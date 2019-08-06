Мед-2019: урожайное лето

До окончания сезона медосбора осталось совсем немного, так что уже можно подвести первые итоги. И они весьма интересны.

У заядлых пчеловодов есть негласная традиция. Так же, как автолюбители неустанно ругают качество дорог, пасечники ругают погодные условия. Угодить держателю пчел почти невозможно – лето всегда либо слишком жаркое, либо слишком холодное, слишком сухое или дождливое. В прошлом году время цветения акаций пришлось на сухую погоду, и строптивые деревья дали мало нектара, а в позапрошлом – наоборот, из-за обильных осадков цветы подгнивали и опадали на землю, почти ничего не дав пчелкам.

Кстати, считаем своим долгом разъяснить – такой разновидности меда, как «акациевый», у нас в стране на самом деле не существует. Настоящие акации – тропические деревья, произрастающие на территории Австралии, у нас же акациями называют родственные им робинии и софоры (последние еще называют японскими акациями). Тем не менее, все эти виды деревьев относятся к обширному семейству бобовых, а украинцы уже привыкли именно к термину «акациевый мед».

Так вот, после двух подряд неудачных лет небесная канцелярия вдруг одарила пчеловодов почти идеальной погодой для сбора нек­тара с бобовых деревьев. Правда, эта же погода наделала бед на полях, смыв почти созревший урожай ранних зерновых в Бобринецком районе. Зато урожай «акациевого» меда был собран впечатляющий. С одной стороны, пчеловоды радовались – этот вид меда является одним из самых дорогих в Украине. Но потом радость сменилась менее приятными эмоциями. За прошедшие два «безурожайных» года цены на акациевый мед выросли до полутысячи гривен за трехлитровую банку. Теперь же предложение превысило спрос, цены пришлось снижать. Ту же банку акациевого меда в Кропивницком теперь можно приобрести за 450 грн у проверенного пчеловода, а на рынке – и за 350. Однако в последнем случае следует быть максимально осторожным – акациевый мед подделывают чаще всего.

Почти идеально начавшись, в какой-то момент сезон перестал быть таковым. Многие пчеловоды понадеялись на цветение лип. Но оказалось, что июль уже не оправдывает свое украинское название – «липень». Липы зацвели намного раньше своего привычного времени – во второй декаде июня. Помните, какая тогда стояла удушающая жара? Почти не дав нектара, деревья буквально за неделю отцвели и образовали семена. А до главного взятка – подсолнечника – еще целый месяц. Оставалось надеяться на луговые травы.

А как насчет других привычных медоносных культур – гороха, рапса и гречки? В нынешнем году мы стали свидетелями массового отказа наших знакомых пасечников от выезда на эти культуры. Кочевка – удовольствие не из дешевых, а в прошлом году для многих пчелиных хозяйств эти выезды обернулись огромными убытками и даже личными трагедиями. Мор пчел в начале лета был настолько массовым и приобрел такие угрожающие масштабы, что в Верховную Раду был подан законопроект о запрете ввоза в Украину ряда пестицидов. Напомним, только в Кировоградской области тогда сообщалось о гибели 5 тысяч пчелиных семей. При таких рисках мало кто в этот раз отважился вывезти своих пчел на рапсовые и гречневые поля. Возможно, вскоре нам вообще придется забыть вкус настоящего гречневого меда… Хотя, может быть, фермеры пересмотрят свои методы хозяйствования и начнут чуть более уважительно относиться к пчеловодам? Ведь, по разным данным, присутствие пчел на поле увеличивает урожай с него от 12 до 30% в зависимости от культуры.

Снижение стоимости акациевого меда повлияло на формирование цен на другие разновидности «сладкого золота». Во второй половине июля начался сбор главного урожая – подсолнухового меда. Уже привычно пчеловоды сетуют на погоду – после июньской жары пришло похолодание, и совпало оно как раз с цветением подсолнечника. А он потому и подсолнечник, что любит солнце и тепло. Тем не менее, по большей части пчеловоды собрали неплохой урожай. Подсолнуховый мед нынешнего сезона уже появился в продаже, и стоит он в целом дешевле, чем в прошлом году: от 250 до 300 грн за трехлитровую банку.

К снижению розничных цен на мед вполне может быть причастно также Минагрополитики, в июне ужесточившее требования к качеству меда на отечественном рынке. Отныне, если вы хотите маркировать свой продукт как мед, он не должен содержать никаких посторонних примесей и добавок (кроме пыльцы растений), в том числе антибиотиков. Помимо этого, на упаковке должны быть данные о месте сбора этого меда. Это означает, что оптовые покупатели должны иметь документы о происхождении меда от пчеловодов. Данная мера, по идее, должна побудить последних активнее выходить из тени и оформлять свои пасеки официально. Скупщики меда практически во всех своих объявлениях указывают перечень необходимых документов, среди которых копия паспорта пасеки и справки из местного совета, на территории которого расположена пасека. Некоторые даже требуют результаты лабораторного анализа, подтверждающие, что в меде нет антибиотиков.

Если же пасечник не хочет становиться видимым для государства или его мед не соответствует требованиям, у него остается не так много путей сбыта своего продукта. И основной – рынок. Так что советуем вам взвесить все «за» и «против», прежде чем покупать недорогую банку меда на базаре. При наличии сомнений вы имеете полное право потребовать копии указанных выше документов – они подтверждают происхождение меда лучше, чем самые красивые слова продавца.

А вы уже отведали меда свежего урожая?

Виктория Барбанова, «УЦ».