Новое в деле об убийстве адвоката: деньги

22 августа возле здания следственного изолятора в Кропивницком очередью из автомата был жестоко убит адвокат Александр Иванов. 11 выстрелов.

Отрабатывается много версий, в том числе и такая, что юрист стал случайной жертвой, киллеры метили в другого человека, который был тогда ранен, его жизнь вне опасности. Сейчас следователи вышли на новую неожиданную версию.

Оказывается, один местный гражданин был должен убитому адвокату Иванову 120 тысяч долларов США. И вернуть долг он должен был как раз в день трагедии. Не вернул, понятно. Еще следователи накопали, что у друга должника есть автомобиль, очень похожий по описанию на тот, на котором скрылся убийца (убийцы). Обоих и машину сейчас разыскивают.

Версия выглядит правдоподобно. У нас в стране и за 100 гривен, бывает, убивают. Поражает сумма. Видимо, конец эпохи бедности таки наступил, если в небольшом городе есть простые люди, которые могут столько одолжить, и есть те, кто такие деньги занимает.

Соб. инф.