Первый звонок: уже лучше, но…

Праздник первого звонка в этом году пришелся на 2 сентября. Задолго до него чиновники от образования настоятельно рекомендовали директорам школ отойти от многолетней традиции проведения торжественных линеек и ненужных поздравительных речей гостей мероприятия. Получилось ли?

Утренний обход нескольких школ в центре Кропивницкого показал, что от построений на «плацу» мы все еще не готовы отказаться. Музыка, звучащая из каждого школьного двора, заставляла ностальгировать по школьным годам даже не родителей, а бабушек и дедушек нынешних учеников. Ну, это объективная причина: современные музыканты уделяют мало внимания школьной теме.

Как и прежде, вокруг школ было огромное количество припаркованных (где можно и где нельзя) автомобилей: предки приехали любоваться потомками. Они, потомки, красивые, улыбчивые, «вооруженные» цветами для учителей. Первый день учебного года – безусловно, праздник. А из праздничного было приветствие первоклассников и, опять же, традиционный школьный колокольчик, возвестивший о старте осени, уроков, домашних заданий.

Когда в одном из школьных дворов был замечен депутат местного совета, возникло подозрение, что директор школы не внял рекомендациям управления образования и даст слово гостю. Но нет, депутат был в качестве родителя. Вот от ненужных речей, во время которых дети откровенно зевают, смогли отказаться. Линейки сократили до 30-40 минут вместо полуторачасовых – со стишками, речами учителей и родителей, песнями, танцами, падающими в обморок от палящего солнца детьми. А где все-таки креатив?

Юлия Гур, наша землячка, живущая в Вене (Австрия), в этом году в первый класс проводила двух сыновей. Знаете, каким у них был первый учебный день?

– Торжеств никаких нет. Малыши приходят всего на один час в школу. Все с родителями в классе знакомятся друг с другом. Обязательно приносят с собой schultute – конус со сладостями, – рассказала Юля.

А наша бывшая коллега Анна Кузнецова, живущая в Стокгольме, рассказала, как начинается учебный год в Швеции:

– У нас школа начинается в двадцатых числах августа: с 21-го по 24-е, в зависимости от коммуны. Дети одеты кто в чем, идут в класс. В некоторых школах сокращенные уроки – до 12-ти часов, в некоторых обычный день. В школе моей дочери были общие сборы на поляне. Ректор (директор школы) пел песню. Все дети прыгали через веревку – типа запрыгивали в новый учебный год. Бывает, после таких «линеек» раздают мороженое…

Хочется верить, что мы к этому придем. Правда, у нас полян на всех не хватит, но можно ведь придумать что-то оригинальное? Может, в следующем году не директорам дать свободу проведения Дня знаний, а каждому классному руководителю? Возможно, в этом случае первый звонок станет действительно незабываемым и не будет вызывать ощущения дежавю.

Елена Никитина, «УЦ».