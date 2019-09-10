Польша, Германия, Украина и деньги

Казалось бы, о Польше мы и так немало знаем, но на самом деле это не так. Особенно заметно это было 1 сентября, когда мир вспоминал о начале Второй мировой войны, это происходило в Польше, откуда, собственно, все и началось. К сожалению, в сюжетах телеканалов было немало ошибок и совковых стереотипов о нашем соседе и его роли в той войне.

Во Второй мировой официально участвовало 57 стран. Но Польша уникальна среди их всех своей историей участия. Это единственная страна в мире, которая с первого до последнего дня участвовала в войне. Да-да, даже и после 8-9 мая, до капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. Потому что правительство Польши в эмиграции в 1941 году вслед за Великобританией объявило войну Японии и формально воевало до полной победы, хотя данных о том, что польские части воевали где-нибудь в Манчжурии, нет.

В Польше чуть ли не единственной в Европе не было коллаборантов, то есть сотрудничавших с немцами. В Украине была дивизия СС «Галичина», в России – армия Власова. В Европе… достаточно вспомнить Луи Рено, отдавшего свои автозаводы под производство техники для вермахта. После войны он умер в тюрьме. И так по всем странам – целые марионеточные правительства «под немцев», целые партии и прочее, вплоть до того, что аналог наших полицаев в Албании назывался «фашистская милиция». В Греции правящая партия в те годы называлась просто и без выдумки НСНП – Национал-социалистическая народная партия, в Дании – Национал-социалистическая рабочая партия и т.д. В Польше подобного не было. Там даже свою полицию из местных немцы так и не сформировали, хотя пытались (так называемая синяя полиция).

Нацисты за все время пребывания во власти построили больше тысячи концлагерей. Но почти все самые страшные находились на территории Польши – Освенцим, Майданек, Треблинка. Самый чудовищный в мире – Освенцим, забрал жизней в десятки раз больше, чем расположенные на территории Германии Бухенвальд, Дахау и Равенсбрюк вместе взятые… Кстати, из полутора миллионов уничтоженных там людей всего 15 тысяч было советскими гражданами – у немцев учет и контроль был на уровне. Многие из нас, воспитанных на советских книгах и фильмах, почему-то считают, что там в основном наших уничтожали. А на самом деле поляков и евреев было несоизмеримо больше…

Как все начиналось

Перед началом войны Польша выступила тоже не в самом лучшем свете. Завоевание мира Гитлер начал с аннексии Австрии без единого выстрела. Потом пришла очередь Чехо­словакии. Читаешь описание тех событий и не покидает ощущение, что история повторяется. С чего началось в Чехословакии? В 1938 году там проживало почти 3,8 миллиона немцев из 14 миллионов населения. Гитлер не раз говорил в своих речах о «притеснении наших братьев», «гнете славянского населения», о том, что им не дают говорить на родном языке, и т.п. Велась мощная пропаганда среди немцев Чехословакии.

Народ был недоволен всеми и вся. И 21-22 сентября в Чехо­словакии произошел «майдан», в результате которого был скинут глава правительства Милан Годжи. В стране не было порядка, и этим воспользовался Гитлер. В ближайшие месяцы страна была разорвана на части. Большая ушла Германии, часть, в том числе наше Закарпатье, отошла Венгрии, ну и Польше досталась Тешинская Силезия, небольшой клочок чешской земли, площадью как два района Кировоградской области. И до сегодняшнего дня в Польше не любят вспоминать эту историю, но это было. И всего через несколько месяцев страна на своей шкуре испытала, что такое захват.

Поводом напасть на Польшу стал захват немецкой радиостанции в Гляйвице. Якобы поляки ее захватили, выдали в эфир антинемецкие лозунги какие-то. Действительно, «зеленые человечки» (да, тогда уже фигурировал такой термин) захватили радио. Это были переодетые эсэсовцы. Никто не был даже убит, эсэсовцы привезли с собой десятки трупов из ближайшего концлагеря и выдали их за жертвы. На следующий день Гитлер объявил Польше войну.

1 сентября 1939 года, в 4:40 утра, немцы начали бомбить маленький польский город Велюнь.

Люди

По количеству жертв Второй мировой Польша находится на четвертом месте. На первом – СССР. Не 20 миллионов, как говорили при Брежневе, не 27, как считали при Горбачеве. Почти 43 миллиона – такие данные в 2017-м рассекретило министерство обороны РФ. На втором месте по потерям – Китай, более 15 млн, на третьем – Германия, 7 млн 400 тыс. человек. И на четвертом – Польша, 6 миллионов 200 тысяч. Чудовищные цифры. По данным Института национальной памяти Украины, украинцев погибло 8 миллионов. То есть потери наших стран сравнимы, если вообще такое можно сравнивать…

Кому больше немцы заплатили?

Немцы до сих пор заглаживают вину перед европейскими народами за свое прошлое. Еще в 1993 году в Украине был основан фонд «Взаимопонимание и примирение». Согласно договоренности между ФРГ и Украиной, Белоруссией и Россией, на помощь бывшим остарбайтерам и их наследникам был выделен 1 миллиард марок. Украина получила 377 миллионов марок. Разные суммы, от 200 марок, получило примерно 632 тысячи человек. Суммы отличались из-за срока пребывания на работах в рейхе, пола, возраста пострадавших и еще ряда факторов. В конце 2000 года фонд был ликвидирован. Отчасти причиной стали и скандалы с хищениями в украинском фонде. То же самое и в российском…

Но немцы не остановились. В начале двухтысячных был создан уже чисто немецкий фонд «Память, ответственность и будущее». За период с 2001-го по 2007 годы он выплатил компенсации примерно 1 миллиону 600 тысячам людей, которых в годы войны насильственно угнали на работу в Германию. Распределено в Украине почти 880 миллионов евро.

Работал этот фонд и в Польше. Полякам немцы платили практически столько же, как и нашим, в некоторых случаях (доказанные множественные увечья, сексуальное насилие) компенсация достигала 10 тысяч евро. 471 тысяча украинцев получила компенсацию. А в Польше таких насчитали 484 тысячи. И получили они все вместе 979 миллионов евро.

Эти цифры о многом говорят. О том, что больше всего на принудительных работах в рейхе трудились именно поляки и украинцы. В России подобная компенсация была выделена 228 тыс. человек, которые, получив деньги, пишут на своих машинах «На Берлин!» и «9 мая 1945. Можем повторить».

В Литве компенсацию получили всего 3 тысячи человек – прибалтов немцы считали родственными народами, им досталось меньше.

Вина на века

Выступая на траурной церемонии в польском городе Велюни, который первым подвергся обстрелам и бомбардировкам 1 сентября 1939 года, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в очередной раз попросил прощения за тиранию нацизма, воцарившуюся в этой стране 80 лет назад с началом Второй мировой войны.

«Я склоняю голову перед поляками, жертвами германской тирании. И прошу у них прощения», – сказал Штайнмайер, говоря по-немецки и по-польски.

Но полякам до сих пор мало слов.

А может, и нам, как полякам…

В 2017 году в Польше была создана парламентская комиссия по репарациям со стороны Германии. И уже весной этого года депутат Сейма Януш Шевчак озвучил цифры. «Это позорно, что такой очевидный вопрос, как последствия истребления поляков и уничтожение польской экономики, Германией игнорировался в течение последних 30 лет. До тех пор, пока Германия не погасит задолженность перед Польшей за Вторую мировую войну, а речь идет о, по крайней мере, 900 миллиардах долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство», – отметил он после того, как Германия отклонила предложение Польши начать переговоры о новых компенсациях.

Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за годы Второй мировой войны, потому что считает, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году. Тогда Польша добровольно отказалась от денег. Сегодня правящая партия Польши заявляет, что решения, принятые властью коммунистической эпохи, не действуют, потому что они были сделаны под давлением Советского Союза. «Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных с тоже марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика», – заявил в 2017 году министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

Кстати, в том же 1953 году между ГДР и СССР был подписан договор о прекращении репараций, типа все, рассчитались. За время после победы Союз, особо не спрашивая, вывозил из Германии целые заводы, зерно, только скота было вывезено 1 миллион 335 тысяч голов. Это официальные данные Главного трофейного управления. Оно подсчитало, что имущества из Германии в СССР было вывезено на 66 миллиардов марок (15,8 миллиарда долларов). По данным Польского института международных отношений, на долю Польши пришлось 228 миллионов долларов послевоенных репараций. Маловато будет.

Поляки не стесняются, несмотря на глубочайшую интеграцию со своим соседом – Германией, требовать с них все новые деньги. А Украина почему-то стесняется. Кажется, никто толком и не пробовал реально подсчитать, какой убыток УССР нанесла Германия. Правда, это почти невозможно – слишком тесно в той Украине все было переплетено с другими республиками. Кроме того, немцы могут вспомнить железные и автомобильные дороги, построенные ими у нас, восстановленные мосты. Но то же самое было и в Польше!

Кстати, к Польше присоединилась и Греция. Тоже хотят компенсаций за годы оккупации. А в Польше ряд общественных организаций поднимает тему компенсаций и со стороны России по итогам Второй мировой войны. А вдруг?..

Геннадий Рыбченков, «УЦ».