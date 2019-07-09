Кандидатский «замес»

За две недели до выборов в территориальном округе номер 100 кипит настоящий вулкан страстей: подчиненные одного из кандидатов, работающего на государство, блокировали сбор урожая государственного предприятия, которое возглавляет доверенное лицо другого кандидата.

Началось с того, что через пять дней после регистрации Юрия Крутько, одного из создателей «Аграрной самообороны», кандидатом в округе Центризбирком зарегистрировал его полного тезку. Журналисты впоследствии обнаружили, что файл с избирательной программой «клона», размещенный на сайте ЦИК, создан автором «УЗЕ» из компании SPecialiST RePack. Как и файл программы кандидата в народные депутаты по 100 округу Владимира Духно, возглавляющего областное управление защиты экономики (бывш. ГСБЭП, ОБЭП). Сокращенно, по-украински – УЗЕ. Совпадение?

На этом основании 3 июля доверенным лицом «первого» Юрия Крутько, Еленой Злобиной, подано заявление о совершении конкурентом на выборах преступления, предусмотренного статьей 157 УК – препятствование осуществлению избирательного права. А 7 июля на поле госпредприятия «Червоний землероб», которое возглавляет Злобина, прибыли три авто с правоохранителями, потребовавшими остановить жатву. По их словам, отрабатывали сообщение о незаконном сборе урожая, поступившее на «102».

– Будет подано заявление об использовании административного ресурса в пользу кандидата в депутаты, – говорит Злобина. – Буду выяснять у руководителя областной полиции, является ли то, что произошло, правовой реакцией на звонок на «102»… Я работаю юристом около 15 лет, знаю, какой она должна быть. Приедет опергруппа. В нашем случае приехала группа сотрудников УЗЭ, 6 человек из Кропивницкого.

Еще пара интересных деталей. 3 июля, в день подачи упомянутого заявления о преступлении, «второй» Крутько снят с регистрации ЦИК на основании собственного заявления об отказе баллотироваться. И еще: «Червоний землероб» подчиняется Институту сельского хозяйства Степи, бывшей опытной станции. Ее возглавляет Игорь Семеняка – еще один кандидат в нардепы по 100 округу. Такой вот густой предвыборный «замес».

Получить комментарий областного управления защиты экономики нам так и не удалось. Начальник, как нам сообщил по телефону дежурный, в отпуске, а в приемной заместителя трубку так и не взяли…

Андрей Трубачев, «УЦ».