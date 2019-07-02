«Сага об Эльворти. До наших дней»

Мы продолжим рассказ о том, какими стали земные пути потомков Роберта и Томаса Эльворти – основателей завода «Красная звезда». Эта глава будет посвящена тем из них, кто живет и сейчас, – начиная с внуков и заканчивая праправнуками…

Сразу отметим: никто из теперешних Эльворти (которые давно и не Эльворти вовсе) не имеет собственных промышленных предприятий и не руководит ими. Они не унаследовали фамильного поместья или замка, которые, как правило, рисует воображение, когда идет речь о старых английских семьях. Никто из них не думает и о реституции (возвращении в собственность) завода, основанного их прадедами. Во всяком случае, так говорит правнучка Роберта Эльворти Диана Барнсли, которая недавно побывала в Кировограде – вместе с детьми и мужем.

«Мы ничего не знаем о сеялках, – смеется она. – Когда мой отец впервые приехал сюда, ему предлагали купить завод за одну гривню. Я думаю, это была шутка…»

А теперь – обо всем, точнее обо всех, по порядку…

Внуки

Майкл Кларксон-Уэбб – старший из четырех детей Хильды Эльворти и ее супруга Оскара Кларксона-Уэбба. Родился Майкл через три года после смерти Роберта Эльворти – в 1928 году (о себе говорит, что собирается умереть в 2012 году, это такой черный английский юмор). После окончания школы Майкл проходил службу на Королевском военно-морском флоте, затем пошел по стопам своего отца – обучался бухгалтерии и стал бухгалтером. Сделал очень успешную карьеру, практикуя сначала в Лондоне, затем в Гилдфорде, графство Суррей. В 60 лет Майкл ушел на пенсию, и все те годы, что он на пенсии, чувствует себя благословенным человеком, в полной мере наслаждаясь жизнью.

От свого деда Майкл Кларксон-Уэбб унаследовал не только деловую проницательность, но и стремление к благотворительной деятельности. Долгое время внук Роберта Эльворти служил казначеем Общества самаритян, за что был награжден орденом Британской империи. Кроме этого, в течение 40 лет Майкл работал казначеем «Дома Шерборн» – регионального центра изобразительного искусства, который является общественной художественной галереей. Также он был опекуном театра в Гилфорде и секретарем Ассоциации британских кредиторов России. Майкл с семьей живет в деревне возле города Гилдфорд, в старинном доме, которому свыше 400 лет. У Майкла – трое детей: две дочери и сын.

Роджер Кларксон-Уэбб (1937 г.р.) – самый младший из детей Хильды и Оскара. По образованию он инженер-химик. Роджер пошутил, что принадлежность к семье Роберта и Томаса Эльворти не оставила ему выбора – он обязан был стать именно инженером, и никем другим. Многие годы Роджер работал на различные инженерные фирмы, затем служил редактором отделения математики научного издательства Оксфордского университета. Несколько книг, которые он редактировал, до сих пор находятся в печати, а один из учебников по высшей математике для школ продается в сотне стран мира.

Когда Майкл подал идею приехать в Кировоград и посетить завод, основанный их дедом, Роджер поддержал брата с огромным энтузиазмом. Ему, как единственному инженеру в семье, было любопытно посмотреть на предприятие, которым он мог бы руководить, если бы некоторые исторические события сложились по-другому…

У Роджера с женой один сын, он инженер-электрик и работает на большую международную железнодорожную компанию «Бомбардия».

У Майкла Кларксона-Уэбба – старейшины теперешних Эльворти (для удобства назовем так всю их огромную семью, в которой никто уже не носит прославленную елисаветградскую фамилию), – помимо родного брата Роджера, который приезжал вместе с ним, есть и еще один брат и одна сестра – Филипп и Селия, которые не имеют детей. Они – учителя на пенсии и сейчас активно вовлечены в так называемую консервационную благотворительность, направленную на сохранение островков дикой природы, растений и животных во всем мире…

Правнуки и праправнуки

Как и полагается верхушке, кроне всякого уважающего себя генеалогического древа, именно она является наиболее разветвленной его частью. Правнуков и праправнуков у «наших» англичан Роберта и Томаса – пруд пруди.

О себе и о них нам рассказали Марк и Диана Барнсли (в девичестве Кларксон-Уэбб). Сама чета представляет собой просто хрестоматийный образчик интеллигентной советской семьи: он – инженер, она – школьная учительница…

Барнсли…

Все потомки Эльворти живут на территории Англии, в основном – в южной ее части. Семья Барнсли – в небольшом городке Рейгейт графства Суррей, на одном из рукавов реки Моль. Это всего в двадцати милях к югу от Лондона. Площадь Рейгейта – всего 45 квадратных километров, население – чуть больше 20 тыс. человек. Зато там есть развалины старинного замка с пещерой, в которой, по преданию, собирались бароны для составления Великой хартии…

Диана преподает математику в младших классах (от 7 до 11 лет) местной школы. К слову, положение учителей в благополучной Англии, как выяснилось в ходе разговора, отнюдь не полный «шоколад» – применительно к европейским реалиям, естественно. Так, в этом году – впервые за почти двадцатилетний период – педагоги части страны вышли на забастовку.

Причина традиционна – несоответствие зарплат количеству рабочих часов. Диана Барнсли, член бастовавшего профсоюза, его также поддержала. На один день. Хотя, по ее собственным словам, зарплата ее вполне удовлетворяет, тем более что, ввиду возраста детей, сейчас она работает неполный день: «Я не рассчитываю получать очень много, потому что я не работаю очень много…»

В то же время Диана утверждает, что любит свою работу, и отмечает очень существенное повышение качества образования в Англии за пару десятков последних лет. В то же время зарплата учителей там, как, впрочем, и у нас, несравнима с доходами банкиров и адвокатов…

Ее супруг, Марк, работает в крупной строительной компании «Аткинс». Точнее, в переводе на наши реалии, это скорее проектный институт с офисами по всему миру – в Европе, на Дальнем Востоке и даже в Африке, в которых работает около 17 тыс. человек.

Основанная в 30-х годах прошлого века, теперь это, как выражается сам Марк Барнсли, «глобальная» компания, разрабатывающая проекты строительств любого масштаба. Сейчас, например, Марк выполняет заказ для британской армии – разрабатывает проекты улучшенных казарм для Королевской школы военных инженеров – как сказал он сам, «хороших и новых жилых блоков и тренировочных центров». Платят английским инженерам, как говорит Диана, больше, чем учителям…

Вместе они воспитывают двоих сыновей. Младший, Гарри, в прошлое воскресенье отпраздновал свой пятый день рождения. В Кировограде. В этом году он пойдет в школу…

Старшему, Джорджу, в октябре исполнится 7, но он уже заправски обращается с техникой – например, цифровым фотоаппаратом, на который он с разных точек снимал своих родителей и нашего журналиста во время интервью.

Пока взрослые прогуливались по музею «Красной звезды», Джордж и Гарри взбирались на статую своих прапрадедов – братьев Эльворти. Им понравилось…

…И другие

Кроме Дианы, у Майкла Кларксона-Уэбба еще двое детей. Мартин, который как-то приезжал в Кировоград вместе с отцом, и Фиона, которая никогда не была в Украине, хотя некоторые из студентов программы Эльворти во время учебы в Англии останавливались именно в ее доме. У нее – трое детей, у Мартина их нет…

Сейчас он вместе со своей женой занимается миссионерской деятельностью – они координируют действия христианских миссионеров, которые впоследствии отправляются в основном в Азию, – в Таиланд, Китай… Иногда они тоже ездят туда, но сами никогда не работали за границей, только организовывали работу других.

Именно они проводят собеседования, отбирая людей для миссионерской деятельности в других странах, принимают в своем доме тех, кто делает перерыв в миссионерской деятельности за границей и возвращается в Англию на время…

– Я не слишком много об этом знаю, род их деятельности в разных странах значительно отличается. В государствах, где христианские убеждения преследуются государством или общественным мнением, они «тихо» несут людям слово Божье, – говорит Диана Барнсли, со слов которой мы писали эту главу. В самой же Англии, по ее словам, религия постепенно теряет популярность, особенно среди молодого поколения.

Фиона, родная сестра Дианы, – автор и редактор книг, живет в Горшеме, на южном побережье Англии. Она готовит и издает англоязычные учебники для зарубежных студентов, в основном – испаноговорящих. Например, она написала книгу по истории Великобритании – от древних времен и до наших дней, всего на тридцати страницах, используя словарь в три тысячи слов и попытавшись сделать ее язык живым и интересным. Сейчас готовит «диснеевский» учебник по английскому…

Муж Фионы – фотокорреспондент, работает для прессы, в основном делая свадебные фотографии. У них трое детей-школьников.

У другого внука Роберта Эльворти – Роджера – есть сын Ричард, у которого также двое детей, две девочки. То есть от Хильды Эльворти, дочери Роберта, осталось 4 детей. У них, в свою очередь, подрастают еще 4 детей и 7 внуков.

У старшего брата Хильды, Уильяма Эльворти, также двое дочерей – Селия и Урсула, у них есть дети, у которых тоже есть дети и внуки. У Селии – трое детей, и сын Чарльз у Урсулы. Он и сейчас занимается делами фермы в Дорсете, на юго-западе Англии, унаследованной от отца, у него есть две дочери, обе уже достаточно немолодые…

Сын внучки Роберта, Селии, названный Уильямом в честь своего деда, – адвокат. Его отец, к слову, имеет титул лорда и одно время заседал в английском парламенте – вплоть до упразднения Палаты лордов как части законодательного органа страны…

Ричард – сын Роджера Кларксона-Уэбба, живет в Ноттингеме, в самом центре Англии, а Мартин, родной брат Дианы, на юго-западе, в Бристоле. Остальные обосновались в основном на юго-востоке, к югу от Лондона.

Ричард тоже инженер, по специальности электротехник, работает на железнодорожную компанию, как в свое время и его кузен, миссионер Мартин. Его жена – ядерный физик и работает в британском машиностроительном гиганте «Роллс-Ройс». Правда, к производству всемирно известных лимузинов она никакого отношения не имеет, занимаясь разработкой авиационных двигателей, – есть в «Ройсе» и такая секция… «Она – очень умная леди», – говорит Диана.

Большая семья собирается вместе на традиционные праздники – как правило, на Рождество или дни рождения. «Мой отец, моя родная сестра и я живем очень близко – меньше чем в часе езды друг от друга, соответственно, и встречаемся мы с ними чаще, чем с братом, который живет достаточно далеко…» – отмечает миссис Барнсли.

О них и о нас

С нашими школьниками, которые учились в Англии благодаря стипендии Эльворти, Диана встречалась, но никогда не работала с ними в качестве учителя. В то же время она утверждает, что какой-то существенной разницы между английскими и украинскими школьниками не заметила: «Я думаю, те дети, которые приезжали в Англию, – просто наиболее мотивированные среди своих сверстников».

А вот ее супруг отмечает, что те украинские дети, с которыми ему приходилось общаться, проявляют намного больше желания к повышению уровня собственного образования и тому, чтобы попасть за границу и, как он выразился, «улучшить свои знания о других странах». По словам инженера Марка Барнсли, в Англии молодые люди намного меньше заинтересованы в подобных вещах.

Правда о том, говорит ли это более положительно о целеустремленности украинцев или об уровне жизни и образования в Британии, еще стоит серьезно подумать…

А вот, что касается их впечатлений от Украины и Кировограда, Марк и Диана Барнсли однозначно отмечают: они превзошли все ожидания. В хорошем смысле. И хотя определенные поправки, конечно, можно сделать на то, что увидеть они успели немного и находились в основном в центральной части города, повод для того, чтобы утверждать, что не все так плохо, нам кажется, все же есть. Впрочем, судите сами.

Марк:

– Он выглядит и ощущается, как вполне европейский город, с очень чистыми улицами. В мире очень много намного более грязных городов… Может, некоторые здания и инфраструктура и не так хороши, особенно дороги, но люди выглядят и ведут себя очень по-европейски – они очень дружелюбные и открытые.

Некоторые образы Восточной Европы, которые сложились в наших умах, оказались не совсем соответствующими действительности. Наверное, мы ожидали увидеть больше крестьян, конных повозок и тому подобных вещей…

Диана:

– Действительно, мы были очень удивлены именно открытостью ваших людей. Нам бы очень хотелось побывать в сельской местности, если было бы время, нам понравилось то, что мы видели по дороге из Киева – очень много открытого пространства, в Англии все намного меньше и более многолюдно…

Я ожидала, что тут будет намного… темнее – больше высотных домов, закрывающих небо, и так далее… Я была очень удивлена большим количеством красивой архитектуры, фасадов с лепниной – мы не думали, что столько всего этого может быть в городе такого размера…

Александр Виноградов, Андрей Трубачев, «УЦ».

Статья из №35 (767) от 29 августа 2008 г.