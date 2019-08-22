Назначение субсидии: в каких случаях орган соцзащиты не прав

В Украине уже более полугода функционирует «горячая линия» по вопросам нарушений при предоставлении социальной поддержки. За это время было принято около 11 тысяч звонков от граждан. Практика показала, что нередко наши соотечественники обращаются с проблемами, которые, на самом деле, не являются нарушениями со стороны работников органов, ответственных за предоставление социальной помощи.

В каких случаях есть основания для жалобы на нарушение при предоставлении социальной поддержки, а что, на самом деле, не является виной специалиста органа социальной защиты? Об этом рассказывают эксперты проекта «Справедливая поддержка», который Минсоцполитики реализует при содействии Всемирного банка с целью создания эффективных механизмов контроля при предоставлении социальной помощи и социальных услуг.

Не согласны с суммой в квитанции – обращайтесь к поставщику услуг!

Вы получили счет на оплату коммунальных услуг, сумма которого вас повергла в шок? Оплатить его не хватит даже магнетизированной субсидии? В таком случае следует обращаться к поставщику услуг.

Ведь органы социальной защиты, которые назначают субсидии, не уполномочены влиять на суммы в платежках. Они всего лишь предоставляют помощь для оплаты счетов, исходя из утвержденных критериев и социальных нормативов.

Не соответствуете критериям? Решение примет комиссия

Существуют четкие критерии, которые определяют право на получение жилищной субсидии – размер дохода, материальное положение, статус относительно трудоустройства и т.д. – подробно о них можно узнать в местном органе социальной защиты населения.

Что касается предоставление социальной помощи тем заявителям, которые под эти критерии не подпадают, но при этом находятся в сложных житейских обстоятельствах и нуждаются в социальной помощи, решение в подобном случае принимает комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий при местном органе власти – после проведения обследования условий жизни домохозяйства заявителя – на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства, который составляется социальным инспектором.

Если комиссия ответила на ваше заявление отказом – непосредственной вины специалиста сферы социальной защиты, ответственного за назначение жилищных субсидий, в этом нет.

Нарушения могут быть только в сроках рассмотрения вашего заявления о назначении субсидии и периоде, на которые субсидия назначена. Подробнее об этом – ниже.

Вас известили несвоевременно – имеете основания пожаловаться

Решение о предоставлении жилищной субсидии, отказе в ее назначении или о подаче документов на рассмотрение комиссии должно быть принято в течение 10 календарных дней со дня подачи заявителем документов на назначение субсидии. А сама комиссия обязана принять решение не позднее 30 дней после получения ею материалов личного дела заявителя.

Сообщение о принятии соответственного решения должно быть отправлено заявителю в течение 3 календарных дней со дня принятия решения.

Существуют также требования относительно того, в какой форме вам должен быть дан ответ.

Так, если в субсидии вам отказано – ответ должен прийти в бумажном виде с указанием причин отказа. А в случае принятия решения о передаче документов на рассмотрение комиссии – в бумажном виде с указанием оснований для подачи документов именно на рассмотрение комиссии (с указанием оснований для рассмотрения документов именно комиссией). В обоих случаях в письме должен быть указан порядок обжалования принятого решения об отказе в назначении субсидии.

Если субсидия вам все-таки предоставлена, решение могут прислать не только в бумажном, а и в электронном виде, и даже в виде СМС-сообщения.

В случае неполноты предоставленных заявителем документов для назначения жилищной субсидии или при выявлении ошибок, которые допущены заявителем, должностное лицо обязано в течение 30 календарных дней сообщить заявителю о необходимости исправления ошибок.

Период, на который назначается субсидия, не может быть изменен

Субсидия должна быть назначена с месяца обращения за ее предоставлением до даты завершения отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля) или неотопительного сезона (с 1 мая по 30 сентября). Этот вид помощи также должен быть назначен с начала отопительного (неотопительного) сезона даже в случае, если обращение за предоставлением субсидии поступило, в течении двух месяцев с начала упомянутого сезона.

Тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах и в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона не смог обратиться за субсидией, – этот вид социальной поддержки могут предоставить по решению комиссии с начала сезона, в случае если заявление на предоставление субсидии будет подано в период до окончания соответствующего сезона.

Следует помнить, что в случаях, если вам отказано в предоставлении субсидии на следующий сезон из-за имеющейся у вас задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, вы можете исправить ситуацию. Для этого в течение двух месяцев с момента получения сообщения об отказе в предоставлении субсидии необходимо оплатить эту задолженность или заключить договор о ее реструктуризации, или обжаловать наличие у вас данной задолженности в судебном порядке и проинформировать об этом соответствующее управление социальной защиты. Если вы не успели в двухмесячный срок совершить соответствующие действия, жилищная субсидия может быть назначена вам только с месяца, следующего за месяцем, в котором вами была погашена (реструктуризирована или обжалована) задолженность за жилищно-коммунальные услуги. А перерасчет субсидии согласно заявления получателя субсидии должен быть совершен с месяца подачи заявления.

Нарушение вышеупомянутых сроков в процессе назначения жилищной субсидии может стать основанием для обжалования действий должностного лица, ответственного за ее назначение. Подать официальное заявление, по результатам рассмотрения которого будет дан официальный ответ, можно по телефону правительственной «горячей линии» 15-45. Туда же следует обращаться по другим проблемным вопросам социальной защиты.

А если вам известны факты незаконного получения или предоставления субсидий, других видов социальной помощи и социальных услуг – для таких сообщений предусмотрена другая «горячая линия» – 0-800-502-757, которая принимает звонки с 9.00 до 18.00 в рабочие дни без обеденного перерыва.