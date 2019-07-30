Институт Эльворти – новые профессии, новые формы обучения

В образовательной сфере Кировоградщины – незаурядное событие. Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти отныне будет обучать студентов такой востребованной специальности, как прикладная механика. Что это даст нашей промышленности, нашему краю, рассказал в интервью «УЦ» первый проректор вуза Игорь Василенко.

– В начале июля наш институт получил лицензию на новую специальность «Прикладная механика» с правом выпуска бакалавров. Мы планируем уже этой осенью набирать на заочную форму обучения первых студентов.

Специализация у нас общая, базовая – прикладная механика, но есть два основных профессиональных направления – технологии машиностроения и конструирование. Выбраны они, исходя из потребностей в специалистах на наших ведущих заводах.

Недавно принят новый стандарт по этой специальности, и там заложено достаточно много специализаций, широкие возможности.

Естественно, такие кафедры не создаются на пустом месте. Нас заинтересовали наши партнеры – заводы «Гидросила» и «Эльворти». У них большая потребность в таких специалистах, не хватает инженеров, конструкторов, технологов. Особенно сейчас, когда все в мире быстро меняется, необходимы новые подходы, новые технологии. В обозримом будущем все будет роботизировано, соответственно, нужны специалисты по робототехнике. А таким специалистам невозможно без базы, каковой является прикладная механика.

Обучение будет проводиться по дуальной системе. У нас уже есть опыт подготовки специалистов-экономистов по этой системе, следующий этап – дуальное обу­чение специалистов в прикладной механике. Студенты не будут оторваны от производства, будут задействованы в реальных производственных процессах, видя и понимая, какие вызовы стоят перед производствами, за чем будущее, вдохновляясь профессией. А после окончания обучения смогут работать на тех же заводах.

– В обучении будет акцент на сельскохозяйственное машиностроение?

– Нет, наши выпускники будут готовы работать на любых производствах – как у нас в стране, так и за рубежом. Известно, что и за границей также присутствует острый дефицит инженерных кадров.

– А тем временем мир вступил в эпоху четвертой индустриальной революции, – подключился к разговору заведующий кафедрой прикладной механики и информационных технологий Александр Леонидович Пузырев. – Наша жизнь уже невозможна без многих информационных технологий. Это касается и машиностроения. Робототехника, мехатроника – это уже не научная фантастика, а реальность. Мы ориентируемся на самые последние тенденции. И обучение у нас будет учитывать самые современные потребности предприятий. И даже с учетом потребностей будущего.

Мы работаем с компаниями, которые поставляют оборудование для обучения, такими, как немецкая Festo. Мы у них закупили лаборатории. Это компания мирового уровня, которая занимается гидравликой, пневматикой, и в том числе у них мощное подразделение дидактическое, то есть по технологиям обучения. Такие лаборатории есть в КПИ, ХПИ, а теперь с помощью наших инвесторов и мы закупаем это оборудование. Наши преподаватели прошли часть обучения по работе с такими лабораториями и будут обучаться дальше. У нас план приобретения новых лабораторий расписан на три года. Спасибо еще раз учредителям, которые вкладывают немалые средства в лаборатории, и измеряются эти инвестиции не сотнями тысяч, а миллионами.

– А кто будет преподавать специальность?

– Еще во время подготовки к получению лицензии была создана проектная группа, она стала костяком педсостава. Есть три кандидата наук. Плюс у нас есть договоренности с нашими предприятиями, что главные конструкторы, главные технологи будут подключаться к курсам лекций, на реальных примерах рассказывать, как что работает.

Есть договоренность с Харьковским политехническим институтом, что их специалисты будут приезжать с определенными курсами лекций.

Чтобы начать, у нас все есть. По лицензии мы имеем право набирать 50 человек, по 25 на дневное и заочное отделения.

– Как можно научить механике заочно? Для этого надо, условно говоря, каждый день держать шестеренки в руках.

– Сегодня понятие «заочное образование» имеет другой смысл, чем раньше. Наша первая группа заочников из 25 человек уже сформирована под заказ предприятий. Все эти студенты сегодня – рабочие, которые хотят получить образование, хотят расти и развиваться, стать квалифицированными специалистами. Все они уже с опытом, все они – практики, знающие реальное производство.

Это начало. Конечно, в дальнейшем мы будем делать ставку на дневное обучение по дуальной системе. 50% времени студенты учатся, 50% – работают. На аудиторных занятиях они будут получать весь багаж знаний, как на дневной форме, меньше нагрузка не будет, наоборот, будет больше, но эти люди хотят учиться, так что готовы прилагать усилия. Причем ознакомление с работой отделов, подразделений завода тоже считается работой. Будут выполнять определенные задания – которые и работа, и учеба, и втягивание в коллектив, и понимание корпоративного духа. И мы уверены, что работодатели будут отдавать предпочтение выпускникам, учившимся по дуальной системе, из-за их опыта.

Итого: мы стартуем с заочной группы, а со следующего года будет и дневное обучение. Кто захочет, может перейти на очное отделение.

Кстати, Фонд Эльворти для наших первых заочников компенсирует 30% стоимости обучения.

Есть планы попробовать европейскую схему заочного обучения. Это когда каждый месяц четыре полных дня студент учится, работая в другие дни. Будем пробовать разные формы, главное, чтобы из института выходили качественные специалисты.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».