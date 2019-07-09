Відверто про особисте від Яриніча

Костянтин Яриніч – хірург і представник громади Кропивницького в парламенті. Але, лише переступивши поріг свого дому, він стає просто людиною зі своїми переживаннями, емоціями та вподобаннями. З нашою ж редакцією він поділився відверто про ті сокровенні миті, що є в житті кожної людини.

Робочий день, коли наш нардеп-лікар у Кропивницькому, починається з операційної.

«Медицина – це моє професійне кохання. Протягом п’яти років, поки я був у парламенті, коли я повертався на Кіровоградщину, то обов’язково приділяв свою увагу медицині. Саме тому день у мене починається в лікарні, де я оперую та приймаю пацієнтів. Десь після 12:00 я знову займаюсь парламентською роботою в рідному місті», – розповідає він.

Депутат-лікар каже, що любов до медицини ще з дитинства йому прививав батько, хоча його дитячою мрією була професія водія-далекобійника.

«Батько мені добре пояснив, чому я не буду далекобійником. Він це зробив одним лише поглядом. Я знаю цей погляд. Мені було достатньо декількох секунд, аби зрозуміти, що далекобійником я не буду точно, а буду медиком», – додав Костянтин Яриніч і підкреслив, що вдячний батьку за те, що він зробив з нього і людину, і лікаря.

Згадуючи про свого відомого батька, Костянтин Яриніч зазначив, що мріє, аби його син Володимир був схожим на дідуся. Сина, який закінчив восьмий клас, батьки орієнтують лише на медичне майбутнє.

«Медицина – складна справа, і поки що держава не оцінює медичних фахівців так, як потрібно. Однак я впевнений, що все зміниться. Син добре розбирається в комп’ютерах, але й до медицини він небайдужий. Я думаю, що він вибере собі таку галузь у медицині, де буде 50% – медицина, а 50% – комп’ютер», – зазначає Яриніч.

За його словами, обирати майбутню професію його син буде самостійно, а він, як сучаний батько, прийме будь-яке його рішення. Костянтин Володимирович пригадує, що його донька також хотіла бути лікарем, але виключно для тварин. На сьогоднішній день вона разом із чоловіком і дитиною живуть і працюють у Франції.

«Вона справжня українка, яка переймається за свою країну. Якщо в Україні якась проблема, то вона організовує всіх, хто живе поруч, і намагається допомогти. У Франції вона навчалася, там народила дитину та залишилася там жити», – розповідає Костянтин Володимирович і додає, що нещодавно вона влаштувала флешмоб на його підтримку на своєму підприємстві.

Ще один флешмоб на підтримку Яриніча створила подруга сім’ї – Ірина. Вона наголосила, що мета тут полягає не в тому, аби просто проголосувати за Яриніча, а в тому, щоби люди звернули увагу на результати його роботи!

«Флешмоб ми влаштували для підтримки Костянтина Володимировича. Тобто всі, хто хоче його підтримати, повинні сфотографуватися з надписом “Яриніч” і розмістити в соцмережі», – розповідає Ірина.

І це не поодинокий вчинок, який проявляє підтримку його родини. Костянтин розповідає, що після того, як він почав представляти місто в парламенті, зрозумів, що сім’я та її підтримка тепер – голов­не. Інакше можна просто не впоратися.

«Приїжджаючи додому, я хочу просто відпочити. Сім’я допомагає мені також у тому, що вона не починає допитуватись про рутинні речі з роботи. Мені це дуже приємно. Я вдячний їм за те, що вони розуміють, наскільки мені зараз важко, і не намагаються на мене тиснути», – додав він і зазначив, що саме в передвиборчий процес найбільше відчуваєш, яке значення має для кожної людини сім’я.

Олена Ярова – спеціально для «УЦ».

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