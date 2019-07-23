Выборы, выборы… Кандидаты с цифрами

Очередные выборы в нашей стране состоялись. Мы избрали новый состав Верховной Рады. Судя по всему, в последний раз по известной и привычной схеме. Уже следующие выборы народных депутатов будут проходить по-новому. Да и президента в 2024-м также мы будем иначе выбирать. Депутатов от конкретных, уже привычных округов не станет. Будут депутаты от регионального округа, в нашем случае от Кировоградского. И имена их мы будем выбирать в соревновательном процессе по так называемым открытым спискам. Детальнее о возможных новациях (новый кодекс еще не подписан президентом) на выборах читайте в материале.

Партии

По-прежнему в первую очередь мы будем выбирать среди десятков и сотен украинских партий, тут ничего особо не изменится. И проходной барьер сохранится – чтобы завоевать право принимать законы, которые облагодетельствуют всех нас и сделают нашу жизнь невыразимо прекрасной, партии надо набрать 5 процентов голосов тех, кто добрался до кабинки на участке.

Впервые за многие годы бюллетень для голосования будет всего один! Но зато в нем будут две графы для голосования. Первая – номер партии, которая так вам пришлась по душе, что никак за нее не проголосовать нельзя было. А вторая графа – номер кандидата от этой же партии, который наиболее любезен вашему сердцу.

Тут надо подробнее.

Кто эти люди

Как и раньше, кандидатов в депутаты будут утверждать на съездах партий. Но уже не будет, как раньше, №1 в списке лидер партии П. П. или Ю. Т. Вся Украина поделена на 27 региональных округов. И на съездах партии утверждают по пять потенциальных депутатов от каждого округа. Почему таких округов именно 27? В нашей стране 24 области, одна Автономная Республика Крым и два города с особым статусом – Киев и Севастополь. По новому закону Крым и Севастополь отдали Херсонской области. Но Киев получил два округа, и два округа нарезали Днепропетровской области как самой густонаселенной на нынешний момент (ранее самой заселенной областью была Донецкая, но по всем понятным причинам ситуация изменилась).

В общем, каждая партия будет иметь от Кировоградской области всего пять кандидатов в депутаты. Что важно, из пяти минимум двое должны быть другого пола, чем остальные, – то есть трое мужчин и две женщины или три женщины и двое мужчин.

В связи с регионализацией, можем смело прогнозировать, начнется интересный процесс. Лидеры партий должны так же баллотироваться от какого-то региона. Не будет проблем, к примеру, у лидера «Оппозиционного блока» Евгения Мураева – он зарегистрирован в Харькове, у Юлии Тимошенко – она в Обуховском районе Киевской области числится, или у лидера «Самопомощи» Андрея Садового – он во Львове зарегистрирован. Ну а некоторым желающим избираться придется вспомнить свою молодость, скажем, в Виннице или Черниговской области.

Хотя на самом деле депутаты оставили странную лазейку в одном из пяти законов, входящих в пакет нового кодекса. Там довольно сложная система подсчета голосов и определения, кто же стал депутатом. И могут образоваться так называемые излишки голосов. Их Центризбирком может распределять, это так называемые компенсационные мандаты, их может быть до 10 для каждой партии. Честно говоря, кажется, даже большинство проголосовавших за кодекс депутатов не очень поняли, как это работает, слишком путано и применится впервые. Посмотрим. Кстати, не так и скоро – новое законодательство заработает лишь с 1 декабря 2023 года.

И все же – кто подрахуй?

Конечно же, Центральная избирательная комиссия. Сначала она посчитает, какая партия преодолела 5% избирательный барьер в общенациональном округе, добавив все голоса за партии в регионах.

Далее считается квота одного мандата в пересчете на голоса избирателей. Для этого общее количество голосов, поданное за проходные партии, делят на 450 депутатов.

При средней явке цена мандата может составлять около 25 000 голосов. К примеру, если партия набрала в регионе сто тысяч голосов, то получит 4 мандата в этом регионе.

Победители в середине регионального списка уже зависят от того, за кого конкретно проголосовал избиратель. То есть если пятый номер в списке получил больше голосов, чем первый, то именно он станет депутатом. В общем, сложно это все. Надеемся, что Центризбирком уже нанял на работу не только юристов, но и математиков.

А что с местными выборами?

У нас на Кировоградщине изменения затронут только город Кропивницкий и областной совет. По новому закону вот так же, по региональным пятеркам, будут избирать только областные советы и советы в городах, население которых превышает 90 тысяч человек. У нас даже Александрия не подпадает под этот критерий, только облцентр. То есть во всех других городах, в районные и местные советы депутаты будут избираться по старинке, по мажоритарным округам.

К выборам городских голов, глав объединенных территориальных громад изменения в законодательстве не имеют никакого отношения, там система сохраняется.

Бюллетени

Вероятно, с непривычки многих пришедших на те, будущие выборы вид новых бюллетеней немного испугает. Они будут совершенно малюсенькими. В них не будет ни названия ни одной партии, ни первой пятерки в ее списке, будут просто два предложения с пустыми квадратиками. Первое предложение: «Номер партии, за которую вы отдаете свой голос». Второе: «Номер кандидата в народные депутаты из партийного списка».

Конечно, политики сделают все, чтобы цифры, номера их партий и позиций в списке были зафиксированы в вашем мозгу не хуже, чем ПИН-код зарплатной карточки. Но, на всякий случай, впервые в истории украинского волеизъявления в интимном полусумраке кабинки, где вы остаетесь один на один с бюллетенем, на стенах будут висеть списки – какая партия какой имеет номер, какой кандидат имеет какой номер в списке вашей партии.

Самое непонятное, но в законе прописанное – это какие-то трафареты. Понимайте, как хотите, мы просто процитируем закон: «У кінці кожного речення розміщуються по два трафарети для вписування цифр, з яких складається порядковий номер партії в офіційному переліку партій – суб’єктів виборчого процесу, затвердженому Центральною виборчою комісією відповідно до статті 350 цього кодексу, та порядковий номер кандидата у депутати у відповідному регіональному виборчому списку цієї політичної партії».

Там еще в нескольких статьях Кодекса идет речь об этих трафаретах, но что это, как выглядит, как работает, мы не смогли понять или найти того, кто бы разъяснил. Есть пара невнятных мутных комментариев, что это делается для того, чтобы не было двояких толкований – какая именно цифра в бюллетене. А то некоторые пишут тройку так, что она похожа на девятку, а у другого четверку от единицы не отличишь. Вроде бы, это будет как на почтовых конвертах там, где прописывается индекс. В общем, поживем – увидим, что это за трафареты такие.

Что еще нового?

Всяких новшеств в новом законе хватает. Но в основном они не такие уж и важные. К примеру, по окончании голосования члены комиссий сначала должны подсчитать только результат партий. И только после этого, раскладывая стопки на подстопки за каждого кандидата, подсчитают результаты конкретных личностей. Помнится, когда автор этих строк дважды был членом комиссий, мы просто делились на две половины – одни считали партии, вторые – людей, просто быстрее так было. Но сейчас такой практике – зась!

Если вы не можете проголосовать за своего избранника по основному месту жительства, то теперь изменить место голосования, взять условный открепительный талон можно будет через Интернет.

По мелочи там еще много чего меняется, сам текст кодекса состоит из 153 с половиной тысяч слов! Но значительного – ничего, не будем засорять мозги лишними подробностями. Дай Бог нам дожить в мире и спокойствии до того дня, когда все эти новшества проверим на себе.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».