Кирпичики нашей истории

Все знают, что даже самая малая материальная частица состоит из каких-то кирпичиков, но и нематериальная сущность тоже состоит из своеобразных «кирпичиков», взять хотя бы нашу историю. Благодаря собранию известного коллекционера Юрия Тютюшкина в нашем случае сошлись материальное и нематериальное – настоящие кирпичи, из которых строилась история Елисаветграда.

Но, оказывается, эта часть истории абсолютно не изучена, что и подтвердила выставка, которую устроили в отделе искусств библио­теки им. Чижевского. Юрий Тютюшкин начал собирать коллекцию кирпичей в 1979 году. Основная его специализация – филокартист, он коллекционирует почтовые открытки с видами города. Захотелось увидеть здания, изображенные на старых открытках воочию: «Я брал открытку и ходил улицами. Многие дома или уже отсутствовали, или рушились. И вот в 1979 году я начал обращать внимание и на кирпичи с клеймами, как раз активно разрушали дома на набережной, потом пришел черед площади Богдана Хмельницкого». После первой выставки в 2009 году кирпичи начали поступать и от друзей, и от рабочих, которые уже знали коллекционера, причем ни разу никто не потребовал вознаграждения в виде магарыча. Надо признать, что эти реликвии в абсолютном большинстве случаев просто уничтожались, вывозились и выбрасывались. Хотя они были исключительного качества, но отличались по размерам. Это порождало неудобства и несовместимость с советскими стандартами, возможно, поэтому старые кирпичи с клеймами почти не использовались.

Клеймо – это как бы товарный знак, своеобразный знак качества, по которому можно было судить о производстве – все сразу видно и понятно. Первые фамилии, которые встретились собирателю, – Соловьев и Немировский, а вообще их огромное количество. Практически все собрание Юрия Тютюшкина, а это 250 образцов, имеет оригинальные клейма. Есть и совершенно уникальные, говорит Тютюшкин: «Вот образец кирпича. Сначала я подумал, что по сырцу пробежала собака, которая и оставила след своей лапы, но потом увидел, что таких кирпичей много, и это такое клеймо. Возможно, хозяин завода был шутником или любителем собак, а возможно это напоминание о собачьей или волчьей фамилии. Интереснейшая загадка!» Удивительно, но в собрании есть кирпичи, на которых действительно оставили свои следы какие-то кошки и собаки, в точности так, как это описано в романе П. Загребельного «Диво».

Коллекционер говорит, что его собрание кирпичей, черепицы и изразцов коллекцией называть нельзя, поскольку в коллекции каждый предмет должен быть изучен, описан и занимать свое место. Здесь этого нет, есть собрание кирпичей, которое ждет своего исследователя. Возможно, есть тематические каталоги, по которым можно что-то узнать, а знать очень хочется. Кто знает, какие тайны скрываются за цифрами и фамилиями, запечатленными на кирпичах? Здесь есть такие надписи, в том числе и буквами латинского алфавита и даже сочетания алфавитов, как Нарзан, Шамот, Лондон, Бардак, Россия, Берлин и другие, и все они требуют расшифровки.

Иногда только собрание кирпичей напоминает о существовании какого-то объекта, как, например, до нас дошел только один кирпич из усыпальницы генерала Эммануеля, а от многих зданий не осталось и следа. Интересное клеймо «С. Журавлинка. Под. Губерния», что свидетельствует об экономических связях города, но что там Подольская губерния, когда сюда возили изразцы из самого Парижа! Соответственно, имел место и экспорт елисаветградских производителей кирпича. о котором мы вообще ничего не знаем. Несмотря на обилие своих мощностей по производству кирпича, его везли сюда и из других регионов тогдашней Украины. Вот имеется кирпич с клеймом в виде якоря, возможно, завод располагался в Одессе или Николаеве, а возможно, собственник завода, некий Кличковский, имел какое-то отношение к морю.

На выставке можно увидеть и конец традиции клеймения, когда советская власть приступила к унификации производства, но клейма еще были в ходу, как, например, «КЗ. ИТ». Возможно, «Красная звезда»? А одно клеймо вообще заставило вспомнить не совсем шутливые призывы типа «Встретим 21-й съезд партии высококачественным кирпичом!». На кирпиче, хранящемся в областном краеведческом музее, почти так и написано: «По шляху Леніна».

Кстати о качестве. Юрий Тютюшкин говорит, что старые кирпичи очень качественные и отличаются от современных своим звучанием – они буквально звенят и, конечно, не рассыпаються от прикосновения. Коллекционер думает, что это потому, что в глину раньше добавляли какой-то неизвестный компонент. Возможно, и так, а возможно, потому, что для качества досточно выдерживать технологию изготовления и не вынимать кирпичи из печи раньше времени даже ради перевыполнения плана.

Светлана Ушакова, заведующая отделом искусств библиотеки, сообщила нам интересные сведения из сборника «Материалы для географии и статистики, собранные офицерами Российского Генерального штаба, Херсонская губерния», раздел «Кирпично-черепичные, кафельные и изразцовые заводы»: «Александрия – 2 завода. В Елисаветграде на 9 заводах производится кирпича на 21900 рублей. В Ново-Георгиевске (вблизи нынешнего Светловодска. – Авт.) на 4-х заводах на сумму 490 рублей. В Александрийском уезде – 17 черепичных заводов. В Бобринце – 20 заводов». Вот где на самом деле была столица кирпичного производства! Документы сообщают, что в Елисаветграде была «высочайше учреждена временная строительная Елисаветградская комиссия», которая построила на правом берегу Ингула особые кирпичные заводы. Кирпич был «превосходного качества, особенно из белой глины, которая давала превосходный желтый, полусплавленный кирпич, из которого построены главное Дворцовое здание, манеж и ограда вокруг дворца. Этот кирпич так хорош, что его вовсе не нужно штукатурить. После этого кирпича первое место надлежит выделываемым на заводах Одессы и Николаева». То есть елисаветградский кирпич был вне конкуренции!

«Журналы городской думы», которые появились на сайте биб­лиотеки в электронном варианте, сообщают о разрешении владельцам «парового кирпичного завода Шейдера и Ганфельда на добычу глины из глинища при городском кирпичном заводе». Интересно, где было это «глинище», возможно, в районе Алексеевки? Во всяком случае, на карте Г. Рябкова за 1913-й год в конце Верхней Быковской есть ул. Глиняная, ведущая к «глинищу», и мы знаем, что на Озерной Балке работал кирпичный завод, принадлежащий городу, но о его клейме ничего не известно.

Из этих же документов видно, что в городе было еще одно предприятие по производству кирпича, возможно, с участием того самого Шейдера – товарищество «Шейдера и Тростянецкого», которому тоже разрешили брать сырье из глинища. В собрании есть кирпичи, черепица, а также изразцы, присланные из других населенных пунктов области, – сел Разумовка, Новая Прага и многих других, там знают, что эти образцы интересуют Юрия Тютюшкина: «Я так благодарен друзьям, рабочим и мастерам, что они с пониманием относятся к нашей истории».

Приходилось слышать о, можно сказать, трепетном отношении не только к качеству производства, что и подтверждает собрание Юрия Тютюшкина, но и к процессу укладки кирпичей на особо важных объектах. Елисаветградские каменщики проверяли качество каждого кирпича на звук, причем им не разрешалось гнать кубометры. В день запрещалось укладывать больше, чем сто кирпичей. Поэтому и стоят старые здания, как новенькие, а уцелевшие в перестроечных десятилетиях кирпичи так строго хранят свои тайны.