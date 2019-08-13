ДонНМУ: IFOM, КРОК и свобода выбора

Международный факультет Донецкого национального медицинского университета в Кропивницком, более полугода находившийся в состоянии постоянной «турбулентности», входит в норму.

Об этом говорят и должностные лица вуза, и студенты. С первого по третье июля будущие медики по всей Украине сдавали международный экзамен по основам медицины IFOM (International Foundations of Medicine). Его внедрение у нас – инициатива и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

В целом по стране сдавать пришли больше 10 тысяч третьекурсников специальности «Медицина», не явилось чуть меньше трех тысяч. Глава МОЗ в Facebook отметила: саботировали сдачу в подавляющем большинстве иностранцы.

«По сути те, кто приехал в Украину не получать знания врача, а просто купить диплом. Потому что здесь до внедрения этого экзамена такая опция всегда была. Но IFOM – это полностью независимый экзамен, который исключает такую ​​возможность. И его введение означает фактически новую эру в медицинском образовании в Украине. Это конец эпохи продажи дипломов врача. Для всех», – в частности, отметила и.о. министра.

В Кропивницком массового саботажа не было – сдавать пришло 150 иностранных студентов международного медицинского факультета ДонНМУ и 192 украинских студента второго медицинского факультета.

Не явились семеро иностранцев – по семейным обстоятельствам – и одна украинская студентка. Последняя, согласно сообщению пресс-службы университета, – из нежелания разглашать свои персональные данные. Результаты сдачи на момент написания материала еще не были известны.

Как пояснил «УЦ» один из иностранных студентов, IFOM – комплексный экзамен международного образца, для сдачи которого дается две попытки за всю жизнь – у тех, кто не сдаст сейчас, есть возможность пересдать через пару лет.

– Если не сдаешь со второй попытки, то, например, в Европе на работу нигде не устроишься. Для учебы в Украине он раньше был необязательным, для зачета и перевода на четвертый курс обязательным здесь является КРОК. Но он, в свою очередь, абсолютно бесполезен с точки зрения перспектив работы за рубежом. Даже те, кто провалил КРОК, могут перевестись в другую страну и нормально дальше учиться.

Собственно, лицензионный экзамен КРОК как раз на прошлой неделе переписывали студенты-медики с международного факультета – те, кто провалился, болел или не был допущен к сдаче в первый раз. Наш источник сообщил также, что промежуточные результаты медиков были лучше, чем у стоматологов, у которых из 60 сдало двое. Стоматологи переписывали неделю назад.

Результаты пересдачи стоматологов должны появиться уже на этой неделе, ориентировочно 14 августа, результаты медиков – неделей позже. И.о. ректора медуниверситета, Анатолий Сустретов, в свою очередь, считает, что КРОК сдали на самом деле неплохо.

– Мы, если честно, не ожидали такого промежуточного результата – больше половины иностранных студентов с первого раза сдали. Пришли преподаватели, которые впервые обучают иностранцев на английском языке, и такой процент, – говорит он.

Сустретов отметил также, что об окончательных результатах можно будет судить только после пересдач. Тех же, кто не сдал ни с первого, ни со второго раза, ждет отчисление. Или же студент может прийти на повторный курс – как правило, тертьекурсники, которые учатся на платной основе, начинают заново с января и снова выходят на КРОК.

Что касается внедрения международного IFOM, пока в качестве эксперимента, то, по мнению и.о. ректора, с одной стороны, это хорошо, с другой – не очень, учитывая и без того имеющиеся проблемы с утечкой кадров и «мозгов» из страны. Врач, закончивший вуз в Украине, имея такой сертификат, скорее всего, уедет за границу, где платят больше. Студент, успешно сдавший IFOM, может перевестись учиться в иностранный вуз уже со следующего, четвертого курса.

Главная причина противоречий, сотрясавших университет несколько месяцев начиная с прошлой осени – спорные моменты с оплатой иностранцев, взаиморасчетами между вузом и фирмой-контрактером и т.п., – похоже, сходит на нет. Во всяком случае, ни один студент, по словам нашего источника, которые подтверждает и.о. ректора, не был не допущен к сдаче КРОКа из-за финансовой задолженности. Суммы оплаты за учебу, как минимум для тех, кто перешел на четвертый курс, не меняли, утверждает наш собеседник, представитель одной из африканских стран.

– Разработали двусторонние, трехсторонние контракты, – говорит Сустретов. – Новые студенты, которые будут приходить, – это их выбор. Хочешь – работаешь с агентом, хочешь – напрямую с университетом. В одном случае за тебя полностью отвечает агент, который ведет студента все шесть лет, во втором – ты сам за себя отвечаешь, сам решаешь многие вопросы. Вы же не знаете, как ночью звонят преподавателям, сотрудникам университета, например: «Я в Николаеве застрял, помогите мне добраться до Кропивницкого». Преподаватели берут карту Николаева, звонят, устраивают им жилье и так далее. А так этим занимается агент, это его проблема…

По словам и.о. ректора, те, кто в феврале скандировал «где наши деньги?», как раз и были большей частью должниками. Сегодня история, перспективы которой обрисовывали вплоть до ликвидации университета, заканчивается.

– Когда вы летите на скорости, машину нельзя развернуть сразу на 180 градусов. Тяжело выровнять, но возможно, – констатирует и.о. ректора.

Андрей Трубачев, «УЦ».