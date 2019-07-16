Российские авто запретили везти в Украину. Чем чревато?

С 1 июля в Украину запрещено ввозить автомобильную технику производства России. Вступило в силу постановление Кабинета Министров, принятое еще 15 мая. Под запрет попали легковые автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы, тракторы, специальная техника (типа мусоровозов, автоцистерн, катафалков и т. д.). Чем это грозит украинцам? И правильное ли вообще это решение?

Новых автомобилей марок Lada, ГАЗ и УАЗ теперь у нас не будет. Хотя некоторое время еще будут распродаваться машины, ввезенные дилерами ранее. А где же в списке КАМАЗ? Дело в том, что грузовики этой марки попали под санкции еще в

2014-м году, в частности потому, что много российской военной техники делается на базе КАМАЗов. Но запрет на торговлю КАМАЗами в Украине распространяется только на юридические лица, частные предприниматели могут их покупать и продавать. Но ни в каких государственных тендерах они не имеют права принимать участие. Так что нам уже не увидеть те же КАМАЗы в качестве коммунальной техники и т. д.

Вряд ли можно сказать, связаны ли эти события, но уже через два дня после введения запрета, со среды 3 июля, на АвтоВАЗе остановили производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Представители компании связали вынужденный простой с нарушением обязательств по договору со стороны поставщика. Они сообщают, что нижегородский «Завод Автокомпонент» не в первый раз срывает поставки необходимых комплектующих. Так что Украина здесь ни при чем.

Наибольший удар от запрета получит в первую очередь ГАЗ, завод из Нижнего Новгорода. Ранее они ежегодно продавали у нас в стране много тысяч автомобилей! Но, оказывается, перевозчики сильно по этому поводу не переживают.

Вот что сказал в интервью «УЦ» директор одного из крупнейших перевозчиков Кировоградской области, предприятия «Оликс» Дмитрий Винницкий:

– ГАЗели действительно проще в обслуживании и по запчастям дешевле. Но на нас введение этого запрета не повлияет. Мы уже давно транспортные средства из России не приобретаем. Мы смотрим в будущее. Самая популярная модель маршрутного такси российского производства была ГАЗ 2302. Но сейчас есть ее аналог «Рута», который производится в Донецкой области, кстати, по лицензии, думаю, что все предприниматели в сфере пассажирских перевозок будут на нее переходить. Также и на автобусы «Ашок Лейланд», которые производят в Борисполе (всем в Кропивницком известный маршрут «Центральный» обслуживают именно эти автобусы. – Авт.).

Не будет и проблем с запчастями для купленных раньше машин. Украина выпускает много запчастей для тех же ГАЗелей. Это Конотопский завод в Сумской области, Харьковский тракторный завод, где делают все подшипники, в Кременчуге делают сайлент-блоки. Возможно, первое время будут проблемы с мостами и коробками передач, но Китай уже заполняет этот рынок у нас, а они товарищи быстрые, скоро закроют этот вопрос.

А как повлияет запрет продажи российских легковых авто на импортеров из других стран – Европы, Америки? Правильно ли то, что запретили?

Эдуард Поверенный, директор фирмы «ЭВА-моторс», дилера автомобилей «Фиат» в Кировоградской области:

– То, что запретили, – правильно однозначно. Страна – агрессор. Ну и качество российских автомобилей оставляет желать лучшего. Вообще это депутатская тема. Был или есть у нас такой себе товарищ нардеп Дмитрий Святаш, который тягает эту технику через свою фирму АИС. Там все не так просто.

А на нас это, по большому счету, не отразится. У нас другие факторы влияют – курс доллара, растаможка, отсутствие внятного кредитования, отсутствие среднего класса, евробляхи. Лоббирование интересов отечественного производителя. Пример – маршрутки. Давно пора запретить эти самоделки и дать зеленый свет проверенной технике из Европы, предназначенной для перевозки пассажиров сертифицированной, безопасной и с кондиционерами техникой.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».