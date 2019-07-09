Отступать некуда. Позади – дома!

Еженедельное совещание специалистов Горсвета Кропивницкого мэр посвятил в основном проблемам подготовки к отопительному сезону, который, несмотря на горячее политическое лето, может оказаться достаточно прохладным.

Андрей Райкович начал без раскачки, причем сразу попросил «помощь зала», т. е. обратился к журналистам с просьбой активизировать разъяснительную работу среди населения по поводу проблемных вопросов: «Прошу роз’яснити, чому ми не можемо знизити тариф на теплову енергію, яка в цьому економічна складова, щоб нас не втягнули в політику». Оказывается, согласно распоряжению правительства, каждый многоквартирный дом должен быть оборудован общим счетчиком тепла вне зависимости от количества квартир, находящихся на централизованном теплообеспечении. В противном случае нас ждут штрафные санкции, потому что город по этому показателю находится в зоне риска.

Поскольку расходы ложатся на теплогенерирующее предприятие, а оно у нас коммунальное, Андрей Райкович приказал окончательно и бесповоротно разобраться с вопросами юридического и фактического разрыва договора с бывшим арендатором части городского теплогенерирующего хозяйства, а именно – ЦНТИ УНГА. В этом же русле находится и необходимость обеспечить право на установку автономных систем отопления всем желающим, особенно в домах, где на «трубе» осталось по несколько квартир. «Не ми розбалансували систему теплозабезпечення, але нам це виправляти. Тому, якщо в будинку на центральному теплопостачанні залишилося менше 5% квартир, потрібно провести соціальну звірку можливостей власників на предмет самостійного встановлення автономного опалення. Ми повинні від’єднувати такі будинки повністю», – заметил городской голова.

На окончательное урегулирование вопроса осталось всего два месяца, поскольку после начала отопительного сезона наступит технический запрет на изменение систем отопления домов. Мэр настоятельно рекомендовал немедленно активизировать работу с населением и по погашению долгов за коммунальные услуги, особенно за пользование тепловой энергией, так как это вопрос получения газовых номинаций на будущий отопительный сезон. При этом надо сделать все возможное, чтобы деньги за тепло не попадали на счета бывшего арендатора, а люди понимали, что город имеет ограниченные возможности влияния на стоимость коммунальных услуг за счет местного бюджета.

Несмотря на выполнение плана по доходам за первое полугодие на 102%, это не дает права на корректировку расходной части, поэтому подготовка к отопительному сезону будет проходить в рамках прошлогодних ассигнований, что можно компенсировать качеством выпоняемых работ.

Кроме подготовки к отопительному сезону, городское хозяйство должно быть на уровне в любом направлении, в том числе и во время празднования 265-й годовщины города. Кстати, в этом году город Кропивницкий обзаведется настоящим ключом от города, изготовление которого закажут умельцам. Неизвестно, кому и когда его будут вручать, и не связано ли это с предстоящими выборами, но изготовят ключ из расходных материалов, то есть из старых и ненужных ключей. Главное – не сдать по ошибке ключи от квартиры…

Сергей Полулях, «УЦ».