Кропивницкий – город маленьких ступенек

Оказалось, что заезженный афоризм «Европа начинается с общественного туалета» еще более применим в отношении людей с инвалидностью. Этот факт, причем сугубо эмпирическим путем, нам продемонстрировал киевлянин Дмитрий Щебетюк.

Дмитрия многие уже знают заочно – он ранее был одним из участников юмористического проекта «Телебачення Торонто» с Майклом Щуром. Также он – идейный вдохновитель и основатель общественного движения «Доступно UA», в рамках которого группа компетентных людей проводит обследование различных объектов и составляет рекомендации относительно того, как сделать их доступными для людей с инвалидностью и просто маломобильных групп населения. И вот на прошлой неделе Дмитрий собственной персоной в течение четырех дней изучал город Кропивницкий на предмет доступности.

«Темное место на карте Украины»

Кропивницкий оказался в числе восьми украинских городов, избранных для изучения проектом «Доступно UA» совместно с посольством Великобритании. Дмитрий Щебетюк рассказал почему:

– Для меня Кропивницкий был этаким темным местом на карте Украины, я здесь никогда не был, хотя изъездил страну вдоль и поперек, в некоторых местах побывал по нескольку раз. Когда мы ехали сюда, то ожидали чего-то похожего на Хмельницкий. Но, приехав, были приятно удивлены – нас поразила красота этого города. Удивил и уровень доступности – видно, что власть знает о потребностях маломобильных людей и старается идти им навстречу. Хотя, как и по всей Украине, сделать здесь еще предстоит очень много. Приятно было узнать, что в вашем городе много активистов, занимающихся этим вопросом, и сама громада заинтересована в развитии города. В общем, я очень рад, что познакомился с вашим городом.

Кропивницкий оказался третьим городом, который активисты «Доступно UA» посетили в рамках совместного проекта с британцами. До него были Ровно и Луцк. Следующие на очереди – Черкассы, Кривой Рог, Запорожье, Белая Церковь и Киев. Результатом этих поездок станет разработка сайта и мобильного приложения со спектром фильтров, которые на карте покажут локации, «дружественные» к людям, испытывающим проблемы в передвижении. Кстати, Дмитрий несколько раз настаивал, что неправильно выделять людей, передвигающихся в инвалидных колясках, в обособленную категорию – они принадлежат к обширной группе маломобильных граждан. А попасть в нее можно, вовсе не имея проблем с опорно-двигательным аппаратом. К маломобильным людям относятся, например, мамы с детскими колясками и маленькими детьми или люди с тяжелой поклажей. То есть каждый из нас в определенные моменты жизни превращался в маломобильного человека и нуждался в дополнительных средствах передвижения (например, в работающем лифте) или посторонней помощи. И каждый страдал от их отсутствия.

Вход, пандус, кнопка, туалет

Если говорить о доступности конкретно для людей в инвалидных колясках, то четыре перечисленных в подзаголовке фактора – главные и решающие. Сразу после встречи с представителями СМИ Дмитрий устроил прогулку по центральной части города, параллельно давая мастер-класс по определению доступности того или иного объекта. В небольшой список обследуемых по пути помещений договорились внести одну из находящихся в центре аптек (любую), главное отделение «Укрпочты», здание городского совета (в первую очередь ЦНАП), одно из заведений общепита. Для измерений Дмитрий использовал обычную рулетку и мобильный телефон с установленной в нем программой, определяющей наклон поверхности. Существует целый ряд строительных норм, разработанных специально для нужд маломобильных людей. Например, высота ступенек на входе или порога не должна превышать 2 см, а угол наклона пандуса не должен быть больше 8%. Минимальная ширина дверного проема – 80 см (норма – 90 см). Передвигаться по центру Кропивницкого в инвалидной коляске оказалось вполне комфортно, но попасть во все встречающиеся по пути здания было невозможно. Причем среди таких недоступных объектов оказалась одна из аптек – поломанный металлический пандус и узкая дверь. Довольно частой ошибкой также является установка кнопки вызова сотрудника в месте, куда сначала надо добраться по неприспособленному пандусу. Так, например, устроен вход в ЦНАП. Хотя отношение самого Дмитрия к кнопкам вызова неоднозначное:

– Когда ты нуждаешься в посторонней помощи, чтобы войти куда-либо, ты чувствуешь себя униженным, – говорит он. – Постоянно просить помощи – неприятно. Кстати, именно в вашем городе я встречал интересное явление – рядом со входом есть табличка «кнопка вызова», а самой кнопки нет.

Уникальной чертой Кропивницкого Дмитрий назвал любовь к низким ступеням и бордюрам в местах, где можно было бы обойтись без них. Высота ступеньки на входе в почтамт составила около 3,5 сантиметров – преодолимо для инвалидной коляски, но для этого сидящему в ней человеку нужно иметь сильные руки и определенную сноровку. Целый каскад таких низких ступеней украшает площадь Героев Майдана – заехать на нее нетрудно, но прогуляться в тени катальп – уже большая проблема.

Пандусы и кнопки вызова – уже обыденная для нас вещь. Однако на последнем решающем факторе вся доступность благополучно заканчивается – даже в самых приспособленных, на первый взгляд, помещениях. Речь идет о туалете. В нашем городе приспособленного туалета нет нигде. Совсем нигде! Единственный туалет, куда Дмитрий смог попасть на инвалидной коляске, был служебный туалет в ЦНАПе – в нем был достаточно широкий вход, в кабинку также удалось заехать. Но почему-то отсутствовала последняя важная деталь – перила. Сам туалет большую часть времени закрыт на ключ, которым заведует кто-то из сотрудников ЦНАП. То есть, чтобы человеку в коляске сходить в туалет, надо сначала найти «ключника».

Все плохо?

На самом деле нет. По словам Дмитрия, из трех уже посещенных городов Кропивницкий оставил самые лучшие впечатления.

– В нашей стране только 4% зданий и объектов имеют статус доступных для людей с инвалидностью, – говорит он. – Но если отойти от строительных норм и смотреть все самому, то многие из мест, не вошедших в эти 4%, на самом деле имеют ту или иную степень доступности. Первым городом в нашем проекте был Ровно, и он имеет очень низкий уровень доступности. Следующим был Луцк – он был более доступным, чем Ровно. А Кропивницкий превзошел Луцк. На тротуарах есть специальные понижения – видно, что они делаются с умом. У вас в городе нет туалетов, но есть приспособленный общественный транспорт – в других городах о таком только мечтают. Многое можно улучшить – например, сделать ряд локаций более доступными для слабовидящих людей, выделить те же понижения тротуаров для них желтыми полосами, а еще лучше – тактильной плиткой.

По его же словам, Дмитрий влюбился в наш город и пообещал приехать в Кропивницкий еще раз, уже с другим проектом. Этот энергичный человек является еще и заядлым путешественником, и у него амбициозные планы – исколесить Европу. После большого путешествия Дмитрий пообещал лично рассказать кировоградским журналистам, как оно прошло. Так что мы уже ждем новой встречи с ним и надеемся, что власть и владельцы различных заведений обратят внимание на такой фактор, как доступность, и прислушаются к рекомендациям активистов «Доступно UA». Грамотно организованное пространство с минимумом барьеров комфортно и для нас, людей, большую часть времени не стесненных в движении.

Виктория Барбанова, «УЦ».