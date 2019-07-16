«Их бин айн блогер»: немцы в ЭТИ

На недавних выборах в Украине блогосфера и социальные сети резко подняли уровень влияния на политические процессы, а в Германии вся страна два месяца обсуждает то, «как с этим бороться». Впрочем, немцев сегодня со школьной скамьи учат критически воспринимать информацию из Интернета.

Об этом и не только общались с профессором Падерборнского университета доктором Марком Бойтнером, который профессионально учит эту информацию туда подавать. На прошлой неделе он прочитал у нас лекцию и провел круглый стол.

Проект

Его вуз – партнер Фонда прав человека и министерства иностранных дел Германии в проекте по подготовке блогеров на базе национальных университетов в Одессе и Сумах и Экономико-технологического института (ЭТИ) имени Роберта Эльворти в Кропивницком.

– Мы искали партнеров по всей Украине – надежных и при этом инновационных. Этот институт меняется, внедряет новые идеи. Фонд прав человека обращался к людям в разных регионах, спрашивали у своих партнеров. Другая причина в том, что мы фокусируемся на регионах Украины. Мы не хотим делать все в Киеве, Киев – столица, туда и так стягивается все. Это причина того, почему мы здесь, – говорит Бойтнер.

Участники должны научиться убеждать людей, доносить собственное мнение, если нужно, менять мнение других. Снимать и писать они будут на социально важные темы, обещают сосредоточиться на интересах и проблемах городской общины. Суть – научить людей пользоваться современным каналом прямой связи общества с властью и журналистами, цель – формирование так называемого квантового общества с близкими связями.

Среди тренеров – Наталья Соколенко из Совета добропорядочности судей Украины, известный блогер «Украинской правды». Будет учить использовать блоги для политических перемен.

Контраст

Впрочем, это в Украине блогосфера в основном зациклена на политике и часто воспринимается исключительно как еще один инструмент пропаганды. В вузе, где работает Бойтнер, блоги интегрированы в программу. И на полном серьезе рассматриваются как платформа для эффективного обучения.

– В Германии наибольшее количество подписчиков и самые жаркие дискуссии – в блогах не об общественных событиях или спорте, а о лидерстве и предпринимательстве. Например, у блога, посвященного экономике, психологии и маркетингу, тому, как работать с онлайн-медиа, маркетинговым стратегиям в Интернете, – более 2 миллионов подписчиков. Многие предприятия следят за такими блогами, потому что они предлагают новые возможности. Эти предприятия пытаются изменить способы собственной работы с учетом ди­джитализации.

Пример – блог, посвященный так называемой Индустрии 4.0, у него около 25 тысяч подписчиков, в основном корпоративных, и делает его один из студентов Марка. О чем пишут, «на пальцах»:

– Обычно мы думаем, что лифт принадлежит собственникам здания, раньше так и было. Но сейчас, к примеру, компания Otis решила не продавать лифты, а сдавать их в аренду. Это значит, что они могут собирать все данные со своих лифтов. В режиме онлайн они получают информацию о том, где находится лифт, как он используется, на какие этажи ездит чаще, и настраивают программное обеспечение конкретных устройств, опираясь на эти данные. Если, например, на 10 этаже находится административное помещение и большинство посетителей здания ездят именно туда, они перепрограммируют систему так, что, когда нажата кнопка 10 этажа, лифт сначала поедет на него, а затем на другие. Раньше техника вызывали, когда лифт уже сломался. Теперь система предоставляет информацию о частоте его использования, в Otis видят, что что-то вскоре нужно будет заменить, техник приходит и меняет это до того, как что-то случилось.

Был еще пример фирмы-производителя турбин для самолетов, их тоже не продают, а сдают в аренду. Техник компании обслуживает турбины после того, как самолет приземлился, перед следующим полетом. Не тогда, когда турбина выйдет из строя.

Выборы!

В разговоре о блогах не могла не всплыть тема фейков, фальшивых новостей, манипуляций и вранья, из которых часто состоит информационная картина поколения, узнающего обо всем в соцсетях. Тема, говорит профессор, и в Германии очень на слуху.

– Вы, наверное, знаете, что у нас были выборы в парламент ЕС не так давно, и была огромная дискуссия в последние недели. Есть блогер с 20 миллионами подписчиков, это около четверти населения Германии, в основном молодежь. Первое, что он сказал, – «идите на выборы», второе, – «не голосуйте за партию канцлера Ангелы Меркель». Но он не дал никаких комментариев об этом, не было реальных доводов, не было дискуссии, «за» и «против». Идет широкое обсуждение того, что с этим делать. Партия Христианских демократов, их первой реакцией было: «мы должны запретить это». Ответом был шквал давления со стороны интернет-сообщества – все говорили, что мы живем в свободной стране, каждый может предлагать информацию, каждый должен иметь возможность высказать свою точку зрения. Да, важно аргументировать позицию, но мы не можем запретить это. Важно, чтобы партии научились иметь с этим дело, они должны быть активны в этих обсуждениях. Мы пытаемся перейти от хаотичной системы, где каждый может говорить, что хочет. Сейчас пытаются внедрить регулярные дискуссии с лидерами мнений в соцсетях перед выборами, чтобы дать политикам и людям в Сети платформу для обсуждения и споров.

Активное общественное обсуждение продолжается с середины мая, хотя сетевая авантюра с четвертью Германии подписчиков за две недели до выборов реально не повлияла на то, как проголосовали.

– Это была попытка манипуляции, но она не увенчалась успехом. Потому что за ней пристально наблюдали пресса, институции, ученые. Все они «подняли руку», сказали, что мы должны что-то делать с этим. Все время, с момента за две недели до выборов и до сегодня по субботам была широкая дискуссия, этот процесс продолжается. Это вопрос общественного контроля, как справляться с этим.

«Прививки»

Иммунитет к «хайпу», который демонстрируют немцы, имеет, как и следовало ожидать, рациональное объяснение и системную природу. К тому, чтобы взрослому избирателю, например, на яркой подаче не «втюхали» какой-нибудь абсурд, его готовят с детства. Прямо в рамках школьной программы.

– Это одна из причин, почему я веду эти курсы. Как блоги ведутся сейчас? Вы можете выйти с чем угодно. Это значит, нужно обучать тому, как это делать, потому что крайне важно, чтобы информация в Интернете была безопасной и точной. Мы уже говорили – если кто-то хочет жульничать, он будет. Мы должны дать людям осознание того, что происходит. В Германии на уроках информатики говорят не только о компьютерах и программировании, но сейчас есть также часть об этике и том, как иметь дело с фактами. Кроме того, эти темы поднимаются на уроках политического образования. Мы должны доносить это и тем, кто пишет, и тем, кто читает. Если делать это с обеих сторон, я думаю, будет эффективнее. Нужно быть уверенным, что компетентность людей, которые делают это, растет, но в то же время степень рефлексии, вероятность того, что человек отнесется критически к тому, что прочитает или услышит, тоже нужно увеличивать. И это можно делать в общеобразовательных школах.

Андрей Трубачев, «УЦ».