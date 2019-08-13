О, сколько маленьких Парижей на самом деле в мире есть!

История нашего края полна мифов. Думаю, многие когда-то слышали байку о том, что наш чернозем считается самым элитным в мире и хранится во французской палате мер и весов как эталон. Во-первых, организация эта называется не палата, а бюро, Bureau International des Poids et Mesures, находится не в Париже, а в Севре, и нет там никакого кировоградского чернозема. Можете проверить на сайте организации в Интернете – https://www.bipm.org. Там есть упоминания об Украине, о том, что мы являемся ассоциированным членом этой организации с 2002 года, что Министерство экономики сотрудничает с этим бюро, ну и еще такое в этом роде. Ни о каком черноземе речь там не идет.

На самом деле образец качественного чернозема был привезен из российской империи, из Воронежской губернии, на парижскую Всемирную выставку 1889 года. Чернозем прислал всемирно известный почвовед Василий Докучаев, и тут прослеживается единственная связь с нашими местами – ученый в свое время исследовал земли в Елисаветграде, Знаменке, Треповке Знаменского района, Протопоповке Александрийского района и Голованевске.

Ну и, конечно, как не вспомнить о мифе, что якобы наш городок, единственный такой, называли маленьким Парижем. Оно, естественно, приятно, но если копнуть глубже, то оказывается, что «маленьких Парижей» в мире насчитывается даже не десятки, а сотни! В Интернете навскидку можно найти вот такие варианты. Мы даже приводим цитаты местных авторов, которые пишут о своих населенных пунктах как о «маленьких Парижах». И, поверьте, это только часть, небольшая часть городов, которые хотели и хотят взять хоть немного от славы великого города на Сене.

Новочеркасск, Россия.

«Сравнивая центральные части Парижа и Новочеркасска, мы обнаружили, что расположение площадей и соединяющих их улиц очень похожи.

Центральной площадью Парижа является площадь Согласия – одна из красивейших в городе. От нее открывается великолепная перспектива Елисейских полей – самой парадной, широкой, окаймленной зеленью улицы французской столицы. Елисейские поля оканчиваются на площади Звезды, от неё лучами расходятся 12 широких нарядных улиц. Центральной площадью Новочеркасска является площадь Ермака. Лучами от нее расходятся широкие проспекты – Ермака, Платовский, Красный спуск. Центральная улица города – Платовский проспект. Проспект Ермака заканчивается Троицкой площадью, от которой радиально расходятся проспекты Ермака, Баклановский, спуск Герцена (бывший Санкт-Петербургский) и улицы Троицкая и Московская.

Итак, планировка центральных частей городов носит строгий геометрический характер проспектов и улиц, в основании которых лежит лучевая система».

Краснодар, Россия.

«Наш маленький Париж

Всё познаётся в сравнении. И мы постоянно для себя что-то сравниваем. В то же время всерьёз выяснять с кем-то, какой город лучше, – бесполезная затея. Города можно сравнивать по собственным впечатлениям или по сухой статистике (население, дороговизна, размеры), можно оценивать архитектуру или экологию – есть бесчисленное множество параметров и выстроенных на них рейтингов, которые появляются несколько раз в год. Но прозвище “маленький Париж”, данное Краснодару еще в 80-х годах писателем Лихоносовым, живо до сих пор, хоть оно и до мозга костей субъективно. Действительно ли Краснодар так напоминает Париж, или это просто сказано для красного словца?

Эйфелева башня vs башня Шухова.

300 французских метров вместо 30 кубанских, ресторан на вершине Парижа и бутылки из-под пива с видом на ТЦ “Галерея”, 14 евро за подъём на лифте или восхождение по винтовой лестнице на свой страх и риск. Несмотря на всё, обе башни, хоть и в разной степени, стали символами своих городов.

Елисейские поля vs Красная улица.

Главная улица с крутыми магазинами, место для прогулок и оценивающих взглядов, плацдарм, без которого не обходится ни одно городское торжество. В масштабах своих городов эти улицы, действительно, очень похожи, но беспристрастный анализ цен на недвижимость покажет, что Елисейские поля “круче” Красной почти в 9 раз.

Триумфальная арка Наполеона vs Триумфальная арка Александра.

Обе расположены на главной улице своего города (краснодарская, правда, была перенесена на Красную позже) и записаны в главные городские достопримечательности. Но наша арка снова проиграет парижской по размерам, да и построена она вовсе не в ознаменование военных побед императора (как было заведено с арками ещё с римских времён), а просто в честь приезда Александра с семьёй в город».

Львов, Украина

«Когда прогуливаешься по этим старинным улочкам, не покидает ощущение, что ты находишься в одном из городков Западной Европы с многовековой историей. Неудивительно, что Львов еще называют “маленьким восточным Парижем”. Многие из его старинных зданий и памятников относятся к ХІІІ столетию. Здешняя архитектура отражает различные европейские стили и времена. Львов – город с богатой и сложной историей. Считается, что здесь находится чуть ли не половина архитектурного наследия страны. Город с населением более чем 700 тысяч человек сейчас является одним из основных культурных центров Украины».

Черновцы, Украина

«Город Черновцы является историческим центром Буковины и одним из ключевых культурных центров Западной Украины. В ХІХ веке город находился в составе Австро-Венгерской империи, поэтому все наследие и элементы культуры тогдашней Европы сохранились здесь по нынешнее время. Недаром говорят, что Черновцы – маленький Париж. В городе почти 700 памятников и объектов культурного наследия, из которых 25 – общенационального значениия».

Арсеньев, Приморский край, Россия

«Арсеньев – маленький Париж, или Лучший город планеты

Говорят, что неофициальное название Арсеньева – “Маленький Париж”. Откуда пошло это название, неизвестно. На пакетах, продающихся в городе, красуется надпись “Арсеньев – лучший город планеты!”. Откровенно говоря, Арсеньев с первого взгляда, со второго и третьего, к слову, тоже, не производит впечатление лучшего города планеты, так же, как и схожесть с Парижем очень сомнительна, даже с маленьким. Однако, воспользовавшись очередным дождливым днем и остановкой буровых работ, прошел прогулялся по городу, чего раньше делать не приходилось, хоть и бываю в нем часто. И увидел, что он действительно местами симпатичный».

Рига, Латвия

«Узкие брусчатые улочки, деревянные дома и позолоченные петухи под небесами, старинные амбары и бесконечно красивые соборы – всё это хранит историю для вас!

До нашего времени никто точно не скажет, с чего начинался мой город. Народная молва рассказывает порой красивые удивительные небылицы. Есть рассказ историков, что купцы и рыцари пришли сюда с епископом Альбертом и хитрым обманом завладели землёй, построив здесь свой первый замок. А своя версия есть у легенд, которые утверждают о возникновении города чудесным образом. Об этом мы наверняка разберёмся во время нашей экскурсии…

Согласно популярному выражению, Рига – это маленький Париж. В Риге есть что-то и от туманного Лондона – по улочкам Риги прогуливались Шерлок Холмс и доктор Ватсон, когда снимались серии на “Бейкер-стрит” знаменитого советского фильма об английском сыщике. Также Рига сыграла роль Блюменштрассе в Берне в фильме “Семнадцать мгновений весны”».

Ужгород, Украина

«Мой Ужгород,

мой маленький Париж,

Старинный замок будто в дрёме,

Ажур карнизов островерхих крыш,

И дам улыбки, чуть знакомых.

Многонационален городок,

Русины, пепички, мадьяры,

Ручьём журчит с акцентом говорок

На Корзо-стрит, что в центре старом.

Здесь центр Европы,

перекрёсток мнений,

Как будто вече полиглотов,

Здесь нет межязыковых трений,

Любой поймёт без слов кого-то,

Когда-то сгинул древний Вавилон,

Вина в том предков – пили квасы,

Сливянка наша, местный самогон,

Язык развяжет папуасу.

Мой Ужгород,

мой маленький Париж,

А сверху замок будто в дрёме,

В сравнении с Парижем

он как мышь,

Но в то же время мир огромный!»

Село Коржеуть, Молдавия

«Жители села Коржеуть уезжали во Францию в 90-е, а когда вернулись, превратили деревню в Елисейские поля.

Маленьким Парижем называют в Молдове село Коржеуть на севере страны. Массовая миграция жителей села во Францию в начале лихих 90-х, потом почти такое же массовое возвращение, но уже с заработанными во Франции деньгами, превратили эту в общем-то заурядную деревню в настоящий оазис красоты и благополучия. В деревенском ресторане подают лягушачьи лапки, а половина автомобилей на улицах села – с французскими номерами».

Высоковск, Московская область, Россия

«Расположенный в десяти километрах от Клина город Высоковск называют “маленьким Парижем”, толком уже никто не помнит почему. История давняя. Но есть здесь уже и своя, пусть маленькая, Эйфелева башня, расположенная у входа в одно из кафе. Жители Высоковска очень любят свой город. Они слагают о нем песни. Например, такую: «Не променяю город свой на сто Парижей, я здесь родился и, видишь, – выжил!» Будто сами удивляются последнему обстоятельству. Но не боятся и говорить о проблемах. Причем настолько самокритично, что некоторые их слова о себе и своих соседях и повторять-то как-то неполиткорректно».

Одесса, Украина

«Одесса – это маленький Париж

“Роль французов в истории и культуре Одессы” – круглый стол под таким названием прошел сегодня в одесском Доме ученых, на очередном заседании клуба “Одессика”. Одесса буквально с первых дней своего существования формировалась под влиянием эмигрантов из Франции, бежавших от революции. С 1803 по 1822 год Одессой правили герцог де Ришелье и граф Ланжерон, которые, даже уехав отсюда, мыслями оставались здесь и стремились вернуться, о чем признавались в своей переписке. Первые банки, газеты, книжные магазины в Одессе – все было французским. Даже предприятия – фабрика Пишона, производившая пудру, фабрика Жако по производству ваксы, первая паровая мельница и так далее. О роли архитекторов и педагогов из Франции нечего и говорить – достаточно вспомнить о Ришельевском лицее и перечислить архитектурные шедевры, дожившие в Одессе до наших дней. Именно французы в значительной степени придали рождавшейся Южной Пальмире тот неповторимый шарм, который и сегодня позволяет называть ее маленьким Парижем…»

Несвиж, Минская область, Белоруссия

Тут можно долго не распространяться, достаточно привести популярную в городе поговорку: «У Нясвіжы як у Парыжы, толькі дама паніжы ды асфальт пажыжы».

Гродно, Белоруссия

«Наш маленький Париж»

Гродненцы любят так называть свой город.

Кто-то говорит, что это случилось после побратимства с Лиможем (приехавшая делегация якобы так назвала наш город, в порядке комплимента, надо полагать).

Кто-то написал книжку с таким названием.

А у меня своя версия этого эпитета.

Когда-то Гродно был наполнен большими каштанами, старыми деревьями, дающими тень и украшающими древний город. Во всех любимых мной местах обязательно росло хотя бы одно дерево. Постепенно, тихо и незаметно, власть предержащие убивали дерево за деревом – там дорогу расширить (историческая часть априори узкая), там троллейбусу мешает, а там – электропроводам. И город стал лысеть и дурнеть, как неухоженный старик.

Но – мы о Париже, который славится цветущими каштанами».

Прилуки, Черниговская область, Украина

«Уютный, очень опрятный городок над берегами Удая – это Прилуки. Здесь пахнет ароматным кофе, улицы украшают старинные фонари и оригинальная архитектура, украшением являются и роскошные фонтаны, что были установлены недавно щедрым меценатом. В Прилуках волшебным перезвоном можно слышать старинные соборы. Это город приветливых людей, вкусной еды и интересных туристических маршрутов!

Прилуки еще называют городом бархатцев. И действительно, приехав сюда, вы увидите много этих цветов, что окружают улицы, площади, аллеи. Здесь интересно, именно потому Прилуки внесены в перечень лучших туристических уголков Украины. За свою прекрасную архитектуру Прилуки получили прозвище “украинский Париж”».

Если вам все еще мало «маленьких Парижей», то можете поискать в Интернете – там еще десятки городов упоминаются.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».