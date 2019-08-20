Непривитых не пускать?

Ульяна Супрун и Лилия Гриневич – главы министерств здравоохранения и образования – лично подтвердили запрет на посещение школ и детсадов детьми, которые не были вакцинированы. Родителям непривитых детей чиновники предлагают самим искать альтернативные формы обучения – к примеру, дистанционное. Причины столь строгого решения очевидны – в стране эпидемия кори, вернулись забытые дифтерия и краснуха. Но готовы ли дети и родители к столь жестким мерам? Не окажутся ли некоторые классы полупустыми? И не пойдут ли директора школ на уступки? На эти вопросы ответили наши эксперты.

Ольга Павлова, медик:

– Абсурд: вакцинированные родители утверждают о вреде прививок их чадам! Мое личное мнение: прививки – это musthave (необходимо. – Прим. ред.), только с небольшой поправкой: качественные вакцины, жесткий контроль за транспортировкой и условиями их хранения (ещё более жёсткие) и введения, качественный осмотр перед введением и такой же качественный постмониторинг реакций на вакцину.

Виктория Барбанова, журналист:

– Этим летом Верховный суд вынес вердикт, который можно рассматривать как прецедент в деле антипрививочников. По нему безопасность общества в сложной эпидемической ситуации превалирует над интересами отдельного человека.

Я не думаю, что школьные классы опустеют от того, что контроль за вакцинацией детей будет более строгим. Скорее вырастет «такса» отдельных врачей за подделку справок о прививках. По крайней мере, я не нашла в высказываниях министров никаких намеков на то, каким образом они собираются проверять достоверность справок и привлекать к ответственности виновных.

С другой стороны, мне импонирует то, что эти министерства пытаются хоть как-то исправить положение дел. Правда, спохватились поздно, эпидемия в разгаре. Вообще иметь эпидемию такой болезни, как корь, для европейской страны – стыдно. Но есть один положительный момент: многие антипрививочники, поняв, что пахнет жареным, побежали вакцинировать своих детей. Все-таки включился инстинкт самосохранения у людей, и они начали понимать, что последствия прививок не идут ни в какое сравнение с последствиями болезней, от которых они защищают.

Наряду с запретом на посещение школ нужно развернуть широкую информационную кампанию и на пальцах объяснять, что такое дифтерия, полиомиелит, туберкулёз и т.д. К сожалению, я даже намека на информационное сопровождение совместного решения двух министерств не вижу.

Виктор Громовой, педагог:

– Є закон «Про захист населення від інфекційних хвороб», який треба виконувати. Стаття 15 прямо говорить: дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється. Крапка.

Усі сюсі-пусі з нашими непродвинутими громадянами треба раз і назавжди припинити. Іноді деяких людей необхідно захищати від самих себе. У першу чергу від власної дурості. Тим паче в ситуації, коли крайніми стають їхні й чужі діти.

Мої колеги, директори шкіл, є досить слухняними виконавцями, тож переконаний, що ніяких винятків робити не будуть.

Светлана Глибко, пиар-менеджер:

– Конечно, поднять этот вопрос в аккурат за две недели до начала учебного года – тот еще треш! Говорить об этом нужно было хотя бы в мае, тогда и вопросов сегодня возникло бы на порядок меньше. Лично я – за вакцинацию! Но ситуация такова, что заполнить все пробелы в прививочном календаре всем, у кого они есть, до начала сентября – для многих нереально. Не только потому, что детскому организму нужна передышка между прививками, но и с финансовой точки зрения, если мы говорим о качественных вакцинах. За некоторыми вакцинами и вовсе приходится ездить в Киев, т.к. у нас в городе их нет годами. Мое мнение – вопрос, безусловно, актуален, но должна быть отсрочка хотя бы до ноября. Иначе школы и детсады действительно будут полупустыми, а мы будем решать уже совсем другие проблемы…

Виктория Поляновская, организатор альтернативного образования:

– Отвечу сразу на вопрос, готовы ли родители и дети к альтернативным способам получения образования из-за недопуска в школы непривитых, – однозначно, не готовы.

Все мы прекрасно понимаем, что данное решение двух ведомств является дискриминационным и грубым способом давления на родителей непривитых детей, а совсем не заботой о здоровье или безопасности привитых ребятишек. Ведь детям, имеющим медотвод от вакцинации, посещение школ и садов разрешено, тогда как, по логике МОЗ, они должны представлять такую же опасность для привитых детей, как и непривитые по другим причинам (к примеру, многие отказываются от вакцинации из-за опасений побочных эффектов и осложнений от вакцинации, что, учитывая качество вакцин в нашей стране и количество случаев осложнений и инвалидизации детей после прививок, вполне понятно и предсказуемо).

Более того, сейчас в сети обсуждается очень много случаев, когда родители частично привитых детей под давлением медиков, чтобы получить допуск в школу, делают ребенку по 2-3 и больше прививок в один день, без учета состояния здоровья, без анализов, просто потому, что надо успеть к сентябрю.

Простите, но хороший хозяин собаке не сделает сразу несколько вакцин, не зная, как организм перенесет даже одну прививку. И обычные меры предосторожности – ребенок должен быть абсолютно здоров, после прививки желательны наблюдение и щадящий режим, а также достаточно времени между инъекциями разных вакцин, у каждой из которых свой перечень возможных осложнений, – никто вроде бы не отменял.

Мы сейчас набираем детей в альтернативную частную школу, и среди наших учеников есть как привитые, так и непривитые дети, потому что частное и альтернативное обучение – это вообще-то не о прививках, а о создании комфортных условий для обучения и развития ребенка. Благодаря действиям властей эту сферу, включая частные сады, частные школы, альтернативные школы, явно ждет расцвет, что тоже неплохо. Но, опять же, повторюсь, моё мнение – родители должны выбирать вид и форму обучения своих детей, исходя из своих ценностей и приоритетов, а не государство.

Елизавета Малюкова, аспирант:

– В нашей семье прививки – вопрос серьёзный и обязательный. Я на стороне доказательной медицины, и вакцинировать детей – моя личная и окончательная позиция.

Конечно, неприятно, что родители могут столкнуться с подобными запретами и ограничениями. Однако такие жесткие меры неизбежны в связи со вспышкой заболеваемости.

Антипрививочники не делают вакцинацию по собственным убеждениям, тогда как есть родители, которые попросту не имеют средств сделать ребёнку качественную прививку (к слову, своим детям почти все вакцины я покупала). Поэтому первейшая задача государства – обеспечить всех бесплатной вакциной и проводить кампанию разъяснения необходимости вакцинации.

Многие родители после просмотра фильмов или публикаций в Интернете о вредности вакцин абсолютно не могут потом найти для себя аргументы прививать своих детей. И я их понимаю! Все звучит настолько убедительно, что спорить с такого рода источниками информации невозможно. Хотя их достоверность никто не проверяет. Поэтому на уровне государства следует найти нужные народу аргументы «за», а дальше вся ответственность ложится на родителей детей. И эта ответственность будет разной, вплоть до ограничения посещения садов и школ. Проблема полупустых классов или групп, по моему мнению, не должна отра­зиться на качестве обучения (при условии, что количество педагогов не сократят ещё больше), но это уже другой вопрос.

Подготовил Ефим Мармер, «УЦ».