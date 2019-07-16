Школьная форма. Элемент воспитания или просто бизнес?

Одним своим указом президент Украины Владимир Зеленский отменил более сотни других президентских указов. В их числе оказался указ от 1996 года об обязательной школьной форме.

Родители восприняли эту новость по-разному, несмотря на то, что в реальности данный указ давно не действует. Ежегодно городское управление образования в Кропивницком отвечает на вопрос о школьной форме следующим образом: носить или не носить – это решение администрации школы совместно с родителями.

«Одягнені, як на пляж»

Мнения о школьной форме бывают разными, но в большинстве они вписываются в одну из концепций. Первая – школьная форма приучает ребенка к порядку и помогает сосредоточиться на уроках, а не на том, как он выглядит. Вторая – школьная форма является пережитком советского прошлого, часто низкого качества, не соответствует погодным условиям, да и стоит немалых денег. Мы изучили мнения жителей Кропивницкого по этому вопросу.

«Це двояке питання знов зависло в повітрі… З одного боку, кожна дитина – індивідуальність і т. ін. А з іншого, коли заходиш до школи та бачиш, що діти одягнені, як на пляж (у кращому випадку), або наче дівчата щойно з окружної, розумієш, краще б вони всі носили форму! Це питання адекватності батьків». В Интернете, кстати, благовоспитанные дамы весьма часто сравнивают внешний вид школьниц-подростков с представительницами одной из древнейших профессий, не задумываясь об этической стороне такого сравнения. Иногда в ход идет апелляция к учителям, вроде этой: «А якби вчитель прийшов, наприклад, з діркою на коліні, з декольте нижче пупка. Думаю, це б ніяк не заважало дітям засвоювати матеріал».

Некоторые вполне серьезно считают, что отсутствие школьной формы может породить проблемы в общении самих детей, вызванные тем, что по одежде легко определить уровень достатка в семье у большинства из них: «Форма нужна для того, чтоб всех учеников поставить в равные условия, чтоб не было разделения: кто-то богаче и лучше одет, а кто-то беднее. И не удивлюсь, если иногда эти дети терпят от других детей насмешки. Они должны думать об учебе, а не о том, как бы покрасивее нарядиться. Особенно старшие классы. И согласитесь, ребенок, одетый хуже всех, будет более зажатым. Сто процентов это скажется на успеваемости и на отношениях со сверстниками».

К сожалению, никто в нашей стране не проводил исследований связи школьной формы с успеваемостью, дисциплиной и частотой случаев буллинга. А опыт других стран в этом аспекте весьма и весьма разнообразен. В британских частных школах форма – обязательный атрибут. Эту многовековую традицию переняли многие частные школы и в других европейских странах. Но в этом случае вопрос ясен: раз родители могут оплатить ребенку учебу в престижной школе, то деньги на форму – не проблема. В государственном секторе, как правило, никакая специальная форма не требуется, дети ходят в одежде, в которой им удобно. А вот в ряде стран Азии (например, в Японии) школьная форма – обязательное требование.

«Просто бизнес»

С другой стороны вопрос о школьной форме – меркантильный, а подчас и открыто коррупционный аспект. Ну вот, например: «Шкільна форма – це просто бізнес. На ній можна щороку заробляти від 4 мільярдів гривень. У НВО 18 була шкільна форма, яку обов’язково потрібно було купувати лише у ФОП Шинкаренка Володимира з Черкас, який займається продажем світильників та меблів. Пошиття одягу – то для нього нелегальний бізнес, з якого він не сплатив ні копійки податків. Жодного чеку чи квитанції він за 3 роки цього “бізнесу” батькам так і не надав. Тканина складалась на 50% з поліестеру, на 20% – з віскози та на 30% – з вовни. Форму не можна було прати і прасувати, виключно хімчистка. А щоб діти її носили, завучка ходила з перевірками по класах і фотографувала порушників, чиї фото потім вивішували у фойє школи», – пишет на своей страничке в «Фейсбуке» активистка Евгения Захарченко.

В своем посте она затронула еще один аспект – сомнительное качество. «Форма, которую требуют в школе, абсолютно по качеству не отвечает той цене, которую мы за неё платим. Качество ткани и ниток, из которых вяжут пиджаки, плохое». Отмечают также, что нередко требование носить школьную форму сочетается с другими неоднозначными действиями школьной администрации: «В тій школі, де я навчалась, директор кожного ранку зустрічала учнів і особисто контролювала зовнішній вигляд. Якщо він не підходить під стандарти дрес-коду, учень повертався додому й перевдягався! А час відсутності записувався як прогул», – этим действиям, наверное, должны дать оценку специалисты.

О вкусах не спорят?

Дискуссия «за» и «против» школьной формы, вызванная отменой указа от 1996 года, плавно перетекла в иную плоскость: наличие или отсутствие у детей и их родителей понимания того, как нужно одеваться. Запретить ли носить в школе джинсы? Какой длины должна быть юбка у девочки? Яркая расцветка – можно или нельзя? Если мама с папой сами эти вопросы не могут решить, школа предлагает простой способ уйти от ответа – купить форму.

Другим сторонникам формы нравится вид аккуратных, одинаково выглядящих детей, стоящих шеренгой (нравится ли это самим детям, их не волнует). С другой стороны, среди противников немало таких, кто видит в ней лишь идеологический аспект: возвращение в эпоху тотальной уравниловки. Но, по скромному мнению автора, само существование столь горячей дискуссии на тему обязательности школьной формы говорит о том, что мы еще не совсем покинули ту эпоху…

Виктория барбанова, “УЦ”.