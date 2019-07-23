Все вперед, на «Променад»!

Последние месяцы еще недавно малознакомое слово «мурал» стало обиходным в разговоре жителей Кропивницкого. Уличное искусство, масштабное художественное украшение стен домов вдруг стало необычайно популярным. Вероятно, самый симпатичный мурал на днях был презентован в самом центре города, кстати, в рамках проекта «Сердце города».

Желание украсить одну из стен Кропивницкого росписью возникло у народного депутата Константина Ярынича почти три года назад. Еще в октябре 2016-го он кинул клич: «Время не стоит на месте. Постоянно появляется что-то новое. В музыке, литературе, политике и в урбанистике тоже. Я много различных городов посетил, и меня всегда поражали рисунки на стенах. Это что-то самобытное, грандиозное и невероятно красивое.

Сейчас мы наблюдаем, что муралы приобретают все большую популярность и в нашей стране. Киев, Харьков, Ивано-Франковск…

Мы с моей командой решили объявить конкурс на лучшую идею для первого мурала в нашем городе.

Мы ждем предложений от художников со всей Украины.

Кроме того, от вас, дорогие земляки, ждем предложений по локации, где должен быть нарисован первый мурал.

После того как мы получим достаточное количество идей, будет объявлено открытое голосование, на котором и будет избран сюжет. Воплощать этот проект мы доверим лучшим мастерам нашей страны».

Практчески сразу местом для нового арт-объекта была выбрана стена Кировоградского областного художественного музея. По сути, первыми, практически одновременно предложила для мурала использовать картину Андрея Липатова журналистка «УЦ» Ольга Степанова, а название картины «Променад на Дворцовой» первым озвучил известный наш местный программист и эколог Юрий Вовкотруб.

И пошла работа, которая растянулась почти на три года. Кстати, инициатора создания мурала Константина Ярынича обвиняли в том, что он «подогнал» сроки открытия полотна ко дню выборов. Но три, два и даже год назад еще никто и не подозревал, что досрочные выборы у нас будут 21 июля 2019 года. Как объяснил сам Ярынич, «Бюрократическая система, которая существует в Украине, значительно замедлила реализацию данного проекта, над которым, и это не секрет, я работал последние 2 года. Окончание работ по муралу было запланировано на июль еще до объявления внеочередных выборов и было моим искренним подарком благодарности городу. Именно поэтому деньги на проект никак не связаны с моим предвыборным фондом, это подарок от моей семьи».

Как рассказала на церемонии открытия мурала директор Кировоградского областного художественного музея Татьяна Ткаченко, общая площадь картины приближается к 300 метрам. На ее создание было потрачено 50 литров краски. Ровно три недели над проектом работала команда из четырех киевских художников, выигравших конкурс на право поработать над «Променадом на Дворцовой». Это Максим Калмыков, Андрей Каробка, Владимир Загородний, Ярослав Вдовенко – все они имеют профессиональное образование, живут в Киеве и Чернигове.

Возможно, это чуть ли не первый в истории города проект, который вызывает позитивные эмоции практически у всех. У нас это большая редкость – всегда находились те, кому чем-то не нравились новые здания, новые памятники, новые дороги города – не так, не там и не за те деньги построили.

Конечно, для полноты картины, для цельного ансамбля вокруг музея одного мурала мало. Сначала провели переговоры с местным руководством «Укрпочты», чтобы убрать торговый киоск под боком у музея, он уже давно не работает. Договорились, малую архитектурную форму убрали. Остались другие проблемы. К примеру, справа от стены музея, на которой расположен мурал, работает аптека. К ней претензий нет, аптеки нужны. Просто для того, чтобы все в комплексе смотрелось перфектно, стоило бы адаптировать внешний вид аптеки, чтобы он не выпадал из общего формирующегося стиля этого места.

Еще в июне заседал Координационный совет по вопросам охраны культурного наследия при Кировоградской областной государственной администрации. Рассматривался и этот вопрос. В числе прочего решением заседания совета рекомендовано всячески содействовать созданию мурала.

А также: «Проработать вопрос с собственниками здания аптеки №3 (фирма «Ацинус») по адресу Большая Перспективная, 60, которое является пристройкой к зданию – памятнику архитектуры местного значения «Бывший Пассаж», охранный №16-Кв, по поводу проведения работ по реконструкции фасадов и покрытия пристроенного объема данной аптеки для приведения ее в соответствие с архитектурным решением упомянутого памятника архитектуры, историческим ареалом города и предоставить соответствующие предложения областной государственной администрации».

«Это решение было передано в городской совет для исполнения, – рассказала “УЦ” директор музея Татьяна Ткаченко. – Знаю, что от городского совета документы были переданы владельцам аптеки. Вместе с решением предложены и минимальные изменения в оформлении аптеки».

На фото, любезно предоставленном Татьяной Ткаченко, представлен проект изменений фасада аптеки. И не только. Городской власти рекомендовано рассмотреть варианты обустройства зоны отдыха или музейного пространства возле худмузея, «как объекта, формирующего туристический имидж города и области».

Так что не муралом единым. Скоро мы увидим просто новое, симпатичное незаурядное пространство в районе музея. И это хорошо.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».