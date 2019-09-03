Есть город, который я вижу во сне…

2 сентября отметил День города один из самых колоритных городов нашей страны – Одесса. Жемчужина у моря и так всегда себя неплохо чувствовала, ну а после крымских дел еще более стремительно стала подниматься, сюда едут все и отовсюду. «В Турцию едут те, у кого не хватает денег на Одессу» – уже стало совсем заезженной шуткой. Но мы о другом. История нашего города, нашего края тесно связана с Одессой, хотя и понятно, кто в этой связке круче. Так что связывает наши города?

Конечно, Елисаветград – Кропивницкий может хвастаться тем, что он старше Одессы ровно на сорок лет. Хотя на месте нынешней Одессы много веков существовало легендарное поселение Хаджибей.

Наш город переживал различные времена в своей истории, а Одесса всегда стремительно развивалась. К середине XIX века Елисаветград не хватал звезд с неба, был провинция провинцией. Но тут построили дорогу. От Одессы, конечно, строилась линия Одесса – Харьков, но проходила она через наш Елисаветград (и Помошную со Знаменкой). Дорога дала мощный толчок развитию города. Но одновременно сыграла в его истории и негативную роль. До Одессы стало легко, быстро и дешево добираться, огни большого города манили, и вследствие этого уже не первое столетие мы наблюдаем, как говорили в советское время, «отток кадров».

Сколько знаменитых людей Елисаветграда и окрестностей известны миру как одесситы! Писателя Юрия Олешу, автора «Трех толстяков», считают стопроцентным одесситом, хотя родом он из Елисаветграда. Так же, как и художника Амшея Нюренберга. А сколько гораздо менее известных сегодня людей мигрировали от нас к морю!

Вот цитата из книги «Путеводитель по пушкинской Одессе» об одном из домов, в котором жил Пушкин: «Первым по левую руку, если выходить из Городского сада на Гаванную, на местах № 696 и 697 (ныне ул. Гаванная, № 6), был приличный дом со службами, обращенный фасадом к улице и выстроенный к маю 1812 года елисаветградским первой гильдии купцом Савином Голиковым и тут же на корню купленный купцом Фундуклеем. В чем тут, как нынче говорят, фишка? Елисаветградские купцы были довольно влиятельными в юной Одессе, многие занимались питейным откупом – Клёнов, Голиков, Гладков, Замятин, Бабарыкин, Рогалёв, Фундуклей. При этом все они – крупные муниципальные деятели обоих городов, а Савин Голиков, Аким Рогалев и Иван Фундуклей в разное время избирались городскими головами Елисаветграда – соответственно в 1800-м, 1815-м и 1818-м».

Кстати, стоит упомянуть, что первым городским головой (не путать с гораздо более влиятельным градоначальником) Одессы был избран Андрей Железцов, по ряду данных, тоже выходец из Елисаветграда.

И так практически в любой сфере! Например, в религии. Так, перед революцией в Одесской епархии должность первого викария занимал епископ Новомиргородский, а второго – епископ Елисаветградский. Что говорить – наверное, самый известный наш религиозный мыслитель, философ, историк Георгий Флоровский, уроженец Елисаветграда, со временем возглавил Одесскую духовную семинарию.

В советское время множество руководителей всего на свете из Кировоградской области шли на повышение не только в Киев или Москву, но и в Одессу. Особенно хорошо это знают на железной дороге – сколько успешных руководителей из Кировограда, Знаменки, Долинской, Помошной, Гайворона уехало в главное управление в Одессе! Десятки, если не сотни. Продолжается это и сейчас. Вот, к примеру, много лет возглавлявший у нас ведомство спасателей Виктор Федорчак уже почти 5 лет руководит управлением по чрезвычайным ситуациям в Одессе.

Хотя в предыдущем предложении есть небольшая ошибка. Почему только из Кировоградской области? С 1932-го по 1939 год Зиновьевск – Кирово находился в составе Одесской области! В чем-то это зависимое, подчиненное положение осталось и сегодня.

В различных сферах жизнедеятельности Украина поделена на так называемые кусты, блоки по несколько областей. И, понятно, руководящую роль играет крупнейший регион. Так, по многим направлениям мы подчиняемся Одессе. Возьмем навскидку, самое актуальное на сегодня, после 1 сентября, – образование. Как известно, экзаменами выпускников школ у нас занимается Центр оценки качества образования. Так вот, Кировоградская область подчиняется Одесскому региональному центру оценки качества образования.

Армия. Все наши три батальона в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады подчиняются Южному оперативному командованию с центром в Одессе. Военная прокуратура Кировоградского гарнизона, естественно, подчиняется военной прокуратуре Южного региона Украины, с центром сами догадайтесь где.

Исправительные учреждения Кировоградской области также находятся в подчинении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных наказаний и пробации (ох и название). По-простому, колонии наши – в одесском ведении.

Правда, Киеву и раньше не нравилось, когда кто-то где-то в глубинке подчиняется не ему. Поэтому, к примеру, не так давно наш местный институт судебных экспертиз, всю жизнь подчиняющийся Одессе, переподчинили Киеву. Ну и в некоторых случаях мы подчиняемся Днепру. Так, к примеру, Днепропетровский окружной административный суд действует как апелляционный при пересмотре дел, отнесенных к компетенции наших судов. Но это не так часто встречается, гораздо больше мы связаны именно с Одессой.

Вы знаете, что самый известный в истории бандит Мишка Япончик родился… в Елисаветградском уезде? Всем известно, конечно, что он появился на свет в Вознесенске, а это сейчас Николаевская область. Но в 1891 году это был Елисаветградский уезд Херсонской губернии. Ну и, наверное, в знак благодарности Одесса – единственный в мире город, где есть Елисаветградский переулок! Жаль, что не улица, но и за это спасибо! Переулок находится где-то в километре от железнодорожного вокзала, в сторону, противоположную от моря, в историческом районе под названием Сахалинчик. Елисаветградский переулок – это историческое название, с царских времен.

С Одесской областью у нас не только небольшая общая граница, а намного больше общего. Ну а с самой Одессой… Трудно найти человека, который бы не ездил на море в Одессу, на мероприятия в Одессу, погулять по Одессе, таких, у кого нет знакомых или родственников в Одессе. В общем, Одесса – наша!

Было бы большим преувеличением считать, что одесситы отвечают нам такой уж взаимной любовью. О нашем городе они если и знают, то относятся снисходительно, не все, конечно. Повелось это еще со времен Ильфа и Петрова, наверное. В фельетоне «Разгул техники» они в 1930-м году написали: «… В те времена каждый город называл кино по-своему. В Петербурге ему дали название “синематограф”, в Киеве – “биоскоп” и “биограф”. В Одессе молодое искусство носило название “иллюзион”. Однако Елисаветград не мог удовлетвориться таким скромным наименованием. В Елисаветграде кино называлось “электроиллюзион”. Это было вдвойне заманчиво ввиду того, что в Елисаветграде электричество было тогда силой весьма мало исследованной и само по себе привлекало толпы зрителей. В прочих городах империи фантазия предпринимателей работала вовсю. Какими только словами не обзывали кино: и “электропаноптикум”, и “живой стереоскоп”, и “жироскопический театр”, и даже “магический ящик”». Немножко уничижительно, но простим их, ведь это юмор и сатира, и высмеять провинциальное зазнайство «маленького Парижа» имело смысл.

Но мы не обижаемся. Мы любим Одессу. Спасибо тебе за то, что ты есть, любимый город! С праздником!

Геннадий Рыбченков, «УЦ».