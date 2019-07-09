Евробаскет-2019 – своими глаза-ми

После Европейских игр в Минске мне предстоял вояж в Ригу, где уже стартовал женский Евробаскет. Ну а поскольку с этим турниром мы связывали небезосновательные надежды на удачное выступление сборной Украины, то снова, как и два года назад в Чехии, захотелось посмотреть своими глазами на игру лучших баскетболисток Старого Света. Благо, свою помощь в этой поездке не только в Латвию, но и в Сербию, на финальную часть, снова предложил большой поклонник женского баскетбола, президент золотого БК «Елисавет-Баскет» Руслан Згривец.

Предстартовые волнения

Уже в процессе подготовки к турниру, на котором была возможность побороться за путевки на Олимпиаду, стало тревожно. Сборная Украины непозволительно много, по 80–90 очков, пропускала в контрольных матчах от Китая, Франции и Италии.

У нас не было достойной замены Арине Белоцерковской на позиции стабильного первого номера. Из больших под щитами снова призвана была бороться только Таисия Удоденко, удивившая на предыдущем чемпионате Европы стабильной и надежной игрой. Молодая Яцковец ехала скорее набираться опыта, как и Кондусь с Волошиной. Ну и настоящим шутером, которая способна выстрелить в нужный момент, кроме Ягуповой, в заявке на Евробаскет можно было назвать только Анну Ольховик. Да и истинные тренерские возможности Горана Бошковича мы так и не знали.

О первом матче против испанок на «Арене Рига» отрывочно узнавал в комфортном поезде Рига-Минск. Особых иллюзий относительно игры не было, учитывая результаты контрольных встреч. Но то, что даже выиграли первую четверть и 38 очков Алины Ягуповой, что так и останется рекордом результативности на турнире, вселило определенный оптимизм.

Неожиданно оглушительно

Я специально построил свой график так, чтобы приехать в столицу Латвии уже на два ключевых поединка нашей сборной против Латвии и Британии. Ну и заодно с возможными конкурентами по плей-офф из другой группы познакомиться. Да, не только у меня, но и у моих коллег с портала «Планета Баскетбол», с которыми сразу встретились в зале, была уверенность в том, что уж один-то матч на групповом этапе мы выиграем. Особенно после того, как неубедительно смотрелись латышки против британок. Однако мы при серьезном давлении трибун допускали непозволительно много собственных ошибок, давали соперницам пространство в атаках, не плотно защищались и не попадали даже свободные броски. Тут даже у Ягуповой не пошло. А если так, то пиши пропало. Бошкович же, когда последовал провал, не смог внести необходимые коррективы. Так что украинки умудрились латышкам проиграть – 74:82. А еще помогли стать чуть ли не суперснайпером Элине Дикиулаку, «настрелявшей» Украине 33 очка. Именно это поражение стало для нас в итоге ключевым. Хотя даже после нелегкой победы Испании над британками «сине-желтые» сохранили шансы на второе место.

О причинах неудачи в игре с Латвией в своем эксклюзивном комментарии мне рассказала форвард сборной Украины Олеся Малашенко:

– Мы недоработали в защите. Были хорошие моменты, временами находили свою игру и, казалось, контролировали ситуацию на площадке. Но огрехи в защите свели на нет все наши усилия. Сложно сказать, почему так произошло, – это игра. Кто-то травмировался, как Аня Ольховик, и ситуация с ее повреждением пока непонятная, кто-то не успел занять позицию, где-то не доборолись под щитами, ну а где-то соперницам повезло. У них же почти все залетало.

Тренер считает, что мы были недостаточно сфокусированы, и проблема в этом. Хотя о какой-то недооценке соперниц не может быть и речи. Мы знали, что нам надо выиграть, старались, шли к этому, отрабатывали. Но в какой-то момент получилось, что латышки нас переломили. Хотя были возможности и у нас, когда мы вырывались вперед. Жаль, что мы не смогли порадовать своих преданных болельщиков.

Так получается, что уже на втором чемпионате Европы что-то не складывается, и сложно это объяснить. Может, это от огромного желания победить. Уверяю вас, мы будем сражаться до последнего, а там уже как получится…

Не получилось. Для того, чтобы продолжать борьбу на турнире, нам необходима была победа над Великобританией с разницей в 3 очка. И нельзя сказать, что девчонки не боролись. Но упорное желание забивать издали, когда мяч упорно не шел в кольцо (3 попадания из 34 попыток), сыграло против украинок. При этом, уступая в 11 очков, мы в 3-й четверти, когда свое веское слово сказала Алина Ягупова, не только отыгрались, но и вышли вперед – 45:44. Но на этом украинское счастье закончилось, и четвертую четверть «сине-желтые» просто провалили, уступив соперницам – 54:68.

И тут возникли аналогии с чемпионатом Европы двухлетней давности. Тогда нам в соперницы достались испанки и хозяйки турнира – чешки. В 2017-м наша команда вышла из группы и в плей-офф встретилась со словачками. И тогда, провалив начало, тоже в третьей четверти украинки догнали соперниц и вышли вперед. Но на четвертую четверть сил у нашей команды просто не хватило. И мы, как и сейчас, уступили с аналогичной разницей в 14 очков и выбыли из борьбы за награды.

После игры свой комментарий журналисту «УЦ» дала одна из лучших игроков поединка с Великобританией Арина Белоцерковская:

– Я считаю, что сегодня просто мы не попали. Сыграли же значительно лучше, чем с латышками. Были предельно настроены и в защите старались. Там в Интернете нас обложили все, что мы нулячие в защите. Но мы посмотрели видео предыдущих встреч, разобрали ошибки, где не понимали друг друга и давали соперницам свободно бросать. Сейчас мы уже агрессивно шли, менялись, не давали пространства британкам, боролись, бодались, но при этом сами-то не забили просто вообще ничего. Особенно с дальними получилась катастрофа. Надо было переходить на средние, идти в проходы, а мы продолжали упорно валить дальние. Если бы попали хотя бы третью часть бросков, то могли бы рассчитывать на положительный результат. А с таким процентом попаданий – ну вы сами видели, что получилось. Для нас это тоже огромное разочарование, ведь мы были настроены обыгрывать Латвию и британок, чтобы идти дальше. С Испанией мы тоже бодались. Но здесь и сейчас получилось, что в каждой игре соперницы сделали для своей победы чуточку больше. Обидно, когда уступаешь конкуренткам, которые нам были вполне по силам.

Крик души

Ну а потом довольно откровенно о причинах неудачи нам рассказала капитан сборной Украины Алина Ягупова:

– Мое личное мнение, что в нашей команде очень много проблем. Казалось бы, все хорошо у нас было, все прекрасно. Но так вышло, что нарушилась дисциплина в команде, и мы не смогли выиграть те игры, которые могли и должны были выигрывать. Скажу так: у нас не было командного духа, не было единого победного настроя. Поверьте, я, как капитан, старалась сплотить девчонок. Но часть игроков меня просто не слушает и не воспринимает как капитана, что бы я ни делала. Я не хочу переходить на личности и не хочу никого обижать. Но единого коллектива не было. И Латвия, и Британия, так получилось, были настроены лучше и больше хотели победить, чем мы. Этим все сказано.

Плюс в конце в сегодняшней игре с британками элементарно не хватило сил в четвертой четверти. Играть в пять-шесть человек очень тяжело. Вот нас и не хватило.

Сейчас испытываю большое разочарование, что в который раз не смогли оправдать надежды болельщиков. Нам теперь только остается работать дальше, формировать новую команду, которая способна прогрессировать, а не регрессировать, как было сейчас. Я считаю, что нужно обновлять сборную и приглашать игроков, которые горят желанием тренироваться, играть, бороться, биться за результат до самой последней секунды, а не выйти и поиграть для себя.

Ну а нас не может не радовать, что Алина с теплотой вспомнила свой яркий период в карьере, когда она играла за кировоградский «Елисавет-Баскет»:

– Жалко, что сейчас нет женской команды в вашем прекрасном городе. В команде «Елисавет-Баскет» у нас была единая семья. Там я чувствовала себя, как дома, и очень хотела играть и побеждать. Были прекрасные условия, были чудесные болельщики, была потрясающая баскетбольная атмосфера. Сейчас нечто подобное я испытываю, играя в зарубежных клубах. Но впервые, пожалуй, эти чувства, когда после побед вырастали крылья, испытала именно в баскетбольном клубе «Елисавет-Баскет». Передайте привет всем кропивницким болельщикам и особенно президенту нашего клуба Руслану Згривцу.

С радостью говорила со мной о «Елисавет-Баскете», который был первым клубом в ее профессиональной карьере, еще одна наша сборница Виктория Кондусь. Она даже попросила сделать для них такую же команду в Кропивницком.

Что дальше?..

Если считать, что уже само участие в Евробаскете – наш большой успех, не видя и не признавая очевидных просчетов тренерского штаба, то это, по моему мнению, путь пагубный. При таком подходе вскоре мы и об участии в крупных турнирах забудем. Так что нужно прислушаться к мнению капитана команды, найти классного квалифицированного тренера, который сможет создать новый коллектив, объединить его и умело им руководить в ходе матчей.

Тем более что следующий Евробаскет Украина может принимать у себя совместно со Швецией. Решение по этому вопросу будет принято 14 июля. И, если нам посчастливится принимать баскетбольный праздник, то очень бы хотелось радоваться так, как это делали сербы.

Белая зависть

Сербы и чемпионат на высоком уровне вместе с Латвией провели, и бронзу завоевали. Да и латышки, которые в родных стенах дали потрясающий бой будущим чемпионкам Европы – 56:59, в спортивном плане заслужили похвалу от своих болельщиков. Правда, до Белграда девчонки Мартинса Зиберса не добрались. На их пути встали более слаженные и организованные в командном плане шведки. Кстати, на «Арене Рига» сборная Швеции имела также очень солидную поддержку. Когда же эти две команды встречались между собой, то трибуны громыхали поочередно в зависимости от хода событий на площадке.

Латышей на трибунах 11-тысячной домашней «Арены Рига» было не так много, как сербов на «Штарк Арене». В Белграде заполнялись даже верхние ярусы 14-тысячника. Но каждый из латышей, кто пришел поддержать свою сборную, на входе получал большой флажок с цветами национального флага и приобщался к праздничной атмосфере. Кстати, трибуны заполнялись и достаточно солидной и прекрасно организованной французской группой, а также облачившимися в яркие парики бельгийцами и очень эмоциональными испанцами.

К услугам болельщиков были многочисленные пункты питания, причем спиртное тоже продавалось в отдельном баре. Работали и развлекательные аттракционы для взрослых и детей. Понятно, что продавалась и официальная сувенирная продукция, – от 2 до 40 евро в зависимости от того, что хочешь приобрести, – брелоки, магниты, кепку, майки, рюкзак, чашку или свитшот. Ну и желающих сфотографироваться с главным европейским трофеем, выставленным в холле «Арены Рига», было хоть отбавляй.

Самый лучший матч

Понятно, что хозяева в плане поддержки своих сборных были вне конкуренции.

И тут особняком стоял полуфинальный матч между Сербией и Испанией в Белграде на «Штарк Арене». С такой бурлящей, клокочущей, скандирующей, эмоционально реагирующей на каждый эпизод, переживающей и готовой чуть ли не на площадку выскочить для поддержки своих девчонок массой поклонников баскетбола я столкнулся впервые. И немудрено, что такого психологического давления не выдержали ни шведки, ни британки, которых хозяйки просто вынесли в четвертьфинале и бронзовом матче. И как тут не восхититься испанками, которые справились с фантастическим давлением трибун и доказали свою силу на площадке! А еще не могу не отметить арбитров, которые в полуфинале Сербия – Испания в решающие моменты рискнули наказать неспортивными фолами сербок, которые, казалось, почувствовали, что им дома все можно. И эти судейские решения во многом предопределили исход сражения в, пожалуй, лучшем матче чемпионата.

Именно здесь сборная Испании показала свою истинную силу, быстроту и правильность в принятии решений игроками на площадке, разнообразие комбинаций, прекрасную ротацию и блистательную тренерскую работу Лукаса Мандело. И не случайно же в финале испанки просто уничтожили француженок с разницей в 20 очков и впервые с 1991 года отстояли чемпионский титул. Ну а Сербия тоже разгромила и так прыгнувших выше головы британок, заслуженно получив бронзу.

Борьбу же за путевки в Токио, помимо призеров и британок, также в дальнейшем поведут неудачливые на этом турнире бельгийки и очень симпатичные шведки, которые оставили не у дел сборную России. Россиянки, кстати, просто разочаровали своим однообразием и каким-то безволием, когда игра перестала получаться. Ну а сборная Бельгии, как и два года назад, когда завоевала бронзу, снова понравилась каким-то задорным баскетболом. Но вот психологической устойчивости и фарта команде Филиппа Местага не хватило. Ведь сербкам они уступили первое место в группе на последних секундах, а француженкам в четвертьфинале – в овертайме. Франция же сыграла ровно так, как нужно было, чтобы пробиться в финал, но вот золотой матч откровенно провалила.

Одно удовольствие

И в концовке – о нашей журналисткой работе. Здесь все было на высшем уровне. Прекрасные просторные пресс-центры и залы для пресс-конференций, своевременно подаваемая статистика, отлично расположенные микст-зоны и, наконец, кейтеринг с самым разно­образным меню на «Штарк Арене», куда даже ананасы, арбузы и дыни входили. Ну и при наличии аккредитации, приобретая сувениры Евробаскета, такое же количество ты получал в подарок бесплатно.

Так что не зря я был, кажется, единственным украинцем, работавшим в Сербии, на финальной части Евробаскета-2019. И вообще, этот вояж получился невероятно памятным. Ведь за короткий период я познакомился с тремя совершенно разными странами, где ранее никогда не бывал. И даже их главные достопримечательности успел бегло осмотреть. Но это уже совсем другая история…

Юрий Илючек, Минск – Рига – Белград – специально для «УЦ».

Благодарим Руслана Згривца за возможность освещать женский Евробаскет –2019.