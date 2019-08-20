Пакуйте чемоданы

Когда бываешь в другом городе, другой стране, восхищаешься атмосферой, архитектурой, людьми, впитываешь позитив, хочется оставить эти эмоции внутри себя навсегда. Можно сняться на фоне той или иной достопримечательности или рядом со случайным знакомым, оказавшимся родственной душой, а потом вспоминать, пересматривая фото. Можно привезти сувенир, поставить его на полке и время от времени, беря его в руки, «будоражить» память. А можно поделиться своими впечатлениями от увиденного и пережитого с людьми. Что я и решил сделать, выбрав дружественную для себя аудиторию – читателей «УЦ».

Я уже много лет путешествую без помощи туристических агентств. Я сам себе турагентство под названием nothing inclusive («ничего не включено»). Мне нравится уже сам процесс подготовки к путешествию, который начинается сразу же по возвращении откуда-то и длится до следующей поездки. Ты определяешься с местом, изучаешь его историю, памятники, достопримечательности, которые нужно увидеть. Туристы из автобусных туров не получают от экскурсовода столько информации, сколько ты узнаешь, планируя путешествие.

Моя любовь к путешествиям началась с… разговора. Моим собеседником был Андрей Кузьменко. Да-да, тот самый Кузьма. Он приехал из Рима и делился впечатлениями. Этот человек обо всем умел рассказывать интересно, а тут – Рим. Я его слушал и понимал, что тоже хочу испытать такие эмоции. Вот тогда я загорелся идеей самостоятельных путешествий.

Очень важно начинать такой вид отдыха с правильного места. Я не советую начинать с условной Варшавы, с места, которое вас не впечатлит настолько, что вы уже не сможете не ездить. В вас должна зародиться жажда к поездкам. Для меня таким местом стала Барселона. Я понял, что никакие Египет, Турция, многозвездочные отели не сравнятся с теми впечатлениями, которые я получил, когда сам выстраивал маршрут на Google карте, по фотографиям изучал места, которые потом увидел.

Многие боятся языкового барьера. Не бойтесь! При правильной подготовке к путешествию проблем не возникнет. Билеты на любой вид транспорта можно заранее купить в Интернете. Чаще всего это дешевле, чем ты будешь покупать на месте. И билеты в музеи и картинные галереи можно приобрести заранее, часто с дисконтом. Это к тому же позволит вам избежать очередей. В той же Барселоне, чтобы попасть в Sagrada Familia (Храм Святого Семейства), можно полдня простоять в очереди. Гораздо проще зайти в приложение в телефоне и купить билет.

Я в соцсетях в своих постах на тему идей для путешествий предлагаю бюджетные поездки. Первой доступной поездкой может быть, скажем, Будапешт. Это очень красивый, своеобразный город. Благодаря тому, что туда сейчас летают Wizz Air и Ryanair, билеты стоят 10–15 евро. Будапешт очень недорогой по гостиницам и питанию. Я возвращался в этот город несколько раз. Кроме центра города и его достопримечательностей, там чудесный аквапарк. Немногие знают, что один из самых больших европейских аквапарков находится именно там.

Еще один момент, которым я хочу поделиться. Часто туристы стремятся увидеть самые популярные достопримечательности, не замечая не менее привлекательные явления и места. Например, люди наслышаны о красоте Венеции, приезжают, любуются. При этом мало кто знает, что это еще и прекрасный пляжный отдых. Венеция – это еще и остров Лидо, находящийся в нескольких минутах езды на катере, который ходит, как маршрутка. За несколько евро можно оказаться на шикарнейшем пляже. Незабываемые впечатления. Если у вас будет несколько дней в Венеции, обязательно побывайте на Лидо.

Безусловно, в поездке, как бы тщательно вы ее ни планировали, происходят форс-мажоры. Как-то в Италии я ехал на пригородной электричке, и мне надо было выйти на определенной станции. Я знал, что есть два способа выйти из электрички: когда двери открываются автоматически и когда надо нажать на кнопку, открывающую дверь. Электричка останавливается на моей станции, я нажимаю на кнопку, а дверь не открывается. Рядом стояла итальянка, и она тоже в недоумении развела руками. В итоге мы поехали дальше. Оказалось, что в некоторых итальянских электричках надо не только нажать на кнопку, но и руками развести дверь, приложив усилия. Вот такие вещи могут изменить маршрут путешествия.

Еще расскажу историю, случившуюся в Марселе. Мы пришли в порт, у нас был вариант поехать со всеми, это стоило каких-то денег, но мы в целях экономии узнали, сколько будет стоить поездка общественным транспортом. Это был автобус, допустим, «112». Я приехал в Марсель, гуляю, но интуиция подсказывает, что в порт надо вернуться раньше, потому что погода портится. Я сажусь на «112», но у меня садится батарея телефона. Друзья, заряжайте телефон! Или качайте Google карты в оффлайн-режиме – это всегда нужно. Я буквально на издыхании батареи проверяю маршрут и понимаю, что автобус едет не туда. Я вышел, спросил, французы ничего не понимают. Я достал бумажную карту (ее тоже надо иметь), показал, и мне объяснили, как туда добраться. Если бы лайнер ушел, это были бы серьезные проблемы. Я бы сейчас рассказывал о другом маршруте другую историю.

В последние два года я открыл для себя такой вид отдыха, как круизы. В них приобретается осознание того, что, когда тебе за пятьдесят, ты начинаешь задумываться о будущем. Очень хочется избежать слова «старость», но, глядя на наших стариков, мы генетически боимся этого времени. А когда ты попадаешь на круизный лайнер, видишь пожилых людей чуть ли не с капельницей в руке, которые в длительных путешествиях наслаждаются жизнью, в твоем мозгу что-то переворачивается.

И тут еще один, может, самый главный момент, связанный с путешествиями. На нашем туристическом рынке очень много спекулятивных цен. Когда людям, отправившимся в круиз через тур­агентство, я называю цену, по которой поехал самостоятельно, они удивляются: цена в разы (в три–четыре раза) отличается. То есть я плачу меньше.

Путешественники бывают разными – это факт. Общаясь со многими, я увидел, что есть люди, которые «галочками» закрывают страны, в которых они побывали. Вплоть до того, что, если человек где-то был проездом, он говорит, что уже был в этой стране. Мне так неинтересно. Вот если я люблю Италию, то я ее практически всю (Сорренто, Рим, Флоренция, Пиза, Генуя, Милан, Венеция) в разных путешествиях объездил. Я еще не был на Сицилии, но очень хочу побывать. Италия настолько непохожая! Север и юг – две разные страны.

Распространено мнение, что мы, украинцы, живем очень бедно. Что в нашей стране деградация, упадок, разложение. Но, когда приезжаешь в Неаполь, вечером ходишь по улочкам и невольно заглядываешь в окна, которые открыты, потому что жарко, видишь быт людей, задумываешься. Ламповые телевизоры, незамысловатые ужины за простыми столами, покрытыми скатертью, простенькая мебель. А еще марки машин на улицах… Наш город, если брать шкалу от Неаполя до Милана, находится ближе к Милану. Даже в Риме не так много автомобилей, какие ездят в Кропивницком. В целом Италия живет достаточно скромно. Так что действительно все познается в сравнении.

Чаще всего я путешествую с семьей. И в нашей маленькой группе я – гид. Приезжаем в какое-то место, и я рассказываю, что это, когда это произошло, какие интересные факты с этим связаны. Мне интересно проговорить все, что я узнал, готовясь к путешествию.

Очень разные люди в каждой стране, что естественно. Если португальцы – простые, с ними комфортно, они, я бы сказал, близки нам по менталитету, то испанцы – другие, хотя очень доброжелательные, веселые. Вспомнил ситуацию. У меня был всего день на острове Капри, и хотелось попасть на экскурсию вокруг острова. Первый катер уже был занят людьми, а следующий отходил через двадцать минут. Жалко было терять время, но как же мне повезло, что я попал на второй катер, потому что пассажирами были испанцы. Это было безумие. Эти ребята пели, танцевали, зажигали. Они настолько понравились капитану, что тот отдал штурвал, и мы по очереди рулили, а он танцевал со всеми. Настолько испанцы жизнерадостные, позитивные! Итальянцы гостеприимные, но намного сдержаннее. А вот французы – люди в себе. С ними непросто общаться, потому что даже элементарный английский нигде не проходит. И есть элемент некой надменности.

Вообще узнавать других людей всегда интересно. В прошлом году у меня были путешествия в южноазиатский регион. Совсем другие эмоции. Когда попадаешь в Рим, видишь его величие – чувствуешь себя маленьким, ничтожным человечком перед всем этим божественным замыслом. Барселона – «модная девчонка на дискотеке». Она экстравагантная, эксцентричная. Но когда я попал в Сингапур… Это правда, что люди живут непонятно в каком веке, и неизвестно, приблизимся ли мы когда-нибудь к ним по времени. Это фантастический город-государство. Именно там я подумал об утраченных возможностях нашей страны. Если посмотреть, какой шаг сделал Сингапур за период независимости Украины, сравнение будет, понятно, не в пользу нашего государства. Там такое законопослушание! Если бы человек выкопал с клумбы цветочек себе домой – тюремный срок. А тюрьмы там по условиям содержания заключенных – одни из худших в мире. И школьников водят туда на экскурсии. Вот так с детства прививается закон и порядок.

Удивительная Малайзия. Мне очень понравился остров Лангкави с его дикими пляжами. Индия. Я много о ней слышал, но, когда попадаешь в эту среду, испытываешь эйфорию от доброжелательности людей. Они улыбаются абсолютно искренне, оттого, что им хорошо. И это повсеместно, притом, что где-то видишь явную бедность. Меня пугали огромным количеством мусора. Но я слышал и о мусоре в каналах Венеции. Люди, как вы можете замечать мусор? Да, каждый видит то, что хочет увидеть. Я обращаю внимание на то, что мне нравится. И в Индии тоже. Это страна, в которую хочется вернуться, однозначно.

Расскажу о кухнях, о меню. Даже если вы путешествуете бюджетно и готовите сами из продуктов, которые покупаете, все равно в каждой стране нужно попробовать что-то местное. Мы с семьей всегда это делаем, но скажу честно: в конце каждой поездки хочется приехать домой и поесть маминого борща. Мы привыкли к пище, которую употребляем с детства, но немного экзотики все же надо вкусить. Мне нравится итальянская кухня. Притом, что все достаточно просто приготовлено, я могу это есть постоянно. В Португалии мясо готовят фантастически. Юг Азии – это морепродукты. И это невероятно вкусно. Отдельно стоит мусульманский мир, где свои законы и своя кухня. В Омане ты сразу чувствуешь, что ты в мусульманской стране. И тем веселее было в торговом центре увидеть прилавок, над которым огромными буквами было написано «Рошен». Сразу почувствовал себя, как дома, но конфеты не покупал.

Кстати, наши продукты можно встретить очень часто, раньше такого не было. Появилось много украинской «молочки» – в Испании, Италии. В некоторых городах я встречал украинские магазины. Например, в итальянской Болонье, в центре города. Помню, это был день православной Пасхи, и только там я купил кулич, который оказался самым дорогим в моей жизни – 3 евро. Очень хотелось далеко от дома ощутить себя причастным к любимому с детства празднику.

В связи с Болоньей вспомнил ситуацию. В гостинице на ресепшене я подал девушке паспорт и попытался что-то объяснить на итальянском. Она полистала паспорт и тут же перешла на украинский язык. Разговорились. Это интересно, забавно, но сразу видишь проблему. Девчонка в Украине окончила один из самых престижных вузов, работала в Высшем административном суде Украины, поехала заработать деньги на квартиру в Киеве, но возвращаться уже не намерена. Это наши украинские реалии.

А еще была интересная встреча в Сорренто. Я проходил мимо летней площадки ресторана, увидел девчонку-зазывалу и сказал жене, что она явно наша. Та услышала и сказала: «Да, ваша». Спросила, откуда мы, я ответил, что она вряд ли знает город Кропивницкий, на что она сказала: «У меня там мама. Я уже два года там не была». Это было так трогательно.

Что касается людей, интересных встреч, то это отдельная составляющая путешествий. И она тоже очень важна. Об одной из встреч – с россиянином, рекорды которого были занесены в Книгу рекордов Гиннесса, я расскажу читателям «УЦ» позже. Скажу только, что это были рекорды на воздушном шаре.

Понимаю, что за рубеж надо ехать после того, как увидишь всю свою страну. Я много где был в Украине, но не был в Виннице, хотя это рядом, не был в Житомире. Но знаю и люблю Чернигов, Полтаву, весь запад, весь Крым и Донбасс. Но все, где я еще не был, рядом, для этого не надо составлять маршруты, соберись и поезжай. И я это сделаю. В перерывах между поездками в другие страны.

Замечу: самая дешевая поездка для нас была – в Милан. Три билета – 45 евро из Львова. И меня поразила цена билета из Милана в Венецию на автобусе. Я не мог поверить, что поеду на нем за один евро (двухэтажный комфортабельный автобус, с туалетом, Wi-Fi), когда вход в туалет в этой стране стоит столько же.

В ближайшее время мы с семьей планируем провести неделю в Лиссабоне. Я там уже был, хорошо знаю столицу Португалии, но вокруг столько интересных городков, где хочется побывать, чтобы изучить весь регион. Еще раз поеду во Францию. Раньше, когда я хотел пожелать человеку всего хорошего, я желал ему побывать в Барселоне и Риме. Эти два города никого не оставят равнодушными. А сегодня я желаю всем побывать везде. И перефразирую известную фразу «того самого Мюнхгаузена»: «Путешествуйте, господа!»

Сергей Компаниец – специально для «УЦ».