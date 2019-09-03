Чемпионат в щадящем режиме

На чемпионате Украины по легкой атлетике в Луцке вашему корреспонденту предоставилась возможность пообщаться с нашими лучшими атлетами перед чемпионатом мира, который в этом году пройдет в Катаре в конце сентября – начале октября. Ну и было интересно посмотреть на уровень проведения чемпионата в сравнении с кропивницкими стартами.

Вернется ли королева в Кропивницкий?

Изначально чемпионат Украины среди сильнейших легкоатлетов нашей страны в этом году планировали провести в Кропивницком. Но затем главные старты сезона были перенесены на луцкий стадион «Авангард». Как пояснил нам президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул, такое решение было принято Исполкомом ФЛАУ из-за несоответствия стадиона «Звезда» в Кропивницком требованиям для проведения состязаний такого уровня. На проблемных участках покрытия нашего стадиона слишком высок был риск получить травму. В этом мы смогли убедиться воочию, посетив стадион «Звезда» и пообщавшись с вице-президентом областной федерации, старшим тренером сборной области Владимиром Абраменко.

Действительно, бетонное основание в начале стартовой зоны стометровки на нескольких дорожках ощутимо поднялось вверх. На этом участке бежать на высокой скорости просто опасно. И своими силами, как это сделали тренеры на некоторых других проблемных участках, ликвидировать такие дефекты невозможно. Для этого нужно снимать покрытие, затем заново перекладывать основу и стелить покрытие «Мондо».

Руководство футбольного клуба «Зирка» уже обратилось к специалистам итальянской фирмы, которая поставляла и стелила покрытие, чтобы совместными усилиями постараться решить эту серьезную проблему. По словам Владимира Абраменко, процесс может начаться уже в сентябре, когда итальянцы смогут приехать в Кропивницкий. Будем надеяться, что так оно и будет. Ведь именно наш стадион остается главной легкоатлетической ареной страны, поскольку покрытия такого качества в Украине больше нигде нет.

Мировой уровень от красавиц

В этом году на луцком «Авангарде» результаты легкоатлетов были невысокими. Нет, фавориты почти во всех видах уверенно побеждали, но казалось, что ощутимо экономя силы. И если бы не прекрасное сражение юности и опыта в женских прыжках в высоту и не отличная серия в прыжках в длину Марины Бех-Романчук, то о спортивной составляющей рассказывать было бы особо нечего.

Но девчонки таки дали повод порадоваться, поскольку прыжок на 2 метра Юлии Левченко – это полет мирового уровня. В своем комментарии специально для «УЦ» действующая вице-чемпионка мира отметила:

– Я довольна. Все понравилось. Хорошая атмосфера и прекрасные соперницы помогли достичь столь высокого результата. Жалко, что не получилось взять 202, но оставим это на будущее. Я действительно довольна выступлениями своих соперниц. Конкуренция всегда мотивирует, и соревноваться в таких условиях интересно. И прекрасно, что в нашем виде она есть. Но я не настраивалась кого-то перепрыгать. У нас главная соперница – это планка, высота.

Я рада, что у меня сегодня получилось стать лучшей. Каждый старт важен, и к любым соревнованиям готовлюсь с повышенной ответственностью, невзирая на то, чемпионат это Украины или Олимпийские игры. На каждые соревнования я настраиваюсь серьезно и думаю, как прыгать сейчас и сегодня. Сложно сказать, что будет на чемпионате мира или через год на Олимпиаде. Про Токио будем думать уже в следующем году.

Юлия Левченко, как и юная серебряная призерка Ярослава Магучих, уже не в первый раз выполнила олимпийский норматив в Токио. Кстати, именно 196 см, которые в Луцке взяла Ярослава, являются пропуском на Олимпийские игры.

И, судя по настрою нашей юной звездочки, которая первой в мире в столь юном возрасте взлетела на 2 метра, Ярослава Магучих уверена в собственных силах. При личном общении чемпионка юношеской Олимпиады излучает жизнерадостность и абсолютный позитив:

– Соревноваться сегодня было очень интересно. Понравилась борьба на взрослом уровне с Юлей и Ирой. У нас получилась хорошая боевая конкуренция. Своим результатом я довольна. Это же 196, а не 185. Серебро не расстроило. Главное – результат и психологический настрой на преодоление новых высот. На чемпионат мира настрой самый боевой. Хочу замахнуться на личный рекорд и завоевать медаль.

Нужно отметить, что бронзовая призерка нашего чемпионата Ирина Геращенко квалифицировалась на чемпионат мира с результатом 194 см. Так что эти состязания действительно стали украшением чемпионата, как и серия прыжков за шесть метров Марины Бех-Романчук. Но своим выступлением чемпионка Украины осталась не очень довольна. А о будущем Марина сказала так: если получится, то вы сами все увидите. А пока Марина Бех-Романчук стала победительницей престижнейшей «Бриллиантовой лиги», набрав больше всех очков по сумме четырех этапов.

Семейно-спортивные откровения

Больше всех за Марину Бех-Романчук переживал и болел ее муж Михаил Романчук. Воспользовавшись возможностью, я побеседовал с серебряным чемпионом мира по плаванию 2019 года на дистанции 1500 метров и нашей главной олимпийской надеждой:

– Как оцениваете этот сезон и какой настрой на грядущую Олимпиаду?

– В этом сезоне я стал вторым на чемпионате мира и установил рекорд Украины. Но многое не получилось. Вот сейчас во время короткого перерыва проанализировали с тренером ошибки и уже через несколько дней начинаем готовиться к новым стартам и новым испытаниям. Что касается олимпийских перспектив, то я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы вас порадовать. Я отдамся на все двести процентов. Но нужно понимать, что это спорт, где в плавании борьба идет до последних сантиметров дистанции, и пашу на тренировках не один я. Так что ожидать прорыва на пьедестал можно от любого финалиста, и на Олимпиаде возможно все.

– А как вам пребывать в качестве болельщика и каковы ожидания от выступления Марины?

– Я уже не впервые в таком непривычном качестве. Очень переживаю за свою любимую. Всегда хочется, чтобы Марина прыгала как можно дальше. А сегодня надеюсь, что она улучшит личный рекорд.

– Насколько сложно строить отношения в спортивной семье?

– Год назад мы праздновали свадьбу, и мой отец, Сергей Иванович Романчук, который долгое время работает тренером по легкой атлетике, сказал, что спортивная семья – это весело. И вы знаете, так оно и есть. Но в то же время нам сложно. Дома мы встречаемся редко. Ведь постоянно находимся либо на сборах, либо на соревнованиях. Но ничего, мы были готовы к этому, и такие расставания укрепляют чувства, а встречи – это всегда невероятная радость.

А вот что сказала по этому поводу Марина:

– Мы всегда поддерживаем и мотивируем друг друга и с нетерпением ждем встречи. Спортивная семья – это нечто непривычное для традиционных семейных отношений. Мы всегда на расстоянии, всегда в дороге, и каждая встреча приятная, невероятная и долгожданная.

Чемпионский мастер-класс

Еще одним претендентом на награды чемпионата мира будет Андрей Проценко. В секторе для прыжков в высоту, за исключением чемпиона мира 2013 года Богдана Бондаренко, собрались все сильнейшие. Но главным фаворитом был все же участник Олимпиады в Рио, на которой финишировал четвертым. Андрей Проценко, как показалось, затратил для победы ровно столько сил, сколько было необходимо:

– Я уже не в первый раз чемпион Украины, но хотелось бы побеждать в условиях более серьезной конкуренции. А так чуть тяжеловато прыгать. Хотелось прыгнуть повыше, но в этот раз не удалось. Дальше у меня еще серия стартов, а потом буду в Одессе готовиться к чемпионату мира. Конечно, там тепло, но не так жарко, как в Дохе. На мировом первенстве как минимум надо пройти квалификацию и пробиться в финал. Что касается олимпийского норматива в 233 см, то он, конечно, высоковат. Тут акцент делается на то, чтобы на Олимпиаду попали как можно больше элитных спортсменов, которые показывают стабильно высокие результаты. Но в Токио все равно выступят 32 спортсмена, которых доберут по рейтинговой системе.

Ну а в том, что в условиях классной конкуренции Андрей Проценко способен на многое, мы убедились на недавних этапах «Бриллиантовой лиги». Вначале в Париже украинец стал вторым с прыжком на 2 метра 28 сантиметров. Затем Андрей Проценко выиграл в Цюрихе, преодолев 232 см, что является лучшим результатом мирового сезона.

Высота надежды

Именно с мужскими прыжками в высоту мы связывали медальные надежды. Здесь выступали сразу три кропивничанина. После того как Антон Мокряк в первый день не смог преодолеть квалификационный барьер, борьбу в финале продолжили Дмитрий Яковенко и Олег Дорощук.

Наш бронзовый призер юношеской Олимпиады выглядел уставшим и слишком волновался. Как следствие, Олег Дорощук взял только 210 см и стал девятым. Хотя вторая попытка на высоте 215 была очень близкой. А вот Дмитрий Яковенко остановился в шаге от пьедестала. Трехкратный чемпион Украины с третьей попытки преодолел 220 см. А потом дважды планка предательски упала после хороших прыжков на 223 см. Если бы наш участник Олимпиады в Рио взял эту высоту со второго раза, то мог бы замахнуться и на золото. Ведь Андрей Проценко 223 прыгнул только с третьей попытки. А так по сумме попыток Дмитрий Яковенко (на фото) остался на четвертом месте. Но разочарованным кропивницкий прыгун точно не выглядел:

– Прыгалось неплохо. Учитывая то, что я выступал с небольшим повреждением и на правой ноге у меня был кроссовок, то могу быть собой довольным. Мог бы взять 223 см, но немножко не хватило технической подготовки. Из-за травмы я даже разминку не бегал, а сделал растяжку и сразу пришел в сектор. Хотя при этом чувствовал, что могу прыгнуть выше, и пара попыток, вы сами видели, были неплохими, но не повезло. Теперь будем залечивать повреждение и готовиться к следующему олимпийскому сезону. Есть очень большие надежды, что все будет нормально и смогу прыгать на своем привычном уровне. Я справился с тяжелейшей травмой колена. Все врачи говорили об операции, но мне удалось обойтись без оперативного вмешательства. Вот сейчас левая толчковая нога вообще не беспокоила. Немножко травмировал правую, и это мешало при разбеге на соревнованиях и тренировках. Это ничто по сравнению с той травмой, которая мешала полноценно готовиться и выступать последние полтора года. Ведь три недели назад я еще вообще бежать не мог. А тут я бегу, прыгаю – и взял два двадцать. А это тоже нужно преодолеть. Так что я с позитивом смотрю в будущее.

Продолжает верить в олимпийские перспективы своих учеников наставник кропивницких прыгунов Геннадий Здитовецкий:

– На этих соревнованиях мы не ставили задачу с Олегом Дорощуком попасть в призеры. Просто хотелось завершить сезон на хорошем уровне в споре с серьезными взрослыми конкурентами. Учтите, что Олег только первый год выступает по юниорам и на таком уровне еще не соревновался. Было видно, что он устал и привычного настроя с должной мотивацией не хватало. Теперь ему нужно немножко отдох­нуть и готовиться к следующему сезону. Диме Яковенко помешало воспаление ахилла на маховой ноге. Но при этом он был очень близок к призовому месту. В принципе, видно, что потенциал у Димы еще есть и он способен серьезно прибавить.

Так что от своих слов о попадании моих двух учеников на Олимпиаду в Токио я не отказываюсь. У нас год впереди, и предстоит проделать очень много работы осенью и зимой для того, чтобы в летнем сезоне постараться решить серьезные задачи.

Наши, да не наши

Кстати, сейчас легкая атлетика Кировоградщины на взрослом уровне может надеяться только на воспитанников Геннадия Здитовецкого. И похоже, что только они реально могут замахнуться на олимпийские лицензии. И тут нужно приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить Олега Дорощука. Ведь в других дисциплинах перспективные молодые и взрослые атлеты уже покинули родные стадионы. Вот Татьяна Мельник на Олимпиаде в Рио благодаря позже отмененному параллельному зачету, еще считалась наполовину представительницей Кировоградщины. Сейчас же Таня выступает за Киев и в этом году выиграла два золота на Европейских играх в Минске и стала победительницей Всемирной Универсиады. В Луцке воспитанница Александровской ДЮСШ стала серебряным призером на дистанции 400 метров. При этом ученица Вадима Приймака лидировала почти до финиша, а там не успела поймать рывок своей главной конкурентки Анны Рыжиковой-Ярощук. По словам Татьяны, на луцкой дорожке замахнуться на личный норматив на чемпионат мира сложно. Но время выполнить его еще есть. А в эстафете наша землячка, как и еще одна киевлянка, воспитанница Гайворонской ДЮСШ Яна Качур, в Дохе точно выступит, и настрой там будет самый серьезный.

Если успех Татьяны Мельник в Луцке был ожидаемым, то серебро Юлии Фирсовой в прыжках в длину стало сюрпризом. А свой родной город, где делала первые спортивные шаги, Юля вспоминает с радостью и благодарностью:

– Мой любимый маленький городок. Я его обожаю. Я люблю все, что связано с Кировоградом, а сейчас Кропивницким. Здесь я выросла, и здесь меня научили любить спорт и преодолевать трудности. За это низкий поклон моему первому тренеру Галине Петровне Михайлюковой и всем тренерам, которые мучились со мной и учили уму разуму.

Своим выступлением здесь, в Луцке, я не очень довольна. Были хорошие попытки, но на еще лучших попытках случились маленькие заступы. Вот и получилось, что лучшей стала самая первая на 6 метров 21 сантиметр. Чувствовала, что могла сегодня улететь дальше. Об олимпийских перспективах пока не думаю. Нет, каждый спортсмен мечтает об Олимпиаде, но я пока со своими результатами просто недотягиваю. Привет всем землякам и спасибо за внимание и поддержку.

Итоговый оптимизм

Ну а итоги чемпионата Украины в эксклюзивном комментарии для «УЦ» подвел главный тренер сборной Украины Вячеслав Тертышник:

– Отмечу результаты наших лидеров, которые порадовали в последний день. Все-таки прыжок на два метра Юли Левченко, сама борьба в секторе у девушек и серия Марины Бех выглядели очень обнадеживающе. В Катаре мы еще серьезно надеемся на Богдана Бондаренко, Олю Саладуху и Наталью Прищепу, которым Исполком ФЛАУ разрешил пропустить национальный чемпионат и готовиться по своей программе. Ну и не могу не похвалить нашу юную смену. Миша Кохан выиграл соревнования в метании молота, Ярослава Магучих стала второй в прыжках в высоту, а Валерия Иваненко завоевала бронзу в том же метании молота. Так что все наши чемпионы юношеской Олимпиады готовы к покорению взрослых высот.

Хотя мировое первенство мы рассматриваем как возможность еще раз проверить силы за год до Олимпиады, но это важнейшие старты летнего сезона. Да, условия в Катаре будут непростые, но на медали мы рассчитываем, и думаю, что будут у нас награды. У нас есть с кем идти дальше, и я уверен, что все будет хорошо…

Юрий Илючек – специально для «УЦ», Кропивницкий – Луцк – Кропивницкий.

Выражаем благодарность Федерации легкой атлетики Украины за помощь в подготовке материала.