Ярынич остается в медицине и политике

Для многих результат выборов в Кропивницком стал неожиданностью. Особенно для «Команды моего города» – именно под этим слоганом проходила избирательная кампания Константина Ярынича. Его поддержало немало авторитетных кропивничан, но их голосов не хватило для победы. Константин Владимирович рассказал «УЦ» о своих планах на будущее.

– Я не расстроен и не разочарован, говорю вам абсолютно честно. Моя жизнь и мое детище – это медицина, и я продолжу делать то, что делал раньше, от чего не отдалялся и не отказывался. Плюс политика. Конечно же, мне сейчас будет спокойнее и приятнее, потому что буду больше времени уделять родным. Я чувствовал, что в течение пяти лет недодавал внимания своей семье.

Считаю, что мы достойно должны выйти на местные выборы, когда бы они ни были. Есть очень много людей, которые оказали мне свое доверие, и я не имею права просто развернуться и уйти из политической жизни. Кроме того, все может быть при формировании Кабинета Министров…

Соб. инф.