Секретні матеріали, або Перевірено, мін немає

Прикро, але ця формула не втратила актуальність і в наш час. І не лише у зв’язку з бойовими діями, які тривають на території України, бо вибухає не лише на фронті, і не лише снаряди та міни. Величезний резонанс отримала подія, яка трапилася 27-го березня цього року, коли на вулиці Київській в обласному центрі вибухнули автоцистерни зі скрапленим газом. «УЦ» писала про це в матеріалі «Війна на Зарічній вулиці» у номері за 4 квітня.

Нагадаємо, що того вечора спалахнули, а потім і вибухнули автоцистерни, на яких здійснювалися операції по перекачуванню газу. У результаті одна людина загинула, серйозні опіки отримали два співробітники ДСНС, вогнем і вибухом було знищено близько 20-ти автомобілів на самій автостоянці, а уламки автоцистерн розлетілися на кілька десятків метрів. Вибуховою хвилею було пошкоджено кілька будинків на вулиці Енергетиків, а в мікрорайоні Ковалівка в багатоповерхівках і школі повибивало багато вікон. Це втрати матеріального характеру, до яких потрібно додати й емоційний стрес, який отримали мешканці міста. Багато хто подумав, що в Кропивницький прийшла війна. Проте наслідки вибуху могли бути набагато страшнішими, якби пожежа перекинулася на сусідню авто-газозаправну станцію або подібне сталося на будь-якій іншій АЗС чи АЗГС, які в Кропивницькому здебільшого розташовані в безпосередній близькості від шкіл, дитсадків і багатоповерхівок.

У нашому матеріалі йшлося про те, що кількість АЗС у межах міста потрібно скоротити до мінімуму або й взагалі вивести за місто, як це було в не такі віддалені часи. Поки що ніякої відповіді або пропозицій від фахівців ми не отримали, але сподіваємося, що робота в цьому напрямку таки почнеться, особливо після оприлюднення результатів позапланової перевірки, проведеної за ініціативою міського голови. Інформацію про позапланову перевірку АЗС та АЗГС на території міста, яка проводилася силами тимчасової міжвідомчої групи з травня по липень поточного року, було оприлюднено на офіційному сайті Міської ради Кропивницького, але вона виявилася вкрай скупою. Громадськість дізналася, що було перевірено 51 об’єкт зберігання та реалізації нафтопродуктів, «підготовлено та вручено відповідні акти щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. До адміністративної відповідальності притягнуто 11 посадових осіб».

Ось практично і все, що було в повідомленні, але між рядками залишилася прихованою інформація про характер і кількість виявлених порушень, про їхні масштаби, про рівень небезпеки, кого й за що було покарано, які АЗГС є найнебезпечнішими, наскільки вони легітимні та багато іншого. Зрозуміло, що ми зобов’язані подати детальнішу інформацію, але виявилося, що дізнатися чогось більше навіть від структур, які брали участь у перевір­ці, майже неможливо.

Оскільки перевірка проводилася спіробітниками Кропивницького міськрайонного відділу Управління ДСНС України в Кіровоградській області, туди ми й звернулися, щоб отримати копію акту перевірки. Однак схоже, що надати цю інформацію для співробітників ДСНС виявилося складніше, ніж загасити пожежу на АЗС. Нам порадили звернутися до Управління Держпраці в Кіровоградській області, оскільки працівниками саме цього відомства було виявлено найбільше порушень. Але в приймальній Держпраці відповіли, що нічим допомогти не можуть, оскільки всі (!!!) відповідальні особи або у відпустці, або у відрядженні. Правда, дали телефон співробітниці, з якою ми й зв’язалися. Але дізналися лише назву всеукраїнського сайту, на якому можна знайти результати перевірок у масштабах України. Спроба провести пошук за допомогою підказок ні до чого не привела – інформації про перевірки АЗС у Кропивницькому на сайті не виявилося або ми не змогли її знайти. Прохання надати журналісту звичайну копію акту перевірки теж виявилося нездійсненним, для цього потрібно подати офіційний запит, але треба знати, в який відділ подавати, бо ті, хто робив перевірку, інформацією вже не володіють. Можна було звернутися до керівництва управління Держпраці, але його на місці також не виявилося, і невідомо, коли воно з’явиться, а без начальства в таких закладах взагалі нічого не робиться.

Не кращим виявився результат пошуків потрібної інформації за допомогою співробітниці ДСНС, яка теж продиктувала адресу всеукраїнського сайту, але вже іншого. Правда, для того, щоб знайти на сайті результати перевірки, потрібно знати назву кожної конкретної організації (АЗС, АЗГС) або її державний реєстраційний код, а щоб його знайти, потрібно зайти за посиланням на інший рядок чи колонку – та це виявилося практично неможливим. На запитання, а чому не можна просто надати копію акту перевірки журналістам, ми отримали відповідь, що цього зробити ніяк не можна, бо для всіх бажаючих інформація вже є у відкритому доступі. Про те, який він «відкритий», ми вже переконалися. Причому це в нашому викладі епопея зі спробою дізнатися подробиці перевірки кропивницьких АЗС зайняла кілька речень, а насправді довелося відвідати не одни кабінет, «повисіти на телефоні» не один десяток хвилин і провести біля монітора ноутбука не одну годину.

До речі, не вдалося знайти потрібну інформацію, тобто акт перевірки, і на сайтах обласних управлінь. Виходить, що інформація наче й є, бо повідомили ж про кількість адмінпротоколів, і одночасно її немає, бо дізнатися деталі виявилося неможливим. Для чого такі складнощі в часи, оголошені ерою відкритості та прозорості, – не ясно. Можливо, результати перевірки настільки шокуючі, що їх вирішили максимально утаємничити, але, окрім шкоди, така закритість ні до чого хорошого не призведе.

За великим рахунком, це не журналіст повинен оббивати пороги кабінетів, щоб оприлюднити актуальну інформацію про резонансну перевірку, а самі керівники повинні надати для ЗМІ та громадськості результати перевірок АЗС. Тим більше що іміджевої галузевої інформації на білбордах про те, як швидко нас врятують чи захистять, аж занадто. А можна було біля кожної АЗС поставити стенд про виявлені порушення, щоб громадськість мала змогу не лише оцінити рівень безпеки, але й контролювати усунення недоліків, а заодно й замислитися, наскільки в місті є необхідною така кількість АЗС? Чи ми знову чекаємо вибуху, щоб почати хреститися?

Між іншим, першого серпня надійшло повідомлення про вибух на АЗС у селі Тарасівка Київської області. Постраждала людина, вогонь знищив приміщення, дві заправні колонки та ємність з дизельним пальним, і лише завдяки діям пожежників вдалося уникнути вибухів цистерн з пальним і скрапленим газом. Тому просимо вважати цей матеріал офіційним запитом і управлінню Держпраці, і ГУ ДСНС у Кіровоградській області, і всім, хто володіє інформацією та хто повинен дбати про її оприлюднення та широке громадське обговорення.

Сергій Полулях, «УЦ».