Берлин как метафора лета

Многим украинцам моего возраста и старше Берлин знаком с детства. Ведь Вторая мировая война была и остается неотъемлемой частью нашей истории. Когда я была маленькой, мне рассказывала о немцах прабабушка. Став чуть старше, мы играли «в войну» на улицах, в огородах и на стройках. Позже в школе я читала истории детей-героев и другие книги о войне, в которых Берлин фигурировал исключительно как столица вражеского государства. Это было одной из причин, почему мне никогда особо не хотелось туда поехать. Вот в Лондон, Хельсинки, Барселону, Рим – да, конечно, безусловно. Но – в Берлин?..

Сейчас, побывав в Берлине уже три раза, я не могу себе представить, что когда-то не была знакома с этим уютным, просторным, зеленым, разноцветным городом. Тут каждому найдется занятие по душе. Тут можно потеряться в разнообразии событий. Всего два часа лету отделяют каждого из вас от города, в котором стоит побывать этим летом, чтобы понять немцев, Берлин, Европу и себя.

Ночные истории

Мое первое знакомство с Берлином случилось поздней осенью 2017 года. У нас было всего три дня на занятия в рамках семинара фонда Erinnerung, Verantwortung und Zukunft («Память, ответственность и будущее»), и ребята нам такую напряженную программу составили, что гулять приходилось исключительно ночью. Подсвеченная огнями Александерплац, телевизионная вышка, поездка на окраину города, чтобы впервые попасть в магазин «ИКЕА», бары в гей-дружественном квартале Ноллендорфплац – воспоминаний осталась масса. Главное, что я ощущала, – так это невероятный комфорт в плане передвижения по городу и разноцветность Берлина, несмотря на серую осеннюю погоду.

Город, переживший Вторую мировую войну. Город, перенесший бремя фашизма. Разделенный и объединенный, Берлин не кажется несчастным или страдающим. Наоборот. Тут все время ощущается праздник жизни – в любом уголке метро можно купить еду и напитки, на перронах продаются цветы и журналы, в вагоны люди заходят с собаками и колясками, а на улицах полно велосипедистов. Тут много жителей, много машин, масса туристов, но благодаря проспектам и широким улицам, бульварам и каналам жизнь в Берлине течет более плавно и размеренно, чем, например, в том же Мюнхене. Когда я, не зная немецкого, добиралась до «ИКЕА», то сразу разобралась со схемами метро, электричек и автобусов, потому что везде есть электронные табло, указатели, напоминания. Да и единый билет на весь день на все виды транспорта позволяет не переживать о контролерах.

Вообще в Берлине сложно переживать – тут можно найти любую «тусовку», подыскать проживание на любой кошелек, попробовать любую кухню и организовать великолепный шопинг – хоть в самых дорогих магазинах, хоть на известной всей Европе барахолке.

Фонд «Память, ответственность и будущее», который пригласил нас и наших коллег из Украины и России на семинар, в свое время был создан, чтобы выплатить компенсации бывшим подневольным работникам, жертвам национал-социалистского произвола. Теперь, когда эта работа завершена, фонд занимается укреплением прав человека и взаимопонимания между народами. Таким образом он выражает политическую и моральную ответственность германского государства, экономики и общества за причиненный национал-социалистическим режимом ущерб. Благодаря поддержке фонда мы провели для журналистов Кировоградской области несколько семинаров, посвященных теме сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Говорили о сексе. О том, чего в СССР, как и в ГДР, не существовало. И это было результатом моей первой поездки в Берлин.

Профессиональная деформация ожидает нас в самых неожиданных местах

Мое второе знакомство с Берлином случилось этой весной, благодаря семинару, который организовал Institut fur Europaische Politik («Институт Европейской политики»). Когда я собиралась в поездку, то рассказывала коллеге из общественного сектора, что буду изучать систему защиты прав потребителей. «Да, да, – ответила она мне, – защита прав потребителей инъекционных наркотиков – это очень важно!» В своей работе коллега постоянно общается именно с этой категорией населения. Поэтому для нее, вследствие определенной профессиональной деформации, потребители – это в первую очередь как раз «потребители инъекционных наркотиков». И мы вместе посмеялись, когда я объяснила, что в рамках «Общественной школы действенных практик ЕС» буду изучать защиту прав потребителей в широком смысле этого слова – потребителей товаров, услуг. Всех нас, в конце концов, можно отнести к этой категории.

По этому поводу у нас была интересная встреча в Федерации немецких потребительских организаций. Это неправительственная организация, действующая, как «зонтик» для четырех десятков ассоциаций. «Нас мало, и нам нужно знать друг друга и сотрудничать», – убеждена Ютта Якше, референтка по вопросам пищевой политики. Госпожа Якше работает в отделе, который проводит лоббистские кампании на национальном и европейском уровнях. По ее словам, лоббистов в разных сферах экономики и политики как в Германии, так и в Европе очень много, а вот тех, кто защищает права потребителей, маловато.

Важность эффективной и независимой работы органов защиты прав потребителей стала особенно острой во время эпидемии коровьего бешенства в Европе. Думаю, об этом событии помнят многие читатели нашей газеты. После тех трагических событий законодатели установили несколько принципов, которые позволяют эффективно предотвращать риски и качественно управлять ими. В частности, они договорились разделить сферы оценки рисков и управления ими. Важный момент в ситуациях, когда большим группам населения грозит опасность, это превентивные действия, особенно если это касается новых товаров, о которых еще неизвестно, как они повлияют на потребителя. Третий принцип – это забота о безопасности пищевых продуктов и кормов, что является основой безопасности продуктов животноводства и достаточно прогрессивным подходом, ведь, например, в США только в 2016 году был принят подобный закон, а в Европе – намного раньше.

И, казалось бы, что нам, украинцам, до системы защиты потребителей в Германии? Вы просто не знаете, что, например, лаборатория в Берлине тестирует, безопасно ли есть ту кильку и шпроты, которые едят и в Украине. Я убедилась в этом, когда посетила Национальную лабораторию материалов, контактирующих с продуктами питания. Показывал нам лабораторию ее сотрудник – украинец доктор Андрей Кукля. По его словам, если материал, который контактирует с продуктами – коробка, банка, пластиковый мешочек и так далее, – признается небезопасным, то продукция этого производителя не будет допущена к продаже. О результатах таких исследований можно прочитать на сайте центра в свободном доступе.

Кстати, о коммуникации. Люблю, когда государственные институты заботятся о PR. Как вот у нас, в Украине, юстиция имеет классный лозунг: «Любите! О документах позаботится юстиция». Еще один интересный пример увидела в Немецком федеральном институте оценки рисков: «Риск скучной работы: 0,0%. Мы проверяли».

Советы туристам

Риск заскучать в Берлине тоже равен нулю. Этот город считается одной из самых зеленых европейских столиц, в которой много музеев и других популярных туристических мест. Если у вас только несколько дней, советую сразу купить один недельный билет на все виды общественного транспорта. Он будет стоить 30 евро (для центра города – зон А и В), вы его регистрируете во время первой же поездки и носите с собой, не предъявляя больше нигде и никому, разве что контролерам.

Понятно, что побывать в столице Германии и не посетить Мемориальный комплекс «Берлинская стена» (East Side Gallery) невозможно. Это своеобразное окно памяти о разделе страны. Сделайте фото у картин, которые нанесли на стену художники со всего мира, или просто прогуляйтесь мимо остатков стены, которая в свое время разделяла город. Доехать туда можно на велосипеде или самокате, легко взяв их напрокат в любой точке Берлина.

Обязательно побывайте в одном из немецких кафе. Сделать это будет сложно, потому что вокруг будет масса кафе с кухнями всех народов мира, но уже выберите местную, локальную. Что пробовать? Конечно, колбаски и рульку, немецкое пиво и квашеную капусту.

Если же хотите поехать куда-то за город, отправляйтесь в соседний Потсдам. Туда всего полчаса езды на поезде. Для этого стоит купить билет на два часа (за 3,4 евро) для зон А, В, С – его хватит, чтобы доехать до вокзала Потс­дама, а оттуда на автобусе добраться до бывшей резиденции прусских королей и немецкого кайзера. Парк Сан-Суси встретит вас красотой дворцов посреди роскошной зелени. Здесь можно гулять несколько часов, делать фото, разглядывая все вокруг, и это бесплатно.

Медведи в Берлине повсюду. Когда натыкаешься на первого из них, это сбивает с толку, потом забавляет, потом начинаешь специально их выискивать взглядом и находишь в наиболее неожиданных местах. Они у магазинов рекламируют товары, зазывают посетителей у входа в ресторанчики, стоят возле офисов. И просто так украшают улицы, чтобы прохожие улыбались, а туристы – фотографировались. Поезжайте и привозите фото с берлинским медведем!

Виктория Талашкевич – специально для «УЦ».