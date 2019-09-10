Кто не придет – пожалеет

В музыкальном мире Кропивницкого грядет событие. На сцене филармонии 5 октября будут звучать хиты легендарной «Арии» в исполнении солиста группы BEAST Ивана Ворона и в сопровождении симфонического оркестра. Такого наши меломаны еще не слышали. В преддверии музыкального праздника мы пообщались с солистом.

– Иван, идея объединять рок-коллективы и симфонические оркестры не нова. А как вы к ней пришли?

– Мы к этому давно шли. Года три обсуждали с разными организаторами. А потом на нас вышло одесское агентство Magic Box и предложило сделать концерты с симфоническим оркестром на больших площадках. Понятно, что мы согласились.

Это было в прошлом году. Мы сделали три пробных концерта: два в Одессе и один в Запорожье. На всех были аншлаги. Зрителям не то что зашло, а залетело. В этом году мы решили сделать большой тур по Украине, и Кропивницкий нельзя было забыть.

– А с каким оркестром вы играете?

– Дело в том, что оркестры разные, из разных городов, и у каждого свой почерк. Оркестр – это слаженный организм, работающий по нотам. Как правило, мы встречаемся за два дня до концерта и репетируем. Это если новый коллектив. А если мы сыгранные, то одного дня для репетиции достаточно. Какой оркестр будет у вас – одесский или днепропетровский, – пока не знаю.

– Как вы работаете с дирижером? Слушаете его?

– Мы все играем по памяти. Ориентируемся на ударника, который смотрит на дирижера. Но это же все отрепетировано настолько, что идет одним сплошным потоком.

– Что будет звучать в нашей филармонии?

– У нас есть две программы – рок-хиты и «Ария». К вам мы везем «Арию». Будет звучать все самое лучшее: и баллады, и «боевички». Сет-лист составлен из самых лучших песен группы. Плюс будет световое шоу. Я его сам проектирую. А если удастся договориться с соответствующими инстанциями, будет и пиро-шоу. Хотелось бы, чтобы получилось, потому что не везде разрешают.

– А каково оно – петь, когда за спиной звучит оркестр?

– Сначала было непривычно, как-то странно. Мы с ребятами не могли понять, что от нас требуется. Первая репетиция вообще у нас не получилась. А теперь уже кайф. Во-первых, красочно. Во-вторых, замечательная полифония. Столько инструментов, все вживую. Самое главное – особенная энергетика. Раньше мы вчетвером на сценах стояли, а теперь нас пятьдесят. Это очень круто, когда огромная машина начинает слаженно работать и давать ту музыку, которую ждут.

– Прям заинтриговал…

– Всем надо быть! Такие события не часто происходят. Кто не придет, тот очень сильно пожалеет. У нас в Кропивницком очень много друзей, так что – до встречи!

Записала Елена Никитина, «УЦ».