также такие удачные для нас старты легкоатлетов. Единственное, что может сравниться с Украиной, – это однотипный Дворец спорта, где сильнейших определяли самбисты и борцы. Но и он нашему киевскому Дворцу спорта даст форы.

В общем, арены произвели благоприятное впечатление, но заполнялись преимущественно, когда выступали свои, белорусы. Говорили, что некоторые по разнарядке ходили, но когда соревновались реальные звезды, как в настольном теннисе, дзюдо или спортивной гимнастике, то никакая обязаловка была не нужна. Ведь спорт в Беларуси действительно любят и разбираются, что, кто и к чему.

Это любопытно

Стюарды, в отличие от волонтеров, работавших бесплатно, получали 7 рублей за два часа. Средняя же зарплата в Минске, по информации разговорчивых юных волонтеров, рублей 600 -700. Самих местных волонтеров набирали в добровольно-принудительном порядке из числа студентов, досрочно сдавших сессию. Обещали привилегии при получении общежития и доброе отношение преподавателей. Ну и еще форму красивую выдали и кормили один раз в день бесплатно. Со своего постоянного поста уйти не имели права, но в свободное от дежурства время можно было по аккредитации посещать соревнования и занимать любые свободные места. Справедливости ради нужно отметить, что работали ребята и девчонки очень сознательно.

Билеты распределялись по организациям и предприятиям, а также продавались в свободном доступе и Интернете. Не знаю, раздавались ли они бесплатно, как в былые времена на «Донбасс Арену», чтобы поднять посещаемость «Шахтера», но стоимость билетов в Минске колебалась от 5 -7 белорусских рублей на не очень привлекательные соревнования (групповая стадия бадминтона, предварительные стадии гребли, карате, дзюдо, вся стрельба, четвертьфиналы легкой атлетики) до 150- 200 – на церемонии открытия и закрытия. На финальные соревнования, в зависимости от спроса и популярности, тикеты можно было приобрести за 10, 20, 30 и 40 рублей – на финалы настольного тенниса и 50 – пляжный футбол.

Возле каждой из крупных арен работала фан-зона, где можно было поразвлечься, участвуя в различных спортивных конкурсах, послушать популярных исключительно в Беларуси исполнителей, приобрести сувениры (стоимость колебалась от полутора до 60 белорусских рублей. Большой талисман Лесик стоил 40 рублей, а маленький – 20. Учтите, что 1 рубль – 13 гривен), посвященные Играм, в специальных сувенирных палатках, а также подкрепиться и утолить жажду. Ну а те, кто не попадал на арены, всегда имели возможность посмотреть телетрансляции.

Развлекуха или спорт?

Уровень подачи материалов девушками – ведущими в студии и журналистами на аренах вызывал улыбку, а иногда и раздражение. Ну это было какое-то восхитительно-умиленное заискивание, особенно перед чиновниками от спорта, которые неизменно появлялись в кадре после очередного даже локального белорусского успеха. А после побед это было нечто. Видимо, от хвалебных од, придыханий и позерства зависело продолжение карьеры этих молодых ребят. Может, они практику проходили?

Нет, у нас тоже есть такие индивидуумы на отдельных футбольных телеканалах, но не в таком количестве. И те уже достаточно опытные. И все же наши девчата – спортивные журналистки, с которыми посчастливилось работать, знают предмет и тему разговора, а не беседуют в плане «У вас была какая-то тактика и вы ее придерживались?» или «Что можете сказать о своей победе?». Я сейчас говорю о тех, кто специализируется на спорте, а не репортерах общественно-политических каналов, у которых задачи совершенно другие. Ну и что еще развеселило – это постановочная реклама в белорусских спортивных обзорах и диалоги между сюжетами. Может, это от экономии средств, но актеры из ребят никудышные, и все это смотрится больше как пародия на рекламу. И это я только одним глазом поздним вечером глянул, возвратившись с арен.

И еще почему-то одного из самых ярких, уважаемых и авторитетных белорусских спортивных телекомментаторов, работавшего на 12-ти Олимпиадах, Владимира Новицкого решили переквалифицировать в шоумена на пляжном футболе. Это исключительно мое мнение, что сам по себе пляжный футбол – зрелище на большого любителя. Развлекалово – да, но до настоящего спорта недотягивает. Сами бич-футболисты больше ковыряются в песке, падают, выпрашивают штрафные, чем играют. Хотя эффектные моменты, безусловно, присутствуют. Ну и когда ведущий беспрерывно тараторит, призывая зрителей то целоваться, то еще что-то делать, это отвлекает от самой игры и выбивает из колеи. Правда, трибуны на тех играх, что посетил, были заполнены.

Представьте себе уже пожилого человека, который комментировал серьезные матчи сборной и родного минского «Динамо» периода его расцвета, классно анализируя ход событий, пытающегося стать эдаким спортивным диджеем. Видимо, при отсутствии в программе других игровых видов спорта, кроме баскетбола 3 на 3, где были свои развлекатели, Владимиру Николаевичу сделали предложение, от которого он не смог отказаться. В эфире же Владимира Новицкого я не слышал, а пообщаться ввиду загруженности не удалось.

Слава Україні!

А вот с кем получилось поговорить, в основном на политические темы, так это с пребывавшими слегка навеселе молодыми белорусскими ребятами. Первый раз это произошло, когда мы с коллегой Кириллом Стадниченко лакомились фирменными огромными белорусскими драниками, а второй – когда возвращались с медиа-коктейля ЕОК, где из всех почти 30-ти украинских журналистов почему-то присутствовали только мы. Вот где было изобилие из белорусских и других блюд и напитков. Это такое благодарственное неформальное общение в гостинице «Марриот», где жили большинство официальных лиц. В остальное время, поскольку практически никакого кейтеринга на аренах для журналистов не было, мы старались экономить спонсорские средства.

Продукты в Беларуси насколько качественные, настолько для нас и дорогие. Хлеб в среднем полтора рубля, колбаса от 9 (сосиски) до 26 рублей, а кефир с творогом стоят полтора и семь рублей соответственно. Литровая Кола – 2 рубля, популярное пиво «Лидское» до 2 рублей, ну а водка – 7,50.

Если же вернуться к беседам с молодыми белорусами, то инициатива исходила от них. Мы даже грешным делом подумали, что это не случайно. Они спрашивали, как у нас дела, а потом нас пытались убеждать, что мы славяне-братья и делить нам нечего. При этом чувствовалось, что правдивой информацией о том, что реально происходит в Украине, они практически не владеют и думают, что это мы ни с кем дружить не хотим. Понятно, что я пытался, насколько это было возможно, просветить несведущих. Впрочем, были и белорусские коллеги, которые выказывали нам искреннюю поддержку. И все же чувствовалось, что где-то нашей свободе, нашей раскрепощенности, нашей демократии белорусы завидуют. Они-то фактически лишены права выбора своего пути. Но ни единого негативного или провокативного посыла мы в свой адрес не услышали.

Да, кстати, единственное замечание от стражей правопорядка мы получили, когда переходили дорогу в неположенном месте, а наше «Слава Україні! Героям слава!» я прокричал в полпервого ночи во время традиционной пешей прогулки по Минску прямо под зданим белорусского КГБ. Интересно, стало бы это возможно, если бы не «Другія Еўрапейскія гульні», на которых мы «віншавалі сваіх спартсменаў» и о которых останутся самые приятные воспоминания?

Благодарим больших поклонников спорта Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Андрея Табалова, Алексея Олейника за помощь и поддержку в освещении II Европейских игр.