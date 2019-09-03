Неиндийские йоги и «не наша» вера

Закладывание ног за голову, ароматические палочки и ароматные специи, песни и танцы завернутых в «простыни» людей на улицах украинских городов давно перестали быть для нас чем-то из ряда вон выходящим, лютой экзотикой. Грубо говоря, примелькались – так же, как студенты самых разных оттенков кожи и разреза глаз на улицах Кропивницкого или вывески секций восточных единоборств, когда-то действовавших исключительно в подполье.

С другой стороны, очевидно, что за внешними проявлениями «моды на Индию» просто обязано стоять какое-то внутреннее содержание, то, что скрыто от глаз. Мы попытались вскрыть этот пласт и обнаружили неожиданные контрасты.

– В любой системе есть экзотерические и эзотерические, внешние и внутренние знания. Как в православии есть система исихазма, где тоже дыхательные техники… Йога была внутренней практикой индуизма. Она зародилась в религиозной среде, мы от этого никуда не уйдем. Но со временем она расширялась, йогой занимаются и люди других религиозных убеждений, и атеисты, – говорит Александр Ожигов, 40-летний инструктор по йоге.

Часть индустрии

Сегодня он ведет группы в двух фитнес-клубах областного центра Кировоградщины. Утренние, вечерние, плюс индивидуальные занятия на дому для желающих. Это основной заработок. Когда начинал, инструкторов в городе было человека четыре, сейчас – добрых два десятка, каждый год появляются новые.

– В последние десять лет это стало частью фитнес-индустрии, – констатирует Александр. – И йога за эти десять лет изменилась. Она меняется в сторону убыстрения – уменьшение задержек в позах, более динамичный стиль… Мы заложники общества – все убыстряется, все сокращается…

История вопроса тесно переплетена с мифологией – основатель йоги как философско-религиозной школы, Патанджали, живший во втором веке до нашей эры, по легенде упал с небес.

– Бог Вишну лежал – дивана не было – на полубоге-змее, а бог Шива перед ними танцевал, – пересказывает наш собеседник. – Змея, на которой лежал Вишну, вошла в ритм, и Вишну упал. Вскочил, спрашивает, что происходит. Она говорит, я вошла в ритм танца, мне так понравился Шива, я хотела бы узнать больше о нем. На что Вишну сказал: если ты хочешь узнать больше о Шиве, ты должна родиться на земле и практиковать йогу, потому что он – бог йоги. Выбрали женщину, которая молилась Шиве, она сложила руки в молитвенной позиции, и ей в ладони упала маленькая змейка, которая превратилась в мальчика. Его назвали Патанджали – «упавший в ладони»… Слово «йога» уже встречалось в ведах, упанишадах, но в разрозненных абзацах, это была в основном медитативная практика, никаких поз еще не было… Патанджали считается первым человеком, который обобщил все знания, раскиданные по разным текстам, и собрал их в один, его назвали «Йога-сутра». Там он дал определение йоги из восьми частей-ступеней… Он описывает йогу как устранение неконтролируемых блужданий сознания. Если мы их устраним, то поймем истинную суть самого себя. Я сравниваю с новогодней игрушкой со снежинками, каждая снежинка – это мысль. Что такое медитация – мы отошли, когда снежинки осели, увидели суть – этого ангелочка, то, что внутри, то, что не видим сначала. Увидели себя.

Собственно хатха-йога, основа тех комплексов упражнений, которые сегодня преподают домохозяйкам во всевозможных фитнесах, – это только четыре ступени из описанных в первоисточнике восьми. Следующие четыре, раджа-йога, или царская йога, касаются работы с сознанием, позже их назвали латинским словом «медитация». Оно обозначает «размышляю» – процесс, на самом деле, прямо противоположный названной им практике.

– Вообще цель хатха-йоги изначально – сделать тело сильным, чтобы ничто не мешало заниматься раджа-йогой, медитацией – чтобы, когда «сидишь», ничего не отвлекало, – поясняет Александр.

Сам процесс подготовки к тому, чем сегодняшние студенты большинства студий йоги в принципе не собираются заниматься, тоже сильно изменился. Еще в средние века время нахождения в статичных позах – асанах – и дыхательных упражнений – пранаям – было куда более долгим. Заниматься нужно было, по сути, целыми днями, практика не предполагала совмещения с повседневными делами, это был уход от мира, сродни монашеству. Занимались только мужчины, которые не общались с женщинами.

– По сути, йога, которая сейчас в залах, придумана в ХХ веке. Это не аутентичная, классическая йога, это йога ХХ века, которая придумана Кришнамачарья (Шри Тирумалай, один из крупнейших специалистов своего времени по древним ведийским и йогическим текстам, индийской философии, астрологии, аюрведе и музыке. – Авт.) и его учениками – Айенгаром, Паттабхи Джойсом и другими, – говорит инструктор.

Об этих людях у него есть тысяча историй. О том, как Айенгар, помогавший в доме Кришнамачарья по хозяйству, скоропостижно «поломанный», заменил сбежавшего ученика, которого готовили для показательных выступлений. О том, как Евгения Лабунская-Петерсон, которой посвящено стихотворение Александра Вертинского «Девочка с капризами», по дипломатическим каналам добилась, чтобы Кришнамачарья начал с ней заниматься, и стала Индрой Деви – одной из первых женщин-йогов – и популяризировала учение среди звезд Голливуда и советской верхушки середины ХХ века. О том, как Кришнамачарья и Паттабхи Джойс, обосновывая создание нового, более динамичного стиля, ссылались на некий найденный ими древний текст, который якобы съели муравьи – а дело было обычное, потому что записывались тексты в том числе на пальмовых листьях…

Или о том, как пара американских хиппи, путешествуя по Индии, увидели практику сына Паттабхи Джойса и привезли ее в Штаты. Пересказать их полностью никакой газетной площади не хватит, да и практически все можно найти в открытых источниках. Суть же в том, что вместе с популярностью и коммерческим успехом на Западе появлялись многочисленные «адаптации», такие, как, например, пауэр-йога и трай-йога, получившие развитие в США. Есть бикрам-йога, которой занимаются в залах с температурой 40 градусов тепла, украинские стили йоги, которые придумывает Андрей Сидерский, и так далее.

Уже упоминавшийся Айенгар, приехав в Англию, ввел практику подкладывания кирпичей, ковриков под шею, подтягивания на ремнях и т.д. – потому что неподготовленные белые ученики начали травмироваться. А европейцы могут и в суд подать. Как-то студент одной из польских студий Айенгар-йоги, приехав на родину, пришел на занятие к Александру Ожигову.

– Весь мокрый, подходит ко мне и говорит: «А почему вы меня не предупредили, что я вспотею?» – рассказывает он. – «Я хожу в Варшаве на йогу Айенгара и ни разу еще не вспотел»… Если сказать древнему йогу «йога для похудения», он, наверное, перевернется… хотя их сжигают. Это нонсенс, но сейчас можно встретить такие объявления. Йога для того, йога для этого. Йога для беременных, йога для детей…

Патанджали проповедовал необходимость благочестивых упражнений, чтобы контролировать деятельность ума, достичь единения живого духа с Богом, обрести состояние просветления, нирваны. Сегодня духовная составляющая вынесена за рамки.

– Когда человек приходит в фитнес-центр, его не интересует никакая духовность. Да и любой фитнес-центр будет против того, чтобы ты что-то рассказывал не на тему упражнений, – констатирует Александр.

«Зразкові громадяни»

Система физических упражнений, все ближе к аэробике и дальше от нирваны – далеко не единственный вид йоги. Есть, например, бхакти-йога, в которой связь с Богом устанавливают не с помощью поз тела, а через служение ему с любовью и преданностью. Ее практикуют люди, которых называют «кришнаитами».

– Українська мова вважається другою по наближеності до санскриту. Є слова, які дуже схожі на наші, деякі звучать повністю однаково, – утверждает Сергей Пирожников. – Це в миру так, а моє духовне ім’я, яке я отримав при посвяті – Сананда-кумар дас. «Крішнаїти» – слово сленгове, в народі так говорять. Правильне слово – вайшнави. Але ми не ображаємось, тому що, навіть вимовляючи ім’я Крішни, людина отримує благо.

Его мне представили, как человека, который может вполне авторитетно говорить от имени местной общины, или, точнее, «общества сознания Кришны», как они сами называют свою организацию. Слово «вайшнав» происходит от Вишну, одного из имен Бога в индуистской традиции, которое имеет аналог и в православии – «Всевышний». Корень один и тот же.

– Бог може бути в різних настроях, робити різні справи, відповідно, різні імена, різні форми, – говорит Сергей-Сананда, по подсчетам которого в Кропивницком вайшнавизм в тех или иных формах практикуют 100-150 человек. – Наша практика – ми повторюємо імена Бога, маха мантру (вы ее почти наверняка слышали – «Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари». – Авт.). Як індивідуально, так і спільно, збираємось та співаємо маха мантру на різні мелодії. Крім того, читаємо священні писання, веди, щоб зрозуміти, хто такий Бог. Для того, щоб кимось привабитись, треба знати, хто це такий… Проводимо «недільні фестивалі» – збираються віддані Крішни, ми читаємо книги, співаємо, пригощаємо вегетаріанською їжею всіх, хто приходить. Також намагаємось проповідувати – співаємо на вулицях, у скверах, це називається харінами, розповсюджуємо літературу, пригощаємо людей солодощами. Хто чує ім’я Крішни – вже очищається, ми зацікавлені в тому, щоб усі були щасливі…

Автору этих строк неоднократно приходилось слышать от сограждан, о счастье которых в том числе заботятся, распевая на улицах, верные Кришны: они обкуренные, пьяные, обколотые… На самом деле вайшнавы не употребляют наркотических или других одурманивающих веществ, включая алкоголь и табак. Того, что разрушает человека или меняет сознание. Это один из базовых «принципов цивилизованного человека», которым они следуют.

– Раніше, я чув, звинувачували в розповсюдженні наркотиків – але це в Росії, і що дітей у жертву приносять… Це зовсім дико звучить, коли ми навіть тварин не їмо, – комментирует Сергей тему предрассудков и стереотипов общества в отношении вайшнав. – Але найчастіше нас звинувачують, що ми відступили від «нашої віри». На тому, що в нас свобода віросповідання, можна було б поставити крапку. Але що таке наша, українська віра? В українців є своя віра? Ні, в нас є християнство, яке пішло з Ізраїлю. А Бог якої національності? Взагалі ніякої, це ярлики, які ми, люди, навішуємо – це наше, це не наше. Людина може себе знайти у будь-якій релігії, то хай іде до Бога своїм шляхом… Це будинок, у якому може жити кожен. У нас є християни, які практикують вайшнавізм. Це навіть не релігія, а знання, дуже чітко прописаний духовний шлях, принципи, наука про Бога та світоустрій – як працюють механізми, як нас матеріальна енергія поглинає, обумовлює, зтягує, і як з цього вирватися. Тобто, це не «індійське щось», скоріше універсальна культура. Принаймні ми так це сприймаємо, це видно з книг та нашого вчення.

Его адепты также не осуществляют физического или психологического насилия над другими, не употребляют в пищу мясо, рыбу и яйца – никого не убивают. Не играют в азартные игры, не участвуют в финансовых спекуляциях. В плане секса «соблюдают культуру», беспорядочные связи не приветствуются.

– Вайшнави – зразкові громадяни, – подчеркивает Сергей. – Ми доволі добре інтегровані у суспільство. Ми можемо не змінювати форму свого життя, зовнішню. Важливо змінити суть.

Без традиционных нарядов, которые надевают по специальным поводам, – это обычные люди, которые живут и работают рядом с нами. Наш собеседник, к примеру, пенсионер, раньше работал в налоговой милиции. Не мог не спросить его о внутреннем конфликте – ведь это репрессивный орган, который так или иначе осуществляет насилие.

– Інколи воно необхідне, щоб забезпечити порядок, – поясняет Сергей. – Наприклад, воїн зобов’язаний захищати свою країну. Це не порушення принципу ненасилля, бо це його обов’язок. Проблем нема з тим, щоб застосовувати силу, проблема, коли це робиться для своєї користі… Хірург теж робить насилля над організмом, але щоб врятувати.

Как, почему работник украинского фискального ведомства пришел к религиозно-философскому учению родом из Индии – отдельный вопрос. С ответом, вечным, как мир.

– Досягнув у житті успіху, була професія, хороша посада, заробітки, дружина, машина. Але задоволення не відчував, – констатирует бывший налоговик. – Я був знайомий із християнством на побутовому рівні, був як усі – на Паску сходити до церкви. Вирішив поцікавитись, що ще є. Почитав книги про буддизм, конфуціанство… Одного разу мені зустрівся вайшнав, який розповсюджував книги, диски з лекціями. Я послухав, мене надзвичайно зацікавило – я отримав відповіді на ті питання, на які раніше не міг. А деякі не міг навіть придумати, щоб спитати.

Некоторые аспекты, по словам Сергея, укрепившие его выбор и уверенность в его правильности, действительно не на поверхности – почва для размышлений о путях познания в самом широком смысле и неожиданной плоскости.

– Духовний учитель займається твоїм духовним вихованням, ти знаходишся під наглядом, – подчеркивает он. – Люди схильні до лицемірства та навіть самообману, тому треба, щоб тебе хтось курирував. Це знання зберігається від викривлення. Все, що я практикую, перевіряється – це записано у священних писаннях, шастрах, це підтверджують святі, і це підтримує духовний учитель. Тоді це буде авторитетно. Я максимально застрахований від помилок.

Будда рядом

В четыре утра по коридорам жилого корпуса пионерлагеря в Ирпене разносится высокий долгий звук азиатского гонга, похожего на подвешенный лезвием вниз боевой топор без рукоятки. Кажется, он называется умпан. Подъем.

Из комнат, застелив постели, молча выходят мужчины всех возрастов, молча чистят зубы, умываются и молча же бредут по еще темной территории к зданию, где находится самое просторное помещение лагеря, очевидно, спортзал. Женщины и девушки приходят из своих корпусов по другому маршруту и в зале занимают свою половину. Тоже молча.

Начинается первая за день медитация. Инструкции звучат в записи из магнитолы. Учитель-инструктор, в нашем случае – маленькая сухая пожилая немка с очень бедной мимикой, отвечает на появляющиеся у студентов вопросы в специально отведенный для этого промежуток времени в конце очередной сессии.

Одновременно здесь примерно две сотни людей – йоги разных течений, бойцы разных школ единоборств, Бог знает кто еще. В том числе просто интересующиеся и любопытные, как автор этих строк с багажом опыта нескольких занятий в одной из кировоградских йога-студий и нескольких прочитанных романов Виктора Пелевина, густо замешанных на философии дзен-буддизма.

В целом медитируем по 10 часов в сутки, с перерывами на вегетарианскую еду и отдых, о начале каждой следующей фазы сообщает тот же протяжный металлический звон. Отбой в девять. Не разговаривать друг с другом, не пересекаться с представителями противоположного пола. Не курить, не употреблять алкоголь и прочее. Без книг и газет, музыки, телевизора, радио, Интернета, любых источников сторонней информации. Телефоны сдали на хранение при заселении. Ничто не должно отвлекать. Так проходит десять абсолютно одинаковых дней подряд. На десятый можно начинать разговаривать.

Технически медитация випассана – буддийская практика – сводится, если коротко и просто, к наблюдению ощущений на конкретном участке тела, с последовательным смещением фокуса внимания от макушки до кончиков пальцев ног. Именно наблюдению – без оценки, анализа или реакции. Задача медитатора, по большому счету, сводится к тому, чтобы, сидя неподвижно с закрытыми глазами, часами «сканировать» собственное тело вниманием, беспристрастно регистрируя сигналы сенсорной системы. Снова и снова. Совсем «на пальцах» – не почесать, а констатировать, что чешется. Не ойкнуть и сменить позу, а констатировать: нога болит. И сканировать дальше.

Важны не сами ощущения, важна именно работа со вниманием. Его концентрация на единственной конкретной задаче, не связанной с процессом осмысления, как раз и призвана «устранить неконтролируемые блуждания сознания». Что это значит, автор понял в первые же дни – когда, закрыв глаза, столкнулся с буквально обрушившимся на него потоком бессвязных мыслей и образов, безумным видеоклипом из хаотично нарезанных кадров, висящих в «оперативной памяти» сознания. И, наверное, подсознания тоже. Почти сразу пришло и понимание того, что этот клип прокручивается на «заднике» ума постоянно. Но, чтобы это заметить, нужно перестать его смотреть.

Все сказанное – без претензии на экспертность. Изложил исключительно в меру собственного осмысления полученного тогда личностного опыта. Гораздо позже было прочитано как раз о випассане: «Не сравнивайте с другими, живите свой опыт. Как у вас, так и правильно».

Конечно, читателя прежде всего интересует вопрос «зачем?». Какое, условно говоря, практическое применение. Опять же, только личный опыт без обобщений: грубо на трети дистанции ум перестал показывать сам себе описанный выше «мультик». Представьте, что вы всю жизнь за рулем машины с неработающими дворниками. Или просто не знаете, как их включить. Дорогу перед собой рассматриваете через брызги всех луж за все годы движения, всех размазанных насекомых, все птичье дерьмо… И вдруг – идеальная видимость.

Интенсивная тренировка концентрации внимания, само собой, никому не помешает – здесь, думается, можно без отдельных пояснений обойтись. Еще бонус – оставаться спокойным, когда в общественном транспорте кто-то наступает на ногу, например. Не «управление гневом», а его отсутствие – большая разница. Конечно, эффект от одного десятидневного интенсива достаточно быстро сходит на нет. Чтобы «все работало», практиковать нужно постоянно. Для автора десятидневный курс, пройденный почти 15 лет назад, стал первым и единственным.

Тогда доступной здесь информации о предмете было крайне мало. Сегодня ее полно, более того, научные исследования, в том числе совсем свежих годов, показали, что медитация может стабилизировать уровень белков, являющийся одним из маркеров депрессии, стимулировать творческое мышление, улучшать концентрацию и память. В 1990-х випассану тестировали в индийских тюрьмах, где заключённые продемонстрировали снижение рецидивизма и психопатологических симптомов, позже эта практика была экспортирована. О программе обучения медитации в одной из тюрем Алабамы, США, в которой участвовали в том числе осужденные убийцы, в середине нулевых снят документальный фильм «Братья Дхаммы».

Современная випассана, с помощью которой, если верить ее приверженцам, Сиддхартха Гаутама достиг просветления и стал, собственно, Буддой, «пробудившимся», положив начало одной из трех мировых религий, как и современная йога, адаптирована к ускорившемуся ритму жизни. Десятидневный формат пришел на смену традиционному семинедельному лишь в конце ХХ века.

Новейшая история «проникновенного видения» связана с именем Шри Сатья Нарайян Гоенка, бирманского бизнесмена и промышленника индийского происхождения, создавшего международную сеть центров преподавания випассаны, выступавшего в Давосе и ООН. Он представил учение как несектантское, открытое для людей всех вероисповеданий или без веры. «Пробуждение», оно же «просветление», оно же «освобождение», по Гоенке означает свободу от нечистот ума и, в результате процесса культивирования чистого ума, свободу от страданий.

К слову, курс випассаны для его участников стоит ровно столько, сколько они готовы пожертвовать, а учителя-инструкторы не получают никакой оплаты. Обслуживание всего мероприятия, приготовление еды и т.п. ложится на плечи таких же студентов-медитаторов, как и все остальные. Это часть служения другим, являющегося частью духовной практики в традиции.

Счастья. Всем

Конечно, разовый опыт работы с концентрацией и вниманием нельзя считать более чем ознакомительным, а ненадолго обретенная чистота ума в отсутствие постоянных упражнений осталась лишь постепенно меркнущим воспоминанием о ней. Но кое-что из звучавших в зале для медитации записей оставило след по-настоящему неизгладимый. Конкретно – одна из мантр, которой заканчивалась очередная сессия: «Пусть все живые существа будут счастливы».

Тексты в начитке звучали на языке пали, годы спустя на глаза попался ее аналог на санскрите с расширенным переводом: «Пусть все живые существа повсюду, на всех планетных системах будут счастливыми и свободными. И пусть мои мысли, слова и действия в собственной жизни способствуют хотя бы в некотором роде этому счастью и этой свободе для всех».

То, что привлекает людей в индийской культуре, о чем чаще всего говорят побывавшие в Индии путешественники и что насаждают по всему миру последователи философских и религиозных учений родом оттуда – открытость и доброжелательность ко всем. Неважно, разделяете вы их убеждения и верования или нет. Это буквально притягивает, говорит Юлия Найденко, педагог, психолог, вайшнав, в сравнительно недавнем прошлом – совладелица магазина «Индия Маркет», на несколько лет ставшего точкой сбора (как пошутил бы медитатор – точкой сборки) всех причастных и интересующихся в Кропивницком.

– В 2010 году у нас была маленькая точка по специям, – вспоминает она. – Туда начали «притягиваться» люди, они стали приходить и разговаривать. Купили и стоят, разговаривают. Час, второй. Потом людей стало больше, и мы поняли, что эта точка, четыре квадратных метра, не выдерживает такой любознательности. Так получилось, что люди сами нашли, сами предложили, принесли готовый проект. Вот, в этом месте сдается помещение, посмотрите – если вам подходит, давайте лучше туда. В это же время две мои подруги тоже искали помещение, чтобы заняться, они хотели чай, кофе… Мы хотели другое – товары из Индии, статуэточки, украшения, специи… Все совпало – помещение было на две комнаты, они сделают такое кафе, как они хотели, у нас будет мини-магазинчик, как мы хотели… Магазин был очень демократичный, скорее клуб.

Несколько лет на его базе в небольшом помещении на Гоголя проводились воскресные фестивали, о которых шла речь выше, всевозможные лекции и семинары.

– Бывали моменты, когда приезжали какие-то очень интересные люди из других городов, тогда могло «набиться» и больше ста человек, – говорит Юлия. – Иногда мы снимали зал ДК им. Компанийца, на площади выступали, в дендропарке… Ребята привозили свой театр – у них каждый год был тур по разным городам, куда приглашали, абсолютно благотворительно это было. Мы их устраивали где-то, своими силами завтрак, обед… Билеты не продавались – как пропаганда, реклама, желание презентовать культуру, которой занимались. Кто-то проявлял инициативу – есть люди, как везде, кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то может, кто-то не может. Находились всегда те, кто мог пожертвовать, например, тысячу гривен, для них это было просто. «Нате, приготовьте, пожалуйста, пир, потому что у моего ребенка день рождения, хочу всех угостить». Это аспект культуры – угощать, у нас это принято…

Потом аренду подняли в два раза, одна из совладелиц ушла в декрет, другая уехала жить в Киев, «Индия Маркет» закрылся. Это было единственное место в городе, где можно было купить действительно индийские благовония, например, или традиционные сладости, опять же, поговорить с интересными людьми. Да просто на какие-нибудь полчаса выпасть из обрыдлой повседневности.

Инструктор по йоге Александр Ожигов – человек не религиозный, говорит, для него это больше морально-этическая, философская система, где есть и работа с телом, и работа с сознанием. Помимо йоги, практикует китайский цигун и американскую кинезиологию.

– Я никого не лечу, я не врач. Я делаю общий баланс, энергетический и психологический, чтобы организм сам пошел на восстановление. Это помощь, – подчеркивает Александр. – У меня все «крутится» вокруг тела и сознания – чтобы себя успокоить, стать более здоровым, более спокойным. Мы сейчас все в стрессе… Тебя вызывают в кабинет, тебя «прессуют», у тебя начинается гормональная буря, включается инстинктивный механизм «бей или беги». Побить начальника ты не можешь, убежать тоже. Японцы придумали бить куклу, Амосов, когда его вызывал министр здравоохранения, шел потом в туалет и делал сто приседаний. Если это не «сгорает», идет уплотнение, перенапряжение определенных мышц, другие перерасслабляются. Если это долго длится, начинает болеть какой-то внутренний орган. Это психосоматика. Вся практика восточных систем направлена на то, чтобы снять «панцирь», вот эту психосоматику, сделать человека более спокойным…

Одним из наиболее привлекших лично его аспектов вайшнавизма – наряду с детальностью описания пути самосовершенствования верующего, и собственно личности, мотивов и поступков Бога, – Сергей Пирожников, он же Сананда-кумар дас, называет стоящую во главе всего идею бескорыстия.

– Служимо не для того, щоб мати особисту якусь вигоду, а щоб принести йому щастя, – говорит он. – Він настільки вдячна особистість, настільки люблячий, що дає нам ще більше щастя. Віддані намагаються зробити щасливим Крішну, а Крішна – відданих, таким чином відбувається таке, як змагання, і всі щасливі.

Политические взгляды, национальная и расовая принадлежность – все эти вопросы для них не имеют никакого значения.

– Можете не перейматись щодо «образити ваші релігійні почуття», – успокаивает автора Сергей, отвечая на один из уточняющих вопросов. – Справа в тому, що у «Свідомості Крішни» можна задавати незручні запитання. Вкрай незручні, які ми б соромились задати… Ми ставимося до всіх з дуже великою повагою й не вимагаємо поваги до себе, це принцип співчуття для всіх. Маємо любити ближнього, незалежно від того, чи є він вайшнавом, чи ні. І всім бажаємо блага. Ми хочемо, щоб усі були щасливі, і несемо цю культуру тільки для того, щоб усі люди були щасливі.

Андрей Трубачев, «УЦ».